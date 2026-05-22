Pesquisadores sugerem que mulheres solteiras na faixa dos 70 anos costumam ser mais felizes.

No imaginário coletivo, mulheres de meia-idade vivem felizes para sempre ao lado de seus cônjuges e embarcam em cruzeiros de braços dados com seus parceiros de longa data. No entanto, segundo psicólogos, mulheres casadas na casa dos setenta anos não são as mais realizadas. Já as mulheres nessa faixa etária que optaram por permanecer solteiras até o final da vida experimentam a felicidade todos os dias da segunda metade de suas vidas.

Mulheres solteiras na casa dos setenta, mulheres realizadas

Embora ser solteira aos trinta anos ainda seja difícil de aceitar, quatro décadas depois é quase impensável. Há uma crença generalizada de que mulheres de 70 anos inevitavelmente compartilham suas vidas com seus amores de infância. A dedução (nem tão) lógica: se elas moram sozinhas, é porque perderam seus maridos. No entanto, nem todas as mulheres independentes na casa dos setenta são viúvas enlutadas. Algumas deixam seus parceiros por vontade própria, numa idade em que outras estão reafirmando seus votos matrimoniais. Outras são simplesmente solteiras de longa data que escolheram a si mesmas em vez de se dedicarem ao amor.

Na França, 48% das pessoas com mais de 70 anos não têm um parceiro, segundo o INSEE (Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França). E apesar do crescimento dos aplicativos de namoro para a terceira idade, existem mulheres que não sentem necessidade de um relacionamento para se sentirem completas. Emocionalmente aposentadas, elas são autossuficientes e vivenciam a independência fazendo viagens sozinhas, organizando festas do pijama com as amigas e frequentando bares com vestidos brilhantes. Em resumo, estão longe de se desesperarem em frente à janela com uma agulha de tricô nas mãos. Nas páginas da revista SELF , as mulheres entrevistadas expressam o mesmo sentimento: imensa paz interior, uma sensação de renascimento e rejuvenescimento espiritual. Essas Bridget Jones de cabelos grisalhos, recuperadas de um divórcio ou solteiras por natureza, dizem estar em paz consigo mesmas.

Enquanto outras mulheres de sua geração parecem condenadas a passar o resto da vida com um parceiro escolhido por obrigação social em vez de afeto genuíno, elas apreciam a sorte de serem livres como um pássaro. Essa representação alegre contrasta fortemente com o mito da solteirona desiludida que coleciona gatos em vez de amantes.

Uma avaliação sentimental que contradiz as normas.

Durante anos, ser solteira era sinônimo de fracasso, um passo em falso ou até mesmo ruína pessoal. Na sociedade, era visto como um presságio de um futuro sombrio e alarmante. As mulheres solteiras se sentiam como párias: incompreendidas, às vezes tratadas com pena ou desprezo. Em contraste, o casamento era um projeto para a vida toda, um ideal a ser almejado. Felizmente, essa norma está se desfazendo em uma espécie de fervor libertador. Estar em um relacionamento não é mais a única condição para alcançar bem-estar emocional e realização. A socióloga Bella DePaulo, doutora em Sociologia, chegou a teorizar sobre o conceito de "solteira de coração". Segundo ela, e com base em suas experiências pessoais, essas mulheres de 70 anos não são solteiras por vontade própria: elas não suportam essa condição, elas prosperam nela e quase a transformam em um estado de espírito.

A verdadeira distinção reside no aspecto mental: a liberdade de estruturar o próprio tempo, a vida diária e até mesmo os pensamentos, sem ter que incorporar constantemente as expectativas ou reações de outra pessoa. Como explica o Dr. DePaulo, a presença de um parceiro tende a ocupar um espaço contínuo na mente, às vezes sutil, mas raramente ausente. Essa presença pode proporcionar uma sensação de segurança para alguns, mas também pode se tornar um fardo, criando uma espécie de vigilância constante em relação ao que a outra pessoa pensa, sente ou espera.

Ao nos libertarmos dessa dinâmica, nossa atenção e energia podem ser totalmente redirecionadas para nós mesmos. Além disso, de acordo com um estudo de grande escala com 460.000 pessoas, a satisfação com a vida atinge o pico aos 70 anos, idade frequentemente descrita como uma era de ouro, um nirvana.

Moral da história: nunca é tarde demais para experimentar a vida de solteiro.

Esta geração de mulheres solteiras está finalmente redefinindo os contornos da felicidade após os 70 anos. Enquanto os modelos tradicionais associavam sistematicamente a velhice à vida de casada, elas estão provando que existem outras maneiras de construir uma velhice feliz e plena.

Suas trajetórias servem como um lembrete de que não existe apenas uma maneira de ter uma vida amorosa bem-sucedida. Alguns encontram o equilíbrio em um romance duradouro, outros abraçando completamente sua independência. E, ao contrário da crença popular, estar solteiro mais tarde na vida não é necessariamente sinônimo de solidão emocional.

Para muitas dessas mulheres, esse período da vida representa até mesmo uma espécie de renascimento: menos restrições, mais tempo para si mesmas e a possibilidade de finalmente viverem de acordo com suas próprias regras. Essa perspectiva está gradualmente ajudando a mudar a forma como as mulheres solteiras mais velhas são vistas.