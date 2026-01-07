Este barista de 101 anos ainda está trabalhando e causando sensação.

Na pacata vila de Nebbiuno, debruçada sobre o Lago Maggiore, uma figura atemporal mantém-se firme no seu balcão. Anna Possi, com 101 anos, é sem dúvida a barista mais velha da Itália. Há mais de sete décadas, ela serve espressos e sorrisos todos os dias no Bar Centrale, que se tornou uma verdadeira instituição local.
Uma vocação que nasceu no período pós-guerra.
Foi logo após a Segunda Guerra Mundial que Anna deu seus primeiros passos no ramo da restauração, trabalhando ao lado de seu tio. Em 1958, ela e o marido abriram o Bar Centrale, um café modesto, porém acolhedor, que permanecia aberto todos os dias, das 7h às 19h (e até mais tarde no verão), sem exceção. Com a obtenção da licença para venda de bebidas alcoólicas em 1971, o estabelecimento acompanhou as mudanças na Itália do pós-guerra: o boom econômico e o crescimento do turismo na região do lago.
Veja esta publicação no Instagram
Uma rotina impressionante com mais de um século de existência.
Todas as manhãs, Anna levanta cedo, corta lenha para o fogão a lenha e prepara cafés incansavelmente. Atrás do balcão, ela atende os clientes, recebe pagamentos e mantém o local limpo. Sua filha de 61 anos, Cristina, que trabalha na prefeitura do outro lado da rua, às vezes dá uma mãozinha. Anna continua independente: mora no andar de cima e nunca pensou em se aposentar.
Café de verdade, e nada mais.
No Anna's, não há "lattes instagramáveis" nem receitas sofisticadas. De manhã, cappuccino. À tarde, espresso — preto, forte, sem frescuras. Clientes habituais e turistas fazem fila para provar a autenticidade e, principalmente, para conhecer essa incrível "nonna" que, aos 101 anos, continua a servir com energia e memória intactas. "Trabalhar mantém a gente jovem", ela gosta de dizer, com um olhar travesso.
Veja esta publicação no Instagram
Uma figura icônica da longevidade italiana.
Anna personifica o estilo de vida típico do Piemonte rural: comida simples, atividade física diária e fortes laços humanos. Seu segredo? "Movimente-se, sorria e tome um café forte", resume ela. Sempre de pé, 12 horas por dia, ela é presença constante na mídia italiana, admirada por sua vitalidade e perseverança.
Uma atração turística por si só.
O Bar Centrale tornou-se um ponto de encontro essencial: as pessoas vêm para tomar um café, mas sobretudo para conversar com Anna e registrar o momento. A vila de Nebbiuno beneficia-se dessa fama inesperada, orgulhosa de sua centenária extraordinária. Testemunha da história, Anna viveu o racionamento, a chegada da eletricidade, os anos do milagre econômico, até a era dos smartphones — tudo isso sem nunca sair do seu bar.
Aos 101 anos, Anna Possi nos lembra que a longevidade não é apenas uma questão de anos, mas de entusiasmo. Em um mundo que acelera constantemente, sua presença inabalável no Bar Centrale é um refúgio reconfortante, uma homenagem a aproveitar o tempo, à conexão humana e aos pequenos rituais que dão sentido ao dia a dia. No bar da Anna, o café é forte, mas a lição de vida é ainda mais forte.