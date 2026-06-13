6 regras de ouro para evitar discussões entre parceiros durante as férias.

Você pode estar contando os dias para as férias de verão como crianças antes do Natal. Se você planejou uma viagem de carro com seu parceiro(a), essa escapada, que deveria fortalecer o relacionamento e ajudar vocês a redescobrirem o significado de relaxar, corre o risco de se transformar em uma disputa logo nos primeiros quilômetros. Mal-entendidos sobre o trajeto, críticas à direção, reclamações sobre as escolhas musicais — as discussões acabam se tornando um tema recorrente no carro. No entanto, a viagem em si pode ser repleta de ternura.

Atribua claramente as funções antes da partida.

Ao contrário da imagem idílica retratada nas comédias românticas, uma viagem de carro nas férias não é uma alegre sessão de karaokê nem um musical açucarado. As discussões começam no porta-malas quando as malas se recusam a caber direito. Continuam em frente ao painel quando o passageiro decide virar instrutor de direção. E pioram ainda mais nos engarrafamentos, onde, em vez de esperar pacientemente, os casais se acusam mutuamente de terem pegado o caminho errado.

Segundo um estudo britânico com 2.000 participantes, 70% dos entrevistados relataram ter tido pelo menos uma discussão no carro por mês. E um terço dos motoristas considerava seu parceiro(a) o(a) passageiro(a) mais irritável no banco da frente, de acordo com outra pesquisa.

É preciso reconhecer que, às vezes, o copiloto leva seu papel um pouco a sério demais e analisa cada movimento, dando ao parceiro a impressão de estar refazendo o teste de direção. Ele pisa no freio bruscamente, como quem diz: "Você precisa frear!", critica o outro por dirigir muito rápido ou muito devagar e oferece conselhos que, por vezes, soam como uma palestra moral. Para evitar discussões entre o casal na estrada para as férias, o melhor é atribuir tarefas específicas a cada um bem antes de pegar a estrada rumo ao sol. Uma pessoa dirige, a outra cuida da navegação, da música ou das reservas. Cada um sabe o que precisa fazer.

Faça pausas regulares.

É uma regra universal, e não se aplica apenas a casais que não se suportam. Organizações de segurança rodoviária nos lembram todos os anos: é preciso fazer uma pausa a cada duas horas. Principalmente quando as conversas ficam tão frias quanto o ar condicionado e o calor do verão já não tem nenhum efeito relaxante.

Cansaço, fome e desconforto são fontes potenciais de conflito . Sem falar nos engarrafamentos exibidos em vermelho na tela, que já prenunciam inúmeras discussões acaloradas no carro. "Engarrafamentos podem ser uma fonte de estresse e ansiedade, especialmente se você estiver dirigindo e tiver que dividir sua atenção entre a estrada e seu parceiro", alerta Samantha Burns, conselheira matrimonial da ELLE . Em vez de se lançar de cabeça nessas filas intermináveis de carros, pare em uma área de descanso e aproveite a oportunidade para reacender o romance jogando jogos de tabuleiro ou fazendo massagens um no outro. Afinal, sua casa de férias não vai a lugar nenhum. Por que não pegar estradas secundárias para apreciar a paisagem e encontrar um pouco de paz e tranquilidade?

Aceitar que nem tudo sairá como planejado.

Apesar de um planejamento meticuloso e inúmeras verificações prévias da rota no Google Maps, você não pode controlar tudo. Às vezes, o destino não está a seu favor. Mesmo com a melhor previsão possível, você pode ter um pneu furado na calçada ao sair do posto de gasolina, pegar um caminho mais longo, ter uma pane no meio do caminho ou ser desviado por causa de um acidente… Em resumo, existem incidentes que acontecem fora do seu controle, e seu parceiro não tem nenhuma responsabilidade por isso.

Antes de pegar a estrada para umas férias a dois, talvez seja preciso trabalhar a sua capacidade de adaptação e a sua relação com o desconhecido. E se não quiser que todos os seus planos sejam interrompidos, saia sem nenhum. Sente-se ao volante e deixe o acaso ser o seu guia; às vezes, tudo acaba dando certo.

Escolhendo juntos a atmosfera da viagem.

Para garantir que estejam em sintonia desde o momento em que apertarem os cintos e para evitar que discussões atrapalhem suas playlists, preparem a playlist juntos. Se não tiverem os mesmos gostos musicais, sempre podem concordar com um podcast, audiolivro ou outro conteúdo de entretenimento.

E se seu parceiro preferir ouvir alertas de trânsito em tempo real na estrada em vez de músicas animadas com toques caribenhos, respeite a escolha dele. Você pode dançar sozinho ou se deixar envolver por histórias de crimes reais, mantendo um fone de ouvido no ouvido e o outro no modo radar. Alterne playlists, podcasts e momentos de silêncio para que todos encontrem algo que gostem.

Crie uma distração com objetos para se ocupar.

O problema das discussões entre casais durante viagens de férias é que não há escapatória. Não dá para se refugiar em outro cômodo para se acalmar e voltar renovado. Além de morder a língua, tentar colocar as coisas em perspectiva ou resmungar com a cabeça enfiada no celular, as opções são limitadas. O terapeuta de casais recomenda combater o tédio das longas viagens com pequenos prazeres simples.

Se você não sentir náuseas assim que desviar o olhar do horizonte, pode preencher uma cruzadinha, fazer testes online ou confeccionar pulseiras da amizade. "Pode parecer bobagem, mas é uma boa distração de uma paisagem monótona ou de conversas tensas, e vai te deixar com um espírito mais descontraído", garante ela.

Avalie seu nível de frustração.

Embora as comédias românticas retratem viagens de carro como momentos sempre alegres, repletos de conversas profundas, risadas e olhares cúmplices, na vida real o cenário é bem menos idílico. Não há gritos de alegria pela janela e diálogos espirituosos raramente são improvisados. As conversas costumam se limitar a "devagar", "cuidado com os radares" ou "preciso fazer xixi". Às vezes, você quase deseja ter reservado férias separadas ou escolhido um meio de transporte diferente.

Para evitar explosões de raiva e saber se perder a paciência pode ser útil ou não, a terapeuta de casais compartilha uma técnica eficaz. "Reserve um momento para avaliar seu nível de frustração em uma escala de 1 a 10. Se estiver acima de 5, é provável que você exploda ou se isole e ignore seu parceiro", explica Burns. Nesse caso, diga isso. "É essencial comunicar que você está se sentindo sobrecarregado e que precisa de alguns instantes para se acalmar, para que possa realmente ouvir e responder sem que a conversa se agrave", continua ela.

Com um pouco de flexibilidade, comunicação e uma pitada de humor, a viagem pode até se tornar uma das lembranças mais queridas da jornada. Porque, daqui a alguns anos, você provavelmente terá esquecido o engarrafamento de três horas na estrada, mas talvez se lembre daquela música que cantou a plenos pulmões ou daquele desvio inesperado que o levou a um lugar que você jamais teria descoberto de outra forma.