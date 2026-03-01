Search here...

"Afastar-se por desgosto amoroso": ideia absurda ou progresso social?

Anaëlle G.
Um estudo da Zety revela que 33% dos funcionários já tiraram férias ou licença médica para se recuperar de um término de relacionamento, com uma queda na produtividade afetando 43% deles. Esse fenômeno, muitas vezes oculto, levanta a questão da licença oficial para um tipo de sofrimento neurologicamente comparável ao vício.

Impacto concreto no desempenho do trabalho

A diminuição da concentração, a queda na motivação e os atrasos frequentes estão prejudicando as equipes, segundo uma pesquisa com 1.020 funcionários. Homens (36%) e a Geração Z (47%) são os mais afetados, levando em média três dias para se recuperar. Em neurociência, a rejeição amorosa ativa áreas do corpo associadas à dor física, o que explica essa desorganização temporária, que é custosa para as empresas.

Por que um coração partido atrapalha o escritório

O término de um relacionamento desencadeia uma verdadeira síndrome de coração partido, uma mistura de tristeza intensa, irritabilidade e fadiga crônica que permeia a mente no trabalho. A proximidade diária com os colegas amplifica essa vulnerabilidade, transformando cada interação em uma lembrança dolorosa e dificultando a separação entre a vida pessoal e profissional.

Disparidades geracionais e de gênero

As gerações mais jovens (Geração Z e millennials) faltam ao trabalho com mais frequência, talvez devido à menor experiência com perdas de emprego ou à expectativa de maior flexibilidade. Os baby boomers, com 11%, parecem estar mais bem preparados emocionalmente.

Em direção à flexibilidade em vez de licenças formais?

Um terço dos funcionários deseja uma licença dedicada de 1 a 3 dias, mas a grande maioria prefere o trabalho remoto (31%), horários flexíveis (31%) ou menos reuniões (26%). Esses ajustes discretos evitam o estigma associado a uma ausência formal, ao mesmo tempo que restauram a sensação de controle essencial para superar o impacto emocional. O trabalho remoto limita as interações sociais desgastantes, enquanto prazos mais longos ou menos reuniões de acompanhamento preservam a energia mental sem interromper completamente as operações. Essa abordagem discreta restaura o controle sem estigmatizar.

Diante dessa realidade, as empresas se beneficiariam ao adotar uma abordagem flexível e de apoio, em vez de uma política formal de licença que estigmatize o profissional. O sofrimento amoroso, uma dor universal, poderia então ser tratado como uma questão genuína de RH em escala global.

Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
