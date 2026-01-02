Por que algumas pessoas ainda guardam lembranças do ex, mesmo depois de casadas?

Algumas pessoas queimam fotos de seus relacionamentos passados e apagam todos os vestígios do romance inacabado, enquanto outras guardam essas lembranças em uma caixa. Essa prática, muitas vezes mal compreendida, leva as pessoas a acreditarem que a outra pessoa está arrependida ou vivenciando nostalgia sentimental. No entanto, guardar lembranças de um ex ou ter uma pasta com cartas de amor não é necessariamente alarmante.

Um ritual reconfortante para alguns.

Quando um casal se separa, algumas pessoas fazem uma fogueira catártica com presentes dos ex-parceiros e se livram de tudo que lhes lembre daquela época. Essas pessoas correm para revender joias preciosas online e destroem provas tangíveis dos momentos que compartilharam. Para elas, essa limpeza emocional é necessária para seguir em frente e esquecer mais rapidamente.

Por outro lado, algumas pessoas guardam lembranças em uma caixa: fotos tiradas em férias ou bichos de pelúcia ganhos em feiras. Os mais românticos chegam ao ponto de preservar ingressos de cinema, contas de restaurante, passagens aéreas e bilhetes rabiscados pela manhã. E quando começam um novo capítulo amoroso, seu primeiro instinto não é correr para o lixão para esvaziar a caixa ou usar as declarações manuscritas dos ex como lenha para o churrasco.

Do ponto de vista de um observador externo, essas pessoas muito conservadoras parecem presas ao passado e apegadas a alguém que supostamente já partiu seus corações. Naturalmente, surgem questionamentos, e nos perguntamos se a pessoa está "pronta" para construir um futuro conosco. No entanto, Claire Alquier, sexóloga e terapeuta de casais, coloca esse costume shakespeariano em perspectiva nas páginas da Slate . "Nós nos apegamos à memória e ao fato de que o relacionamento existiu. É necessário, até mesmo reconfortante. Dizemos a nós mesmos que nosso investimento não foi em vão." Esses não são indícios de infidelidade emocional, mas sim fragmentos da vida. Além disso, há pessoas que valorizam objetos e têm dificuldade com "adeus", mesmo quando envolvem um chaveiro com a frase "Eu te amo".

Facilitando o processo de luto para o casal.

As pessoas que guardam lembranças de seus ex-parceiros por perto não são necessariamente devotas a um amor incondicional que dura até o fim. Nem todas sofrem de dependência emocional tardia.

Enquanto alguns preferem uma ruptura radical, reduzindo as memórias a cinzas, outros optam por um desapego gradual. A cada mudança, descartam uma relíquia daquele amor perdido. É menos violento do que queimar tudo de uma vez. Essas memórias, que inicialmente encaramos como um viajante com saudade de casa, levam não à introspecção, mas à aceitação. Em alguns casos, elas até nos permitem apreciar melhor o relacionamento atual.

“As fases de um término de relacionamento são semelhantes às do luto. Guardar cartas, presentes ou outros pertences do seu ex pode servir como uma transição”, explica a psicóloga Marie-Hélène Simard à Slate. E é sempre mais fácil apagar fotos antigas do casal no Facebook do que destruir fotos impressas quando o ato se torna real e tangível.

Conversar sobre isso dissipará quaisquer dúvidas.

Quando essa caixa de memórias, repleta de doces lembranças e objetos narrativos, cai nas mãos do parceiro, mil cenários podem se desdobrar em sua mente. Encontrar vestígios da presença de outra pessoa nunca é realmente agradável. Mesmo que sejam apenas memórias abstratas, podem despertar medos na outra pessoa e destruir todas as certezas. Daí a importância de conversar abertamente sobre o assunto, mesmo que isso signifique reabrir feridas antigas.

Cultivar o próprio espaço e independência é essencial para manter o romance vivo, mas alguns assuntos precisam ser abordados. É melhor discutir a existência dessa caixa de Pandora do que deixar que seu parceiro a descubra sozinho e imagine o pior.

“Ao falar sobre este assunto, enfatize o amor e a importância que você dá ao seu relacionamento atual, ao mesmo tempo que garante que seu parceiro se sinta seguro. Este é o momento perfeito para destacar que é possível valorizar o passado enquanto constroem um futuro sólido juntos.” Estas são as recomendações de Stephen Oreski, psicoterapeuta e conselheiro matrimonial, em entrevista à revista Brides .

Sexólogos concordam que não existe uma maneira certa ou errada de lidar com o luto. O término de um relacionamento amoroso continua sendo uma experiência profundamente pessoal, e cada um o vivencia de forma diferente, seja acolhendo as lembranças ou as destruindo. E um lembrete importante: o casamento não apaga tudo o que veio antes.