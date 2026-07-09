Por que as esposas dos jogadores de futebol são tão frequentemente reduzidas a estereótipos?

Capturadas nas arquibancadas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026™, suas vidas são narradas nas páginas da imprensa de celebridades, que as examina minuciosamente. Apresentadas como "esposas de jogadores de futebol", como se não tivessem identidade própria ou nome, elas permanecem à sombra de seus parceiros, mas também vivenciam a fama indiretamente. No imaginário coletivo, possuem uma má reputação e são submetidas a intenso escrutínio público a cada passo que dão. O sexismo permeia aquelas conhecidas como "WAGs".

As esposas dos jogadores de futebol são frequentemente criticadas.

À medida que a Copa do Mundo da FIFA de 2026 se desenrola nas telas e se aproxima do fim, os olhares não estão fixos apenas no campo. Eles frequentemente se detêm nas parceiras dos jogadores, essas "esposas e namoradas" que parecem prosperar apenas com os feitos de seus maridos e que se encontram, apesar de si mesmas, no centro das atenções. As capas de revistas de celebridades são dedicadas àquelas que fazem os corações dos jogadores baterem mais forte, suas fãs número um. Rotuladas como "sortudas" ou até mesmo "privilegiadas", elas não têm margem para erros e suportam a mesma pressão que os jogadores na noite da final.

Enquanto suas companheiras de equipe lutam pela bola e fazem passes cruciais, elas estão jogando outro jogo: a batalha por sua imagem. Elas não estão defendendo gols, mas sim sua dignidade em um ambiente que se deleita em desacreditá-las e tratá-las como impostoras ou figurantes. Os fãs de fofoca, que vasculham notícias de celebridades para entender seu cotidiano, sabem mais sobre a última refeição dessas mulheres ou o preço de seus anéis de noivado do que sobre as conquistas futebolísticas de seus colegas homens.

Recentemente, Ester Exposito, companheira do jogador francês Kylian Mbappé, que não precisou do apoio do capitão para alcançar a fama, enfrentou críticas ferozes por dançar por alguns milésimos de segundo com Bad Bunny. Fãs do homem que a imprensa chama de "o homem certo para o trabalho" a acusaram espontaneamente de infidelidade. Em 2006, durante a Copa do Mundo, Victoria Beckham, o epítome das "WAGs" (esposas e namoradas de jogadores de futebol), também experimentou esse ódio latente. Culpada pelos tabloides pelo mau desempenho da Inglaterra, que a acusaram de distrair os jogadores, ela se viu em uma posição vulnerável. E isso foi apenas um pequeno aquecimento para os julgamentos que enfrentaria.

A imagem persistente da mulher mercenária

Independentemente do que façam ou digam, aproveitam todas as oportunidades para lembrar às esposas desses jogadores de futebol que elas não chegam aos pés de seus maridos. Elas, que supostamente "merecem" seu status e servem apenas como vitrines ou objetos de fantasia, veem seu amor julgado por estranhos que protestam, acusando-as de um romance "oportunista". Para muitos, essas mulheres têm dinheiro no bolso e maços de dinheiro no peito.

Georgina Rodríguez, esposa do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, há muito tempo carrega o estigma de "interesseira". No entanto, a modelo , que reconta sua história na série documental da Netflix "Eu Sou Georgina", construiu seu próprio império e acumulou uma fortuna pessoal estimada em mais de 10 milhões de dólares. Isso é menos do que seu marido, que acumulou mais de um bilhão de dólares, mas certamente o suficiente para garantir sua segurança financeira pelo resto da vida.

Embora as esposas e namoradas de jogadores de futebol frequentemente perpetuem o estereótipo da interesseira, elas ganham mais do que as próprias jogadoras profissionais , que recebem 100 vezes menos do que seus colegas homens. As WAGs (esposas e namoradas) geram curiosidade, fascínio e rumores, enquanto os próprios atletas lutam por visibilidade.

O principal alvo do sexismo ofensivo

Ao mesmo tempo "esposa troféu" e "objeto", a esposa do jogador de futebol é frequentemente despojada de seu corpo e de sua imagem. Os tabloides a reduzem à sua aparência com fotos exclusivas tiradas em passeios na praia, enquanto os homens a veem como uma fonte de distrações excitantes. A julgar pela cobertura da mídia e pelos comentários virais, as esposas de jogadores de futebol não passam de uma silhueta, um rosto, um rótulo.

Quando usam roupas modestas como Rima Edbouche, esposa do jogador francês Ousmane Dembélé, ou quando são discretas como Antonela Roccuzzo, esposa do jogador argentino Messi, os internautas reagem. Quando fazem mais barulho, conquistam coisas independentemente de seus cônjuges, têm sucesso por conta própria e postam selfies, são consideradas "superficiais".

Neste mundo implacável, que desafia todos os antigos princípios sexistas, as esposas e namoradas dos jogadores de futebol não têm descanso. Por vezes colocadas umas contra as outras, como ilustrado pelo caso "Wagatha Christie", por vezes sexualizadas , elas têm de absorver o impacto de crenças ultrapassadas. Enquanto os seus parceiros representam uma nação, elas carregam o peso dos estereótipos e do sexismo.

O mercado de transferência de padrões de beleza

Embora os jogadores muitas vezes passem despercebidos pelos selecionadores da seleção nacional durante suas carreiras, as esposas e namoradas dos jogadores de futebol também precisam atender a critérios para garantir esse papel prestigioso. Os torcedores têm expectativas quase maiores em relação a essas mulheres do que aos próprios jogadores, que sempre recebem desculpas como má fase, cansaço, uma lesão persistente ou mau tempo. Há todo um conjunto de expectativas em torno delas: juventude, magreza e uma forte adesão aos padrões de beleza.

E quando elas não se encaixam nesse molde altamente padronizado com suas medidas precisas, são submetidas a um linchamento virtual. Lauren Fryer, companheira do astro do Arsenal, Declan Ryce, suportou comentários gordofóbicos tão virulentos que optou por se afastar das redes sociais. Declarada "não bonita o suficiente" para um homem de sua estatura, como se a aparência física fosse o único valor de uma mulher, a história de Lauren expôs esse processo de seleção insidioso imposto às esposas e namoradas de jogadores de futebol.

Muitas torcedoras sonham em estar no lugar das esposas de jogadores de futebol. Elas teriam um lugar privilegiado nos estádios, mas também estariam expostas a comentários sexistas. Essencialmente, as esposas de jogadores de futebol atuam como um escudo defensivo: elas absorvem os golpes, encaram as críticas misóginas e se tornam o principal alvo em uma partida onde o preconceito parece sempre ser a força dominante.