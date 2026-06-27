Esse hábito durante a Copa do Mundo pode ser benéfico para o casal.

Neste momento, os jogos da Copa do Mundo dominam as noites e aparecem incessantemente na tela, interrompendo a rotina de casais apaixonados. Sejamos honestos: não é o programa mais romântico que se possa imaginar. Embora este evento esportivo muitas vezes divida casais, uma pesquisa recente comprova que ele também pode uni-los e fortalecer seus laços. Com uma condição: que ambos os parceiros estejam do mesmo lado e torçam para o mesmo time.

Torcer para o mesmo time como casal, uma ode ao amor.

A Copa do Mundo de 2026 está virando a vida de muitos casais de cabeça para baixo, com bandeiras tremulando em vez de carinhos e a resposta para a pergunta "O que vamos assistir hoje à noite?" muito fácil. Uma coisa é certa: eles não estão mais passando horas vasculhando o catálogo da Netflix em busca de uma série que agrade a todos.

Em uma descrição bastante exagerada, os homens se acomodam no sofá, cerveja na mão, e ficam absortos na partida televisionada como se o futuro deles dependesse disso. Enquanto gritam sobre faltas, exigem pênalti do árbitro e lamentam as ações do time, suas parceiras buscam refúgio em outro cômodo para proteger os tímpanos. Secretamente, eles torcem por um apagão para finalmente terem um pouco de paz e sossego e passarem um tempo juntos.

Embora algumas mulheres não tenham o menor interesse pelo esporte e desconheçam as regras além do cartão vermelho, isso está longe de ser a norma. Na realidade, muitos casais jogam futebol juntos, revezando-se e pulando em uníssono assim que a bola entra no gol do time adversário. É o que revelou uma pesquisa realizada pela marca LELO com 4.600 torcedores. Segundo os resultados, 50% dos casais assistem às partidas de mãos dadas. Ainda mais interessante, 32% dos entrevistados acreditam que uma vitória da sua seleção nacional pode beneficiar o relacionamento.

Compartilhar uma paixão em comum: esse é o segredo da cumplicidade.

Quer os casais optem por acompanhar este evento desportivo lendário em casa, num bar ou no coração das zonas de fãs, tornam-se um só, como uma equipa em campo. Levantam os seus cachecóis assim que um jogador dispara em velocidade, entram em pânico quando a equipa adversária contra-ataca e até concordam plenamente na análise da primeira parte. Beijam-se apaixonadamente após cada golo e consolam-se mutuamente quando a sua equipa favorita está em apuros.

O futebol, por vezes criticado pela atitude dos seus adeptos e pelos excessos pós-jogo, também proporciona um forte sentido de pertença e cria imensas ligações humanas. Esta solidariedade contagiante também se faz sentir nos casais, que vibram em perfeita harmonia. O futebol serve, assim, como um "elo". Nas páginas da Psychology Today , os especialistas em psicologia positiva Suzie Pileggi Pawelski e James Pawelski explicam que um casal saudável é aquele que sabe partilhar as suas emoções. Um comentário, um olhar, um sorriso ou uma observação casual são todas formas de dizer: "Partilhe este momento comigo".

E as partidas de futebol criam precisamente essa alquimia, aproximando corações e mentes. Elas amplificam a camaradagem . Nos minutos finais de um jogo acirrado, vocês dão as mãos sem nem pensar. Depois de uma oportunidade perdida, trocam um olhar cúmplice que diz: "Sofremos juntos nessa". Tantas microconexões que desafiam a indiferença de rolar a tela do celular e suavizam o impacto das discussões. Porque sim, gritar até ficar rouco, se esforçar pelo time tanto quanto por uma prova, se abraçar espontaneamente ao apito final também é uma forma de declaração de amor.

Um momento de conexão vencedor, independentemente do placar final.

O estudo da LELO revela um fenômeno surpreendente: após um gol do seu time, 38% dos torcedores afirmam sentir uma descarga de adrenalina tão grande que aumentam o desejo de estar mais perto do parceiro ou até mesmo de compartilhar um momento íntimo. Não é de se admirar, portanto, que seu cônjuge sinta uma onda de ternura ao final dos 90 minutos. Messi, Mbappé, Ronaldo… esses artilheiros experientes valem todos os afrodisíacos do mercado.

Esse resultado pode ser explicado por um mecanismo psicológico bem conhecido. Quando vivenciamos uma emoção forte na presença de alguém, independentemente de sua natureza, nosso cérebro tende a associar esses sentimentos positivos à pessoa que compartilha aquele momento conosco. Os psicólogos se referem a isso como transferência de excitação emocional.

Na prática, quando um casal comemora um gol decisivo juntos, a energia do momento não se limita apenas à partida. Ela também pode fortalecer o sentimento de conexão entre os dois parceiros. Os gritos de alegria, os abraços espontâneos, as mãos que se estendem e os olhares cúmplices amplificam essa proximidade. E, independentemente de o time, incentivado com tanto fervor, vencer ou não a partida, o casal sempre sai vitorioso.

É claro que, às vezes, um jogador prefere se retrair para digerir melhor a derrota. No entanto, a reação do outro jogador pode fazer toda a diferença. Em vez de minimizar os sentimentos do outro jogador dizendo "é só futebol, não é o fim do mundo", você permanece presente e demonstra compreensão.

Então não, as mulheres não assistem futebol apenas para admirar os jogadores ou classificá-los pela aparência. Elas estão totalmente envolvidas, seja por interesse genuíno ou para agradar o parceiro. No fim das contas, torcer para o mesmo time, seja no futebol ou em qualquer outro esporte, é uma tática romântica como qualquer outra.