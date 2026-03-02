"Divórcio alpino": a nova tendência de casais que preocupa os internautas

Um encontro em meio à natureza, ar puro, paisagens de tirar o fôlego… e, de repente, o abandono. A expressão "divórcio alpino" está causando alvoroço nas redes sociais e gerando uma onda de preocupação. Por trás desse termo viral, esconde-se uma prática tão perturbadora quanto reveladora de dinâmicas tóxicas muito mais profundas.

Uma expressão que teve origem na literatura e foi revivida pelo TikTok.

O termo "divórcio alpino" tem origem em um conto do século XIX, "Um Divórcio Alpino", do escritor Robert Barr. Nessa história, um marido tenta se livrar da esposa durante uma caminhada na montanha. Uma obra de ficção sombria... que ressoa inesperadamente nos dias de hoje.

Foi no TikTok que a expressão viralizou recentemente. Um vídeo com mais de 19 milhões de visualizações mostra uma jovem sozinha na natureza. O texto sobreposto diz: "POV: Você vai fazer uma trilha com ele nas montanhas, ele te deixa sozinha e você percebe que ele nunca te amou." Em poucas horas, as reações se multiplicaram. Pânico, choque, raiva: a seção de comentários se encheu de relatos arrepiantes. A repercussão foi além da mera ficção e destacou uma realidade que algumas mulheres dizem ter vivenciado.

Quando o encontro se transforma em um pesadelo

Abaixo do vídeo viral, inúmeros internautas compartilharam suas experiências. Uma mulher relatou ter sido abandonada no meio de uma trilha pelo parceiro, antes de encontrar um estranho gentil que a ajudou a voltar para casa. Outra descreveu duas horas caminhando sozinha na floresta depois que o parceiro a deixou para trás. Essas histórias têm um fio condutor em comum: a sensação de abandono em um ambiente isolado. Floresta densa, montanhas íngremes, sem sinal de celular, vida selvagem… o cenário idílico de repente se torna opressivo.

Para além do perigo físico, é a violência simbólica que impressiona. Deixar alguém sozinho na natureza é um exercício de poder, uma imposição de domínio, uma manipulação do medo. Este ato está longe de ser inócuo. Faz parte de padrões de controlo e humilhação que lembram certas formas de violência doméstica.

Uma tendência que revela um mal-estar mais profundo.

Embora o termo "divórcio alpino" possa divertir alguns devido à sua conotação dramática, ele, na verdade, levanta uma questão séria. O divórcio alpino ocorre em um contexto de relacionamentos ainda marcados por dinâmicas sexistas e patriarcais. De fato, são as mulheres que relatam ter sido abandonadas por seus parceiros. Essa assimetria é preocupante. Ela reflete uma cultura onde o medo, a minimização dos medos e a falta de empatia para com as mulheres são, por vezes, normalizados.

Abandonar seu parceiro na natureza não é brincadeira. É uma forma de abuso. Uma maneira de lembrar a todos quem está no controle. Por trás do exagero, existe uma realidade: alguns casos de violência doméstica se manifestam em gestos dramáticos, com a intenção de traumatizar psicologicamente a outra pessoa. Você merece um parceiro que respeite sua segurança, seu ritmo, sua integridade. Seu corpo, sua presença, sua confiança jamais devem ser usados como campo de testes ou meio de dominação.

Como se manter seguro

Diante dessa tendência preocupante, especialistas nos lembram de alguns princípios de cautela.

Se você estiver planejando uma caminhada ou um acampamento, escolha trilhas curtas e bem frequentadas, próximas a áreas habitadas.

Certifique-se de que seu celular esteja carregado, avise um ente querido sobre seu trajeto e fique atento a sinais de alerta. Um parceiro que ignora seus limites, menospreza você ou minimiza suas necessidades já demonstra uma preocupante falta de empatia. O isolamento só irá amplificar esses comportamentos.

Se você passou por uma experiência traumática como essa, buscar ajuda profissional pode ajudá-lo(a) a recuperar sua sensação de segurança e confiança. Não há vergonha nenhuma em pedir apoio.

Resumindo, o divórcio alpino não é apenas uma anedota viral. Um encontro ou um passeio a dois deve ser um momento de partilha, alegria e respeito mútuo. Nunca uma provação, nunca um teste, nunca um risco.