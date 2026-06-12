O que é "mogging", essa tendência que transforma beleza em competição?

O TikTok adora inventar novas palavras. Algumas são inofensivas, outras merecem uma atenção maior. É o caso de "mogging", um termo que viralizou entre a Geração Z. Por trás de sua aparente descontração, no entanto, esconde-se uma visão de beleza bem menos inocente: a de uma corrida constante para se comparar com os outros.

Mogging, ou a arte de "superar" os outros

A palavra "mogging" tem origem na sigla AMOG, que significa "Alpha Male Of the Group" (Macho Alfa do Grupo). Surgida em meados da década de 2010 em certos fóruns masculinistas, essa expressão se refere a ser considerado "mais atraente do que outra pessoa".

A ideia? Não se trata simplesmente de cuidar de si mesmo ou apreciar a própria imagem, mas de usar a aparência como um marcador de domínio social. Em outras palavras, a beleza se torna uma ferramenta de hierarquia, onde é preciso sempre "ser melhor" do que os outros.

Quando a aparência se torna performance

O "mogging" faz parte de uma tendência mais ampla: o " lookmaxxing ", que pode ser traduzido como "maximizar a aparência". Esse movimento incentiva o uso de múltiplas estratégias para se adequar a certos ideais físicos: rotinas de cuidados com a pele extremamente intensivas, treinos rigorosos ou exercícios destinados a "remodelar os traços faciais".

Cuidar de si mesmo obviamente não é problemático. O perigo surge quando o valor pessoal é reduzido a um suposto padrão de beleza. Nessa lógica, o corpo deixa de ser um espaço de expressão ou bem-estar e se torna um "projeto a ser implacavelmente aperfeiçoado". No entanto, cada silhueta conta uma história diferente. Rostos, formatos de corpo e características únicas contribuem para essa diversidade que torna cada pessoa singular. Não existe uma hierarquia universal de beleza, apesar do que alguns discursos tentam sugerir.

Consequências muito reais para o moral.

Especialistas alertam sobre os efeitos dessas tendências na saúde mental dos jovens. A exposição repetida a conteúdo focado na comparação física pode aumentar a ansiedade social, as inseguranças e uma imagem corporal distorcida.

A visão binária promovida por alguns defensores do conceito de "mogging" — em que a pessoa é ou "naturalmente talentosa" ou fadada ao fracasso — deixa pouco espaço para nuances. Isso pode alimentar um sentimento persistente de inadequação, principalmente em uma fase da vida em que a autoestima ainda está em desenvolvimento.

Uma palavra que virou piada... sério?

Hoje, o termo ultrapassou em muito as comunidades de onde se originou. No TikTok, é frequentemente usado de forma humorística para descrever alguém que "rouba a cena" com seu carisma ou presença. Até mesmo algumas figuras públicas brincam com ele em entrevistas. Uma palavra perde completamente seu peso simbólico quando se torna uma piada? A questão permanece em aberto. As expressões que adotamos muitas vezes carregam consigo parte de sua história, mesmo que seu uso evolua.

Repensando nossa relação com a beleza.

O sucesso do mogging revela, acima de tudo, como as redes sociais podem incentivar comparações constantes. Quem é o mais fotogênico? Quem parece o mais desejável? Quem se encaixa melhor nas tendências atuais? Diante dessa pressão, outra abordagem merece destaque: a da beleza pluralista, livre de rankings. Uma beleza que celebra a autoconfiança, a autenticidade e o respeito às diferenças, em vez de uma busca impossível pela perfeição.

Afinal, seu valor não é medido por curtidas, tendências do TikTok ou pelo olhar comparativo dos outros. Então, e se parássemos de tentar "superar" os outros e simplesmente aprendêssemos a habitar nossos corpos com gentileza?