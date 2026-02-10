Durante o show do intervalo do Super Bowl, este casal se casou diante do mundo inteiro.

Durante o show do intervalo do Super Bowl de 2026, um casal transformou o evento em um verdadeiro conto de fadas, dizendo "sim" diante de milhões de telespectadores. Essa união, uma celebração do amor, foi orquestrada pelo próprio rapper e cantor porto-riquenho Bad Bunny durante sua apresentação ao vivo.

Um casamento ao vivo no gramado do Super Bowl

Cinco minutos após o início do show do intervalo do Bad Bunny, o campo do Levi's Stadium, na Califórnia, se transformou em um cenário de casamento. Cercados por dançarinos vestidos de branco, Eleisa "Elli" Aparico e Thomas "Tommy" Wolter trocaram votos em uma cerimônia da vida real, bem no meio da apresentação do rapper porto-riquenho. Após a troca de votos e um beijo sob os holofotes, o casal se dirigiu a um impressionante bolo de casamento antes de ir para a pista de dança. A primeira dança foi ao som de uma versão salsa de "Die With A Smile", interpretada ao vivo por Lady Gaga, convidada surpresa do Super Bowl 2026, tornando o momento ainda mais surreal.

"Uma oportunidade única na vida"

Assim que a noite terminou, a noiva compartilhou fotos do momento no Instagram, confessando que seu coração estava "transbordando de alegria" e que a experiência tinha sido "incrível". Ela aproveitou a oportunidade para agradecer a Bad Bunny em espanhol: "Obrigada por enfatizar o amor, Benito, porque ele é sempre necessário", escreveu, antes de declarar seu amor pelo marido.

Por sua vez, Tommy Wolter descreveu o dia 8 de fevereiro como "um dos melhores dias" de sua vida. Em outra publicação, ele resumiu a noite com uma frase tocante: "A melhor parte da noite foi sair daqui com uma esposa. Eu te amo." No dia seguinte, ele postou uma foto da dança deles com as seguintes palavras: "Um momento inesquecível com o amor da minha vida. Não tenho palavras para agradecer ao Bad Bunny por essa oportunidade linda e única."

Como surgiu esse casamento "não convencional"

Após o show do intervalo do Super Bowl de 2026, a equipe do rapper e cantor porto-riquenho Bad Bunny confirmou que se tratava, de fato, de um casamento real. Tudo começou com um convite: o casal havia convidado o cantor para a cerimônia. No fim, aconteceu o contrário: eles foram convidados a se casar durante o show do intervalo do Apple Music, com Bad Bunny como padrinho, que inclusive assinou a certidão de casamento ali mesmo.

A cerimônia foi mais do que um simples espetáculo teatral; fez parte de um contexto maior, concebido como uma celebração da cultura porto-riquenha e do poder do amor. Ao final da apresentação, surgiu a mensagem: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor", dando pleno significado a este casamento televisionado para o mundo todo.

Normalmente reservado para performances meticulosamente coreografadas e efeitos espetaculares, o show do intervalo do Super Bowl deste ano, 2026, deu lugar a uma emoção profundamente pessoal. Ao oferecer a este casal a oportunidade de se casar diante do mundo inteiro, Bad Bunny transformou um momento de entretenimento em um manifesto romântico.

Em última análise, para além dos holofotes, esta união no centro do maior evento desportivo americano lembra-nos uma coisa simples: mesmo no âmago do espetáculo, o que deixa a maior impressão é sempre a força do amor partilhado.