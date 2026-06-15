Numa abadia classificada como património histórico, esta cerimónia, rodeada por milhares de flores, causou sensação.

Uma cerimônia extraordinária aconteceu no coração de um dos monumentos mais emblemáticos da França. Em 1º de junho de 2026, a Abadia do Mont-Saint-Michel foi palco de um evento espetacular, idealizado pela modelo chinesa Ming Xi e pelo empresário Mario Ho, em um cenário de conto de fadas.

Uma cerimônia espetacular no Mont-Saint-Michel

Em 1º de junho de 2026, a Abadia de Mont-Saint-Michel, uma joia do patrimônio francês e Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979, foi palco de um evento raro e suntuoso. A modelo chinesa Ming Xi e seu marido, o empresário Mario Ho, celebraram uma cerimônia no local, cujas imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais. Compartilhadas na conta do Instagram da supermodelo, as fotos mostram um cenário espetacular, quase de conto de fadas: decoração luxuosa, uma série de convidados ilustres e uma arquitetura sem igual no mundo.

Milhares de flores para um cenário de sonho.

O detalhe mais marcante nas imagens continua sendo o arranjo floral, uma verdadeira marca registrada do evento. Uma exibição com milhares de flores transformou o interior da abadia em um jardim onírico, criando uma impressão quase surreal. Tanto que alguns internautas, ao verem as fotos, chegaram a se perguntar se elas haviam sido geradas por inteligência artificial. Essa exibição floral imediatamente conquistou a admiração de fãs de eventos sofisticados do mundo todo.

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Uma "privatização para fins filantrópicos", não um casamento oficial.

Embora as imagens sugiram uma união, a instituição que administra o local rejeita expressamente o termo "casamento". O Centre des Monuments Nationaux (CMN), responsável pela administração da abadia, quis esclarecer publicamente a situação: segundo eles, tratava-se de uma "privatização para um evento privado", o que exigiu o fechamento da abadia ao público durante todo o dia 1º de junho.

O CMN esclarece que essa privatização foi concedida "a um benfeitor generoso" e que se tratava de um arrendamento remunerado que contribuía para a manutenção da abadia e dos 110 monumentos administrados pelo Centre des Monuments Nationaux. A instituição também enfatiza: "Não foi uma cerimônia religiosa".

Um casal já legalmente casado desde 2019.

Embora o caráter oficial do evento tenha permanecido um tanto limitado, é importante notar que Ming Xi e Mario Ho não formalizaram uma união civil naquele dia. O casal, que namora desde 2017, já havia realizado uma cerimônia civil em 2019. A cerimônia no Mont-Saint-Michel foi, portanto, mais simbólica e pessoal do que juridicamente vinculativa. Ming Xi enfatizou isso ao compartilhar as imagens em suas redes sociais, onde possui mais de dois milhões de seguidores.

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Ming Xi e Mario Ho, duas figuras asiáticas proeminentes.

Ming Xi é uma verdadeira estrela na Ásia. Formada em moda pela Universidade Donghua, em Xangai, ela deixou sua marca na indústria da moda em 2009, graças ao concurso Elite Model Look, onde conquistou o terceiro lugar. Desde então, desfilou para as maiores grifes, de Givenchy a Balmain, e foi, notavelmente, o rosto da fragrância Flower by Kenzo em 2015, além de ter sido uma Angel da Victoria's Secret.

Ao seu lado está Mario Ho, membro da renomada família Ho de Macau, uma das mais influentes da região. Além dessa herança, ele se consolidou como um empresário de sucesso em diversos setores, incluindo o de e-sports. O casal, portanto, está entre as personalidades mais proeminentes e ricas de Hong Kong e da China continental.

Uma ligação deliberada à Normandia

A escolha do Mont-Saint-Michel não foi insignificante para o casal, que tem uma ligação especial com a Normandia. Ming Xi contou a uma revista de moda que gostava particularmente de jantar em Deauville, que ela chama de "cidade natal da Chanel". "Isso tornou a escolha ainda mais simbólica", explicou. Em sua conta do Instagram, o casal também havia compartilhado, quase um ano antes, fotos de uma escapadela de inverno ao Mont-Saint-Michel, tiradas ao pôr do sol.

Entre milhares de flores, um cenário digno de cartão-postal e convidados cuidadosamente selecionados, a cerimônia organizada por Ming Xi e Mario Ho no Mont-Saint-Michel ficará marcada como um dos eventos privados mais importantes de 2026. Embora a instituição rejeite o termo "casamento" e prefira falar em "operação de mecenato", as imagens continuam a circular pelo mundo, transformando a abadia milenar no cenário de um conto de fadas contemporâneo.