O excesso de perfis em sites de namoro representa um problema para a estabilidade dos casais?

Os aplicativos de namoro permitem o acesso a centenas de perfis em minutos. Será que essa impressão de abundância constante pode enfraquecer os relacionamentos depois que um casal se forma? Entre a ilusão de opções infinitas e as normas de amor em constante mudança, diversos estudos científicos lançam luz sobre esse debate.

Uma lógica de “mercado do amor” analisada por pesquisadores

Plataformas como Tinder, Bumble e Meetic baseiam-se no princípio de acumular perfis filtrados por critérios. Esse mecanismo foi estudado em profundidade pelo psicólogo Eli Finkel e seus colegas.

Em uma análise publicada na revista Psychological Science in the Public Interest , pesquisadores explicam que os sites de relacionamento transformam a busca pelo amor em um processo de seleção comparável a um mercado estruturado por filtros algorítmicos. Segundo eles, a exposição a um grande número de opções pode alterar a forma como os indivíduos avaliam parceiros em potencial e reforçar a ideia de que sempre existe uma alternativa mais adequada.

O paradoxo da escolha: muitas opções, pouca satisfação?

O conceito de "paradoxo da escolha", desenvolvido pelo psicólogo Barry Schwartz, sugere que a multiplicação de opções pode reduzir a satisfação e aumentar a ansiedade em relação à decisão.

Aplicado ao contexto dos encontros online, esse fenômeno poderia explicar por que algumas pessoas têm dificuldade em se comprometer com um relacionamento de longo prazo. A consciência da grande quantidade de perfis disponíveis pode alimentar a ideia de que um parceiro potencialmente "melhor" ainda está ao alcance. É importante ressaltar que esse conceito não é específico dos aplicativos de namoro, mas é frequentemente utilizado por pesquisadores para analisar seus efeitos.

O compromisso está realmente enfraquecido?

Algumas pesquisas mostram que a simples exposição a alternativas pode influenciar a forma como percebemos o desenrolar da história. Um estudo publicado na revista Computers in Human Behavior examina a dinâmica de encontros virtuais. Ele destaca a importância da comunicação e da transição para interações offline na manutenção de uma conexão forte. Os pesquisadores indicam que os usos — e não a ferramenta em si — determinam, em grande parte, a qualidade do relacionamento.

Os pesquisadores não concluem que a multiplicidade de perfis leve mecanicamente a falhas, mas destacam o papel central dos comportamentos adotados pelos usuários.

Casais formados online são menos estáveis?

Contrariamente a algumas ideias preconcebidas, os dados disponíveis não mostram que os casais que se conheceram online sejam mais frágeis.

Um estudo de grande escala analisou mais de 19.000 casamentos nos Estados Unidos. Os resultados indicam que os casais que se conheceram online relataram níveis de satisfação comparáveis — ou até ligeiramente superiores — aos daqueles que se conheceram pessoalmente, além de uma taxa de separação ligeiramente menor na época do estudo. Esses dados sugerem que o método de encontro não é, por si só, um fator de fragilidade conjugal.

A banalização dos aplicativos de namoro

O uso de plataformas digitais se tornou generalizado nos últimos anos. De acordo com o Pew Research Center, em 2020 , aproximadamente 30% dos adultos americanos relataram ter usado um aplicativo ou site de namoro.

O relatório destaca que, embora algumas experiências sejam negativas (assédio, comportamento inadequado), a maioria dos usuários descreve sua experiência geral como positiva ou neutra. Essa normalização ajuda a integrar os encontros online aos relacionamentos românticos contemporâneos, sem necessariamente implicar maior instabilidade.

A ilusão de abundância, um fator psicológico e não estrutural.

As pesquisas convergem para um ponto: a superabundância de perfis pode influenciar a percepção das alternativas, mas não leva automaticamente a um enfraquecimento dos relacionamentos. Os seguintes fatores desempenham um papel decisivo:

  • clareza das intenções relacionais
  • comunicação em torno da exclusividade
  • investimento emocional
  • compatibilidade e projetos conjuntos

Em outras palavras, o aplicativo funciona como uma ferramenta. A dinâmica do relacionamento depende principalmente dos comportamentos e expectativas dos parceiros.

Entre a liberdade de escolha e o compromisso

A proliferação de perfis pode criar a impressão de infinitas possibilidades, potencialmente alimentando a indecisão persistente em algumas pessoas. No entanto, os dados científicos disponíveis não demonstram que os casais formados por meio de aplicativos de namoro sejam menos estáveis. A força de um relacionamento reside principalmente em fatores interpessoais: confiança, comunicação e compromisso mútuo. Os aplicativos de namoro transformam a maneira como as pessoas se conectam, mas não determinam, por si só, a estabilidade de um relacionamento.

Em um ambiente onde as opções parecem inúmeras, a capacidade de escolher e investir continua sendo o verdadeiro desafio dos relacionamentos românticos contemporâneos.

