"Banksying", essa tendência de relacionamento considerada tóxica, está causando polêmica.

Vida amorosa
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Lý Lâm Khả Huy / Pexels

Os relacionamentos evoluem… e o vocabulário usado para descrevê-los também. Nas redes sociais, um novo termo está ganhando destaque: "banksying". Por trás dessa palavra um tanto misteriosa, esconde-se uma forma de romper que intriga tanto quanto levanta questões, oscilando entre a surpresa e a ambiguidade.

Um término de relacionamento… versão encenada

"Banksying" refere-se a um término repentino de relacionamento, às vezes acompanhado por um gesto atencioso ou simbólico. Pode ser um presente, uma mensagem carinhosa ou um ato especial de gentileza, pouco antes ou no momento do fim da relação.

Essa mistura pode ser confusa: por um lado, um ato percebido como positivo; por outro, uma decisão de término que surge sem necessariamente uma discussão aprofundada. A ideia? Uma separação que surpreende, quase como uma "reviravolta dramática", mas envolta em uma aparência de delicadeza.

Uma referência artística inesperada

Embora esse termo possa parecer estranho, é porque ele foi diretamente inspirado por Banksy, o artista britânico conhecido por suas obras urbanas que aparecem inesperadamente em espaços públicos.

O paralelo é simples: assim como uma obra de Banksy surge onde menos se espera, o fenômeno do "Banksying" ocorre repentinamente, às vezes com um toque estético ou simbólico. É essa dimensão simultaneamente surpreendente e encenada que deu origem ao termo, agora usado em discussões online.

Uma tendência que nasceu nas redes sociais.

Assim como muitos termos relacionados a relacionamentos modernos, "banksying" se popularizou no TikTok . Usuários compartilham experiências, histórias ou situações que ilustram esse tipo de término. Esse conteúdo costuma ter grande repercussão, comprovando que essas situações são comuns.

As redes sociais desempenham um papel fundamental na forma como você expressa suas experiências românticas. Elas permitem nomear, reconhecer e, às vezes, normalizar certas dinâmicas de relacionamento.

Por que isso pode gerar confusão?

Se o "banksying" é intrigante, é também porque pode ser emocionalmente confuso. Receber um gesto atencioso durante um término de relacionamento pode enviar sinais contraditórios. Você pode se perguntar: será que é uma separação definitiva? Um gesto de consolo? Uma forma de amenizar a situação?

Especialistas nos lembram que a clareza continua sendo essencial nessas situações. Nem mesmo a atenção mais sincera substitui a comunicação honesta e direta. Sem trocas claras, corre-se o risco de surgirem mal-entendidos ou até mesmo algum tipo de confusão emocional.

Um vocabulário de amor em plena transformação

"Banksying" faz parte de uma longa lista de termos que surgiram com as redes sociais, como ghosting , orbiting e breadcrumbing. Essas palavras refletem uma evolução nos relacionamentos românticos, mas também um desejo de compreender melhor comportamentos que às vezes são difíceis de definir. As interações digitais transformaram a maneira como conhecemos, nos conectamos e, às vezes, terminamos relacionamentos. E com elas, novas palavras estão surgindo para descrever essas experiências.

Entre a curiosidade… e a reflexão

Embora "banksying" não seja um conceito científico, sua popularidade diz muito. Demonstra a importância da comunicação e da compreensão emocional nos relacionamentos modernos. Por trás desse termo um tanto quanto popular, reside uma questão mais ampla: como terminar um relacionamento de forma respeitosa, clara e alinhada aos seus valores? Porque, no fim das contas, independentemente da palavra usada, o que realmente importa é como você se comunica, como você ouve e como vocês se respeitam.

"Banksying", portanto, não é apenas uma curiosidade da internet. É também um reflexo das relações modernas, onde o desejo de fazer o bem às vezes coexiste com maneiras de fazer as coisas que são... um pouco desconcertantes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"Encontros por apresentação": o método baseado em slides que pode revolucionar os relacionamentos amorosos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Encontros por apresentação": o método baseado em slides que pode revolucionar os relacionamentos amorosos.

E se você apresentasse sua personalidade como um projeto muito especial para você? O "Pitch Dating" reinventa as...

"Inteligência é a nova tendência", uma tendência que está redefinindo os códigos da atração.

E se a atração não fosse apenas uma questão de aparência? Nas redes sociais, uma tendência chamada "Inteligência...

Após uma experiência "confusa", ela explica por que não quer mais sair em encontros.

A criadora de conteúdo Alix Earle (@alixearle) recentemente compartilhou com seus seguidores uma experiência de primeiro encontro que...

Um estudo focou na cor que mais atrai a atenção dos homens.

E se uma simples cor pudesse influenciar a forma como você é percebido? Algumas pesquisas psicológicas examinaram o...

Chega de silêncios constrangedores: esse tipo de encontro original está atraindo cada vez mais solteiros.

Deslize para a esquerda, deslize para a direita… e se você mudasse completamente as regras do jogo? Diante...

Encontrar o amor em uma boate: mito romântico ou possibilidade real?

Enquanto alguns casais se conhecem em torno de uma toalha de mesa branca ou à luz suave de...