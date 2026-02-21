Um professor analisa a quantidade ideal de tempo que um casal deve passar junto para cultivar a harmonia.

Existem casais que fazem tudo juntos e vivem como gêmeos siameses, e existem outros que se veem apenas brevemente e vivem como colegas de quarto. De acordo com o Dr. John Gottman, professor de psicologia da Universidade de Washington que estudou "a quantidade ideal de tempo para passar juntos", não é tanto a duração que importa, mas sim como vocês investem esse tempo juntos. Ver um ao outro com menos frequência, porém com mais intensidade, é o segredo da felicidade.

6 horas juntos, mas não de qualquer jeito.

O Dr. John Gottman , que examinou o amor sob todas as perspectivas ao longo de sua carreira e fez dos casais seu principal objeto de estudo, identificou a quantidade ideal de tempo que um casal deve passar junto. Para que um casal dure e mantenha a chama acesa ao longo dos anos, eles devem passar seis horas por semana juntos. No entanto, existe uma arte em como preencher esse tempo compartilhado. A ideia não é simplesmente ficar lado a lado e navegar nas redes sociais em lados opostos da cama.

Como sugere a especialista em relacionamentos, esse tempo deve ser distribuído sabiamente ao longo da semana para que cada momento simples se torne um ato de intimidade. Então, em vez de pular da cama de manhã e se cobrir com o cobertor, aproveite a oportunidade para reafirmar o seu amor, sem fazer disso um grande evento. Em vez de ficarem grudados no celular, bombardeando um ao outro com vídeos de jogos, reconectem-se com o parceiro improvisando uma massagem rápida ou uma chuva de beijos. A especialista enfatiza a qualidade desses momentos. Esses momentos de " reacender a chama " parecem interlúdios românticos na rotina .

Momentos-chave da manhã (10 minutos por semana)

As manhãs costumam ser uma correria. Tudo acontece em ritmo alucinante. Tomamos café da manhã enquanto nos vestimos para economizar tempo e saímos correndo pela porta gritando: "Te vejo à noite!". Mal damos atenção ao nosso parceiro. No entanto, mesmo que não estejamos com vontade de conversar, podemos perguntar ao nosso parceiro como ele se sentiu ao acordar e quais são seus planos para o dia. "Demonstrar interesse pela outra pessoa, mesmo que brevemente, é um sinal valioso de atenção", explica a psicóloga.

Encontros diários (1 hora e 40 minutos por semana, ou 20 minutos por dia)

Ao chegarmos em casa depois de um longo dia, vamos direto para o sofá e só pensamos em relaxar. Preferimos o calor do nosso cobertor ao do nosso parceiro. No entanto, nosso primeiro instinto deveria ser abraçar e beijar nossa alma gêmea por seis segundos (sem necessidade de cronômetro), e depois refletir sobre o nosso dia, evitando qualquer reclamação. Esses momentos de conexão ajudam a restabelecer o vínculo após um dia passado separados.

Um diálogo significativo (35 minutos por semana)

Somos melhores em criticar do que em fazer declarações românticas. Lembramos nosso parceiro de que ele não tirou o lixo ou que se esqueceu de estender a roupa, mas raramente elogiamos seu ego. No entanto, não precisamos esperar o Dia dos Namorados para agradecer ao nosso parceiro por estar presente e enchê-lo de flores. Não precisamos recitar monólogos shakespearianos ou recriar uma cena de "Um Lugar Chamado Notting Hill". Podemos simplesmente dizer : "Tenho orgulho de você" ou "Você significa muito para mim todos os dias". É particularmente gratificante (e funciona nos dois sentidos). A gentileza é contagiosa.

Gestos afetuosos (35 minutos por semana)

É óbvio: cada casal tem sua própria linguagem do amor. Alguns veem as brigas infantis como "eu te amo" silenciosos, enquanto outros preferem a sensibilidade de conversas sinceras ou o calor do toque físico. A ideia? Aproximar-se emocionalmente, reconstruir a conexão entre as mentes. Por isso, reservamos para nós mesmos 5 minutos de carinho por dia.

Uma noite romântica (2 horas por semana)

E não estamos falando de noites em que todos estão no celular ou absortos na TV. Seja um jantar em casa preparado juntos, uma partida de jogos de tabuleiro, uma caminhada ao luar ou uma pausa no spa, precisamos simplesmente nos reunir, longe da rotina de " deslocamento, trabalho, sono ".

Faça um balanço da sua vida amorosa (1 hora por semana)

Alguns psicólogos recomendam organizar "noites de discussão" para evitar o efeito "panela de pressão" e impedir que as emoções explodam. No entanto, não é preciso ser tão "radical". Vocês também podem se sentar à mesa com alguns petiscos (para aliviar o clima) e fazer um brainstorming sobre a vida amorosa. Que tal criar um "pote das emoções"? Cada um tira um papelzinho e discutem seus sentimentos. Com certeza é mais agradável do que ter uma discussão pública na sala de estar e submeter toda a vizinhança ao barulho.

Ao reservarmos seis horas de tempo de qualidade com nosso parceiro, colocamos o relacionamento novamente em primeiro plano, sem sufocar um ao outro. Isso ajuda a restaurar a harmonia em casa e fortalecer nosso amor a cada dia.