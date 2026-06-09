O programa "Bird Deprogramming" visa ajudar mulheres a se libertarem de relacionamentos unilaterais.

Vida amorosa
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Taryn Elliott / Pexels

Uma nova tendência está causando grande repercussão no TikTok. Chamada de "desprogramação de pássaros", ela incentiva mulheres a identificar e desconstruir certos padrões de relacionamento que as aprisionam em relações desequilibradas. Combinando humor, introspecção e empoderamento, esse movimento viral é tão cativante quanto instigante.

Um descondicionamento emocional ao estilo TikTok

Por trás desse nome intrigante – “desprogramação de pássaros” – reside uma ideia simples: aprender a reconhecer os comportamentos que levam algumas mulheres a dar importância excessiva a parceiros que não demonstram o mesmo envolvimento emocional. O conceito se baseia na seguinte constatação: por que continuar correndo atrás de alguém que não se esforça da mesma forma?

Nas redes sociais, muitas mulheres relembram seus antigos hábitos com humor autodepreciativo: enviar mensagens para ex-namorados que nunca respondem, aceitar repetidos pedidos de desculpas após serem ignoradas ou até mesmo reorganizar toda a vida por alguém que raramente está disponível. O objetivo não é incitar culpa, mas celebrar o progresso alcançado e os limites finalmente estabelecidos.

Vídeos que falam a toda uma geração.

O fenômeno ganhou força graças a conteúdos simples e com os quais o público se identifica facilmente. Por exemplo, um vídeo viral mostrava uma jovem fazendo origamis de tsuru sempre que sentia vontade de entrar em contato com o ex-parceiro. Uma forma criativa de se distrair e resistir a um impulso comum a muitos.

Desde então, criadores de conteúdo têm produzido inúmeras séries dedicadas a "deixar ir no amor". Música melancólica, coreografias curtas e anedotas pessoais servem como base para uma reflexão mais profunda sobre relacionamentos emocionais e autoestima.

@queencz a desprogramação de pássaros agendada regularmente #rascunhos #cz #fypシ#megantheestallion ♬ som original - .ejo

Essa tendência faz parte de um movimento mais amplo.

A "desprogramação de pássaros" não surgiu do nada. Faz parte de uma série de tendências que incentivam as mulheres a se concentrarem em seus desejos, projetos e bem-estar. A ideia é parar de basear a agenda, o humor ou a autoconfiança na atenção recebida do parceiro.

A mensagem subjacente é clara: seu valor não depende da opinião de outra pessoa. Essa abordagem, frequentemente apresentada com humor, contribui para uma reflexão mais ampla sobre a autonomia emocional e como os relacionamentos românticos às vezes moldam o comportamento.

Um conceito que não é universalmente aceito.

Apesar do sucesso, o movimento também atraiu críticas. Alguns acreditam que o vocabulário utilizado pode ser problemático. Segundo eles, chamar uma mulher de "pássaro" corre o risco de reforçar julgamentos entre mulheres em vez de questionar os comportamentos que alimentam essas dinâmicas relacionais.

O debate, portanto, opõe duas visões: de um lado, aqueles que veem nessa autodepreciação uma ferramenta de libertação; de outro, aqueles que temem que ela possa se transformar em escárnio para com as pessoas que ainda se encontram em dificuldades.

O motivo pelo qual a "desprogramação de pássaros" ressoa tanto é que ela dá nome a experiências amplamente compartilhadas. Muitas pessoas reconhecem situações que já vivenciaram nesses relatos: esperar por uma mensagem, minimizar a falta de respeito ou esperar por uma mudança que nunca chega. Além da moda passageira, essa tendência destaca uma ideia crucial: os padrões emocionais não são fixos. Eles podem ser observados, compreendidos e transformados. E para muitas mulheres, o simples fato de falar abertamente sobre isso já é uma vitória em si.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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