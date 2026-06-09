Esta mulher está fazendo um apelo para encontrar o homem que a resgatou após um ataque em Milão.

A história está circulando bastante na mídia italiana. Anna Aksamit relatou ter sido atacada em plena luz do dia em Milão. Resgatada por um desconhecido, ela fez um apelo nas redes sociais para encontrá-lo e, para expressar sua gratidão, disse que "jamais esquecerá".

Um ataque durante o dia em Milão.

Os acontecimentos, conforme relatado por Anna Aksamit a um veículo de comunicação italiano local, ocorreram no bairro de Porta Romana, uma das áreas residenciais da zona sul de Milão. Aksamit afirmou que havia ido a um supermercado quando percebeu que um grupo de seis a oito jovens a seguia. Rapidamente, os homens a cercaram, a assediaram e, em seguida, a agrediram com socos no rosto e no estômago.

Ainda em estado de choque, ela agora só tem uma vaga lembrança de seus agressores. "Tudo o que me lembro é que eles eram jovens e estavam bebendo cerveja", explicou em seu depoimento. A violência foi ainda mais difícil de suportar porque ocorreu em um bairro conhecido por sua segurança, no coração de uma grande cidade europeia.

O ato heroico de um transeunte desconhecido.

Foi durante esse momento de extremo isolamento que um homem — descrito por Anna Aksamit como "um italiano alto e musculoso" — interveio sozinho para afastar o grupo. Sua intervenção permitiu que Anna Aksamit escapasse de um destino potencialmente muito pior. Na época, Anna Aksamit não pensou em perguntar seu nome ou informações de contato. Chocada e atônita, ela só conseguiu voltar para casa, chorando a noite toda. Alguns dias depois, ela espera encontrar esse desconhecido — a quem descreve como "um verdadeiro herói" — para expressar sua gratidão.

Um apelo divulgado nas redes sociais

Para encontrá-lo, Anna Aksamit lançou um apelo em suas redes sociais, na esperança de que a solidariedade online ajudasse a conectá-los. Sua iniciativa já foi amplamente compartilhada por internautas italianos, poloneses e de outros países, que estão divulgando sua publicação incansavelmente. O objetivo: ajudar esse homem — provavelmente alheio ao impacto que causou — a perceber a importância de suas ações.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Anna Aksamit (@aksamitt)

Foi apresentada uma queixa e emitido um alerta sobre a segurança das mulheres na cidade.

Além de procurar por seu resgatador, Anna Aksamit também anunciou sua intenção de apresentar uma queixa às autoridades italianas. Para além deste caso específico, seu depoimento infelizmente reacende o debate sobre a segurança das mulheres em espaços públicos. Em Milão, como em muitas cidades europeias, diversas organizações feministas vêm alertando há anos para o aumento da violência de gangues contra mulheres sozinhas — mesmo em plena luz do dia, em bairros considerados "tranquilos".

A história de Anna Aksamit é, portanto, tanto um relato da chamada violência "comum" que permanece insuportável, quanto um testemunho de um ato de solidariedade humana. Esperemos que este homem desconhecido, o herói silencioso de uma tarde milanesa, receba finalmente o reconhecimento que merece.