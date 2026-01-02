Search here...

Por que algumas pessoas ainda guardam lembranças do ex, mesmo depois de casadas?

Vida amorosa
Émilie Laurent
Garder souvenirs ex pourquoi
Algumas pessoas queimam fotos de seus relacionamentos passados e apagam todos os vestígios do romance inacabado, enquanto outras guardam essas lembranças em uma caixa. Essa prática, muitas vezes mal compreendida, leva as pessoas a acreditarem que a outra pessoa está arrependida ou vivenciando nostalgia sentimental. No entanto, guardar lembranças de um ex ou ter uma pasta com cartas de amor não é necessariamente alarmante.

Um ritual reconfortante para alguns.

Quando um casal se separa, algumas pessoas fazem uma fogueira catártica com presentes dos ex-parceiros e se livram de tudo que lhes lembre daquela época. Essas pessoas correm para revender joias preciosas online e destroem provas tangíveis dos momentos que compartilharam. Para elas, essa limpeza emocional é necessária para seguir em frente e esquecer mais rapidamente.

Por outro lado, algumas pessoas guardam lembranças em uma caixa: fotos tiradas em férias ou bichos de pelúcia ganhos em feiras. Os mais românticos chegam ao ponto de preservar ingressos de cinema, contas de restaurante, passagens aéreas e bilhetes rabiscados pela manhã. E quando começam um novo capítulo amoroso, seu primeiro instinto não é correr para o lixão para esvaziar a caixa ou usar as declarações manuscritas dos ex como lenha para o churrasco.

Do ponto de vista de um observador externo, essas pessoas muito conservadoras parecem presas ao passado e apegadas a alguém que supostamente já partiu seus corações. Naturalmente, surgem questionamentos, e nos perguntamos se a pessoa está "pronta" para construir um futuro conosco. No entanto, Claire Alquier, sexóloga e terapeuta de casais, coloca esse costume shakespeariano em perspectiva nas páginas da Slate . "Nós nos apegamos à memória e ao fato de que o relacionamento existiu. É necessário, até mesmo reconfortante. Dizemos a nós mesmos que nosso investimento não foi em vão." Esses não são indícios de infidelidade emocional, mas sim fragmentos da vida. Além disso, há pessoas que valorizam objetos e têm dificuldade com "adeus", mesmo quando envolvem um chaveiro com a frase "Eu te amo".

Facilitando o processo de luto para o casal.

As pessoas que guardam lembranças de seus ex-parceiros por perto não são necessariamente devotas a um amor incondicional que dura até o fim. Nem todas sofrem de dependência emocional tardia.

Enquanto alguns preferem uma ruptura radical, reduzindo as memórias a cinzas, outros optam por um desapego gradual. A cada mudança, descartam uma relíquia daquele amor perdido. É menos violento do que queimar tudo de uma vez. Essas memórias, que inicialmente encaramos como um viajante com saudade de casa, levam não à introspecção, mas à aceitação. Em alguns casos, elas até nos permitem apreciar melhor o relacionamento atual.

“As fases de um término de relacionamento são semelhantes às do luto. Guardar cartas, presentes ou outros pertences do seu ex pode servir como uma transição”, explica a psicóloga Marie-Hélène Simard à Slate. E é sempre mais fácil apagar fotos antigas do casal no Facebook do que destruir fotos impressas quando o ato se torna real e tangível.

Conversar sobre isso dissipará quaisquer dúvidas.

Quando essa caixa de memórias, repleta de doces lembranças e objetos narrativos, cai nas mãos do parceiro, mil cenários podem se desdobrar em sua mente. Encontrar vestígios da presença de outra pessoa nunca é realmente agradável. Mesmo que sejam apenas memórias abstratas, podem despertar medos na outra pessoa e destruir todas as certezas. Daí a importância de conversar abertamente sobre o assunto, mesmo que isso signifique reabrir feridas antigas.

Cultivar o próprio espaço e independência é essencial para manter o romance vivo, mas alguns assuntos precisam ser abordados. É melhor discutir a existência dessa caixa de Pandora do que deixar que seu parceiro a descubra sozinho e imagine o pior.

“Ao falar sobre este assunto, enfatize o amor e a importância que você dá ao seu relacionamento atual, ao mesmo tempo que garante que seu parceiro se sinta seguro. Este é o momento perfeito para destacar que é possível valorizar o passado enquanto constroem um futuro sólido juntos.” Estas são as recomendações de Stephen Oreski, psicoterapeuta e conselheiro matrimonial, em entrevista à revista Brides .

Sexólogos concordam que não existe uma maneira certa ou errada de lidar com o luto. O término de um relacionamento amoroso continua sendo uma experiência profundamente pessoal, e cada um o vivencia de forma diferente, seja acolhendo as lembranças ou as destruindo. E um lembrete importante: o casamento não apaga tudo o que veio antes.

Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
No Japão, este sutiã inteligente "anti-infidelidade" está causando controvérsia.

