Comercializada na China como um aliviador de estresse, esta boneca preta está causando indignação.

Para combater o estresse crônico, algumas pessoas apertam bolas de espuma, mexem em anéis especialmente projetados ou apertam objetos gelatinosos. Os internautas chineses, no entanto, descarregam suas frustrações em bonecas de pele negra chamadas "Bonecas Natasha". Nas redes sociais, eles expressam sua raiva nessas figuras maleáveis, e o que vemos se assemelha mais a um desabafo de ódio do que a um momento de relaxamento.

Bonecas negras tratadas sem compaixão

O estresse é inegavelmente a doença do século XXI. É um flagelo que não conhece fronteiras, e cada um tem seus próprios métodos para alcançar aquela serenidade mental tão desejada e reorganizar os pensamentos. Alguns enfiam os dedos em bolinhas de slime com glitter, enquanto outros praticam meditação mindfulness em suas cadeiras de escritório. Os chineses, por sua vez, liberam sua raiva e emoções reprimidas em uma boneca chamada "Boneca Natasha", o equivalente àquelas bolinhas de silicone macias.

A boneca parece um bebê pequeno, vestido apenas com uma fralda colorida. Ao contrário das bonecas de porcelana que quebram ao menor toque, esses modelos resistem a qualquer manuseio brusco sem jamais se romperem. Deformam-se com punhos cerrados e empurrões deliberados, mas retornam rapidamente à sua forma original. Com suas rugas visíveis, rosto rechonchudo, semblante inofensivo e aparência fofa, é difícil imaginar alguém machucando esse bebê com sua pele macia como chiclete. No entanto, internautas chineses o submetem a uma violência desproporcional e realizam verdadeiros testes de colisão. É quase uma vingança pessoal.

O que é perturbador nesses vídeos é que eles invariavelmente envolvem bonecas de pele escura . O conteúdo que circula no TikTok é chocantemente brutal. Sob o pretexto de "libertar", os usuários batem nas bonecas, jogam água fervente em seus corpos, as pisoteiam impiedosamente e as cortam em pedaços. Outros se divertem clareando a pele delas com maquiagem ou achatando-as como panquecas.

É "desumanizante", dizem os internautas, acusando-os de racismo.

As pessoas que infligem dor manual a esta boneca Natasha não parecem estar relaxando ou aliviando a tensão, mas sim torturando a boneca e buscando sua destruição total. Pelo menos, essa foi a impressão dos internautas ao verem essas imagens, que provavelmente ofenderão a sensibilidade de pessoas negras. Elas consideram isso uma animosidade gratuita. "Vocês nunca vão me convencer de que isso é inofensivo. É desumanizante", diz a criadora de conteúdo @tanaissa, que rapidamente aproveitou a onda viral.

Eles também se perguntam por que pessoas de nacionalidade chinesa usam bonecas negras como bodes expiatórios. Recusam-se a acreditar que seja mera coincidência. Em plataformas chinesas como o Red Notes, os mais diretamente envolvidos justificam essa escolha de tom de pele dizendo que "um bebê branco pareceria humano e realista demais" para ser submetido a tal tortura. Em outras palavras, um bebê negro seria uma mera "coisa" que poderia ser atropelada, jogada do quinto andar ou vestida como uma meia. Só que, em vez de se tornar um arquivo vergonhoso, essa tendência assumiu proporções extraordinárias. As bonecas Natasha se tornaram um subproduto do racismo generalizado, que vai de filtros virtuais a balas azedas.

Atos semelhantes de racismo são condenados por associações.

A perseguição sofrida pelas bonecas Natasha é apenas a ponta de um iceberg assustador. Nas redes sociais chinesas, onde as regras são mais brandas e a censura praticamente inexistente, pessoas negras são ridicularizadas e reduzidas a "aberturas de circo". Como explica o veículo de comunicação Okafrique em um vídeo arrepiante, "canais inteiros transmitem cenas mostrando chineses maltratando bebês negros de verdade". Aterrorizar crianças negras vulneráveis e sem recursos é um passatempo comum nessas plataformas locais.

Para combater essa normalização do racismo e o conteúdo problemático que contamina a internet, associações reagiram com firmeza. "O governo chinês deve reconhecer e condenar o racismo anti-negro que prevalece na internet na China e adotar medidas para promover a tolerância e combater o preconceito", afirmou a Human Rights Watch .

O problema, portanto, reside não apenas na brutalidade dos vídeos, mas também na mensagem que transmitem, consciente ou inconscientemente. Ao transformar repetidamente essas bonecas negras em alvos legítimos de escárnio, humilhação ou destruição espetacular, esse conteúdo corre o risco de normalizar estereótipos já profundamente enraizados.