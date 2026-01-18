Search here...

"Você deveria cortar o cabelo": Depois dos 40, essas são as frases que não queremos mais ouvir.

Sociedade
Fabienne Ba.
Dami Daramol/Pexels

Comemorar a chegada dos 40 anos deveria ser algo natural, mas no dia a dia, assim como em ambientes profissionais e sociais, certos comentários recorrentes revelam estereótipos profundamente enraizados. Muitas mulheres e homens na faixa dos 30 e 40 anos relatam que frases aparentemente inocentes refletem preconceitos relacionados à idade — e que prefeririam não ouvi-las mais. Essas afirmações são frequentemente indicativas de sexismo ou etarismo: atitudes que reduzem uma pessoa à sua idade ou a normas estéticas e comportamentais ligadas à aparência e ao gênero.

O que é preconceito de idade?

O etarismo refere-se à discriminação ou preconceito contra uma pessoa devido à sua idade — semelhante ao sexismo ou racismo, mas com foco na idade. Nas sociedades ocidentais, a ênfase na juventude, no desempenho e na beleza contribui para a estigmatização e o julgamento negativo do envelhecimento.

A partir dos quarenta anos, muitas pessoas sentem uma pressão crescente para "parecer mais jovens" ou para evitar quaisquer sinais exteriores de idade, o que se traduz em instruções implícitas ou explícitas nas interações diárias.

Essas são frases que não queremos mais ouvir.

1. "Você deveria cortar o cabelo"

Esse tipo de comentário, muitas vezes feito sob o pretexto de um conselho bem-intencionado, reflete a ideia de que cabelos longos ou grisalhos não são "apropriados" após certa idade. Ilustra uma expectativa social implícita sobre a aparência de pessoas com mais de 40 anos, principalmente mulheres. A pressão para mudar a aparência frequentemente reflete padrões estéticos influenciados por preconceito de idade e sexismo.

2. "Você deveria pintar o cabelo"

Esse tipo de comentário pode ser encontrado em muitos fóruns e discussões online, onde as pessoas compartilham sua frustração ao ouvirem que deveriam esconder os cabelos grisalhos para parecerem mais "profissionais" ou atraentes.

3. "Você é muito velho para..."

Seja em relação a determinadas atividades, tendências de vestuário ou passatempos, esse tipo de formulação parte do pressuposto de que a idade limita o que alguém *deveria* fazer. É um exemplo clássico de estereótipo que reduz a pessoa a uma característica biológica, em vez de suas preferências ou habilidades individuais.

4. "Você deveria ter um filho/definir as prioridades da família agora"

Mesmo que não esteja estritamente relacionado à aparência, esse tipo de comentário reflete expectativas socialmente construídas em torno das fases "esperadas" da vida em determinadas idades. Revela uma idade normativa que muitas pessoas já não reconhecem como relevante para suas próprias escolhas.

5. "Você não aparenta a sua idade."

Embora muitas vezes usada como elogio, essa expressão reforça a ideia de que a idade é *visível* ou que a aparência deve se conformar a um estereótipo de idade. Isso contribui para perpetuar a ideia de que envelhecer é algo negativo.

Por que esses comentários provocam uma reação?

No caso das mulheres em particular, a sociedade exerce uma dupla pressão em relação à aparência e à idade: a juventude é valorizada, enquanto os sinais de envelhecimento são frequentemente associados à perda de valor ou atratividade. Isso se traduz em exigências para esconder os cabelos grisalhos, adotar estilos "apropriados" ou até mesmo evitar certas roupas ou atividades consideradas "muito juvenis".

A idade como estereótipo social

Termos ou sugestões baseados na idade muitas vezes refletem preconceitos culturais e expectativas normativas. Simplesmente mencionar a idade de alguém em um comentário pode reforçar a ideia de que envelhecer é um "período a ser administrado" em vez de uma fase natural da vida.

O que dizem aqueles que vivenciaram essas situações

Em fóruns e discussões online, algumas pessoas compartilham histórias sobre comentários relacionados ao seu cabelo, aparência ou idade. Por exemplo, muitas se perguntam se o cabelo — especialmente se for grisalho — atrapalha suas oportunidades de carreira, ou se precisam se adequar a padrões de aparência para serem levadas a sério.

Frases como "você deveria cortar o cabelo" ou "você deveria pintar o cabelo" podem parecer inofensivas, mas frequentemente ocorrem em um contexto social onde idade e aparência são julgadas e padronizadas. Por trás desses comentários, escondem-se estereótipos relacionados ao preconceito de idade ou ao sexismo, que continuam a influenciar a forma como a sociedade percebe as pessoas com mais de 40 anos — e especialmente as mulheres.

Muitas vezes, recusar ou questionar essas frases não significa ser hipersensível, mas sim desafiar normas sociais injustas e afirmar o direito de viver a própria idade como se deseja, sem imposições implícitas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"Comecei a fazer dança clássica aos 37 anos": sua história desafia noções preconcebidas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Comecei a fazer dança clássica aos 37 anos": sua história desafia noções preconcebidas.

No Instagram, a criadora de conteúdo @leblogdeneroli compartilhou recentemente um vídeo que emocionou milhares de pessoas. Nele, ela...

Provar que você está "vivo": o estranho sucesso de um aplicativo chinês

É um aplicativo com um nome um tanto intrigante: "Você Está Morto?". Lançado na China em maio de...

Esses presidentes asiáticos estão tocando tambores juntos para enviar uma mensagem forte.

Dois líderes asiáticos recentemente foram notícia: o primeiro-ministro japonês e o presidente sul-coreano, ambos bateristas talentosos, se uniram...

Por que os finlandeses são mais felizes no trabalho do que outros povos?

A Finlândia tem sido fonte de fascínio há vários anos, graças aos seus elevados níveis de felicidade geral,...

Câmera escondida: ela troca de roupa e o comportamento dos homens muda radicalmente.

Um vídeo do TikTok causou alvoroço recentemente nas redes sociais. Publicado pelo usuário @filimonovadrian, ele apresenta um experimento...

Quer parar de trabalhar aos 30 anos? Esses jovens estão optando pela "mini-aposentadoria".

Tradicionalmente associada ao merecido fim da carreira, a aposentadoria está mudando de perspectiva. Segundo um fenômeno observado de...

© 2025 The Body Optimist