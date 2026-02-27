Na China, uma nova tendência de encontros está transformando ex-namorados em "referências".

E se seu ex se tornasse sua melhor recomendação? Na China, uma tendência surpreendente está mudando as regras do namoro: solteiros estão recomendando seus ex como se fossem talentos a serem recrutados. Uma ideia inusitada, mas que revela uma nova maneira de encarar o amor.

Ex-namorados apresentados como candidatos… para a felicidade

Nas redes sociais chinesas, alguns jovens adultos estão revisitando términos de relacionamento com um toque criativo peculiar. Após uma separação amigável, eles publicam um "perfil" do ex-parceiro para ajudá-lo a encontrar o amor novamente. Idade, altura, profissão, paixões, traços de personalidade, qualidades cativantes e pequenos "defeitos" charmosos: tudo está incluído. Os motivos do término também são detalhados, frequentemente com sinceridade e gentileza. Relacionamento à distância, planos de vida diferentes, momento inoportuno... nada dramático, simplesmente uma incompatibilidade.

A iniciativa ganhou força depois que um internauta, em tom de brincadeira, pediu uma "recomendação interna" para encontrar um namorado, usando jargões profissionais. Rapidamente, outros usuários aderiram. O resultado: ex-namorados apresentados como candidatos sérios, com um tom que oscilava entre a autodepreciação e um desejo genuíno de ajudar.

Um currículo sentimental, ao estilo chinês.

Algumas postagens se assemelham a verdadeiros currículos amorosos. Seções estruturadas, localização, ano de nascimento, profissão, personalidade, interesses… tudo meticulosamente escrito. Ainda mais original: “relatórios de experiência” baseados em vários anos de relacionamento. Uma maneira sutil de dizer: “Eu o/a conheço bem, posso garantir sua confiabilidade”. O ex-parceiro torna-se, assim, uma espécie de fiador moral, capaz de atestar a bondade, a lealdade ou a estabilidade do outro.

Num mundo onde as imagens são frequentemente filtradas, embelezadas e encenadas, essa transparência é atraente. Você não se depara mais com uma simples descrição lisonjeira, mas com uma perspectiva externa, matizada e humana.

Uma resposta ao cansaço dos aplicativos de namoro.

Por trás da fachada descontraída, esconde-se uma realidade mais profunda: um certo cansaço com os aplicativos de namoro. Muitos solteiros expressam desconfiança em relação a perfis "perfeitos demais", informações exageradas ou experiências decepcionantes. Nesse contexto, um ex se torna uma fonte de informação percebida como mais autêntica. Afinal, quem melhor do que alguém que compartilhou a vida da pessoa para falar sobre suas habilidades de escuta, resolução de conflitos ou compromisso?

Alguns relatos sugerem até que relacionamentos floresceram graças a essas recomendações. Usuários da internet relatam ter entrado em contato com um ex-parceiro que "verificaram" online e descoberto uma compatibilidade genuína. Prova de que o amor às vezes pode começar com uma simples recomendação... versão 2.0.

Entre humor, autodepreciação e um olhar benevolente.

Esse fenômeno também é atraente por causa do seu tom. Muitos descrevem seus ex-parceiros de forma bem-humorada, às vezes como "itens de segunda mão", aludindo a um leve "desgaste emocional" com uma piscadela cúmplice. Além das piadas, emerge uma mensagem mais positiva em relação ao corpo: cada pessoa é apresentada em sua singularidade, com suas forças e vulnerabilidades. Bondade, sensibilidade, perseverança e generosidade são valorizadas. Os defeitos não são demonizados; tornam-se características humanas, contextuais, às vezes simplesmente incompatíveis com um determinado relacionamento.

Essa abordagem nos lembra que o fim de um relacionamento não significa que a pessoa "não valha a pena". Pelo contrário: você pode ser uma pessoa maravilhosa e não ser compatível com alguém em um determinado momento. Isso não diminui seu valor de forma alguma.

Uma nova maneira de encarar o término de um relacionamento.

Para recomendar um ex, uma separação amigável é essencial. Essa tendência destaca uma mudança interessante: os términos não são mais vistos necessariamente como fracassos dramáticos, mas sim como o reconhecimento da incompatibilidade. É possível apreciar profundamente alguém, reconhecer suas qualidades e aceitar que os caminhos se separam. Essa perspectiva mais madura e menos culpabilizante abre caminho para uma interpretação diferente das histórias de amor: você aprende, evolui, cresce.

Resta saber se essa prática se tornará um fenômeno duradouro ou permanecerá apenas uma tendência viral. Uma coisa é certa: ao transformar ex-parceiros em "modelos a seguir", esses jovens chineses estão redefinindo as regras do jogo do namoro. Entre pragmatismo e ironia, eles levantam uma questão crucial: em um mundo saturado de imagens idealizadas, a confiança não seria o novo luxo em assuntos do coração?