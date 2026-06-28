Um sorriso pode realmente revelar a força de um casal? Este teste apoia essa ideia.

Um sorriso é contagioso e se espalha de boca em boca, especialmente entre dois parceiros apaixonados. Se seu parceiro(a) retribui a sua alegria, significa que o relacionamento está saudável. Por outro lado, se ele(a) olha para você como se fosse um ET e permanece indiferente à sua felicidade fingida, ou ele(a) demora mais para entender, ou não é o homem ideal que você pensa que ele(a) seja. Essa é a mensagem por trás do "teste do sorriso", mais um desafio para casais nas redes sociais.

Seu parceiro(a) é receptivo(a) ao seu sorriso?

Primeiro veio a “teoria da casca de laranja ”, que media a compatibilidade de um casal com base na casca de uma laranja. Depois, surgiu o “ teste do pássaro ”, que consistia em observar uma panela no fogão ou um pássaro no ar e avaliar a reação do parceiro de 1 a 10 em uma escala de entusiasmo. E agora, os casais estão jogando outro jogo romântico nas redes sociais.

A regra é simples. Basta sorrir sem motivo aparente para a câmera e imitar o gesto de "copiar e colar" no rosto do seu parceiro. Os internautas, sempre à procura dessas técnicas que demonstram amor em qualquer situação, fazem um gesto com a mão como se estivessem transferindo sua alegria para o rosto do parceiro.

Seja no carro, na praia ou em casa, eles esperam ver o parceiro com a mesma expressão feliz e contam com o efeito espelho. Diante desse sorriso que parece surgir do nada, alguns casais não escondem a incompreensão e permanecem impassíveis. Outros, por outro lado, imitam espontaneamente o sorriso do amado. O vídeo mais popular é o da dupla @kayandtae , um casal saído diretamente de uma comédia romântica, um Romeu e Julieta dos tempos modernos.

A criadora de conteúdo, com um sorriso digno de comercial de pasta de dente, caminha em direção ao seu parceiro, e ela nem precisou usar palavras mágicas para que ele compartilhasse essa emoção positiva. Na legenda, ela acrescenta: "É um sinal verde."

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Kalyl e Taeler 🧡 (@kayandtae)

Uma tendência emocionante que está a ganhar força nas redes sociais.

No vídeo de @kayandtae , o parceiro fica particularmente encantado com o sorriso deslumbrante da namorada. Tanto que alguns espectadores dizem que ela tem "sorte" ou que "ganhou na loteria". "Toda mulher merece ser amada assim." "O jeito que ele olha para ela diz tudo." "Para o meu próprio bem, me diga que é inteligência artificial", brinca um espectador, destacando como esse tipo de comportamento masculino é raro.

No entanto, nem todos os vídeos desse tipo terminam com um momento terno ou uma descarga de endorfinas, mesmo que apenas por meio de expressões faciais. Alguns são cômicos, outros mais caóticos. Às vezes, o parceiro faz beicinho, e só quando a situação se inverte é que ele se digna a oferecer um sorrisinho cúmplice. Longe de ser uma competição de fofura, esse teste ilustra principalmente o poder de um sorriso em um relacionamento, que às vezes pode ser mais eficaz do que um abraço ou uma declaração de amor.

Será que sorrir sem reservas é o segredo para um relacionamento duradouro?

Ao contrário de outras tendências virais que alegam ser inspiradas pelo Cupido, esta foi comprovada pela ciência. De acordo com um estudo publicado em 2009 , o sorriso exibido em fotos de infância pode prever a duração do relacionamento de um casal. Porque um sorriso não mente e, às vezes, é como uma declaração de amor.

Para descobrir se essa simples expressão facial poderia revelar muito sobre nossas histórias de amor, pesquisadores examinaram fotos antigas da nossa juventude. Não selfies com filtros ou fotos cuidadosamente produzidas para o Instagram, mas retratos tirados muito antes de encontros, casamentos e términos decisivos.

A equipe de Matthew Hertenstein, professores de psicologia da Universidade DePauw, analisou centenas de fotografias de anuários escolares, bem como retratos de idosos. Usando o Sistema de Codificação de Ações Faciais (FACS, na sigla em inglês), uma ferramenta desenvolvida pelo psicólogo Paul Ekman para decodificar expressões faciais, eles mediram a intensidade dos sorrisos exibidos nessas fotos. E os resultados são bastante surpreendentes:

Apenas 11% das pessoas com um sorriso largo já passaram por um divórcio ao longo da vida;

Esse número subiu para 31% entre aqueles que sorriam pouco ou não sorriam de jeito nenhum;

Participantes com um sorriso discreto apresentaram uma probabilidade até cinco vezes maior de se divorciarem.

É mais uma questão de personalidade do que de dentes brancos.

No entanto, atenção: o estudo não afirma que um sorriso radiante garante que vocês vão acabar de mãos dadas ao pôr do sol. Em vez disso, os pesquisadores oferecem diversas explicações possíveis. Pessoas que sorriem com facilidade tendem a:

Adote uma visão mais otimista da vida;

Gerir melhor os conflitos e frustrações do dia a dia;

comunicar suas emoções de forma mais natural;

para criar uma atmosfera mais acolhedora e reconfortante ao redor deles.

Resumindo, talvez não seja o sorriso em si que protege o casal, mas tudo o que ele revela nos bastidores: uma certa capacidade de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio.

Uma coisa é certa: embora as redes sociais gostem de transformar cada interação em um teste de amor, a ciência nos lembra que um sorriso genuíno continua sendo um poderoso indicador de conexão humana. E, em um relacionamento, muitas vezes custa menos do que um buquê de flores ou uma escapada romântica de fim de semana.