Este aposentado italiano trabalha um dia a mais e vê sua aposentadoria interrompida.

Na Itália, um aposentado que pensava poder complementar sua renda trabalhando um único dia como figurante em um filme viu seus planos de aposentadoria serem frustrados. Poucos anos após deixar o mercado de trabalho, ele recebeu uma intimação para restituir dezenas de milhares de euros por ter violado – sem se dar conta das consequências – as regras bastante rígidas que regem a conciliação de trabalho e benefícios de aposentadoria.

Um dia de filmagem que custa muito

Aposentado no verão de 2019 por meio de um programa de aposentadoria antecipada, o homem aceitou um pequeno papel como figurante em um filme em 2021. Por esse único dia de trabalho, ele recebeu pouco mais de 78 euros brutos, uma quantia modesta, sem imaginar que isso seria considerado um retorno ao trabalho proibido para quem recebe benefícios de aposentadoria antecipada.

A reforma italiana e a armadilha de combinar benefícios de emprego e aposentadoria.

Desde a chamada reforma da "Cota 100", a Itália proibiu que aqueles que optaram pela aposentadoria antecipada exerçam qualquer atividade remunerada, mesmo que temporária. Ao descobrir essa atividade declarada, o INPS (Instituto Nacional de Pensões) considera que o aposentado violou as normas e exige o pagamento de aproximadamente € 24.000, quase um ano de pensão, com descontos mensais de várias centenas de euros retirados diretamente da aposentadoria.

Uma sanção considerada totalmente desproporcional

O aposentado admite ter infringido a regra, mas acredita que a multa é desproporcional: o valor exigido é quase 300 vezes o salário que ele recebia por um único dia de filmagem. Seu advogado denuncia a medida como "desnecessariamente onerosa" para uma infração cometida sem intenção fraudulenta e solicita que a multa seja reduzida a um nível razoável, sem comprometer sua aposentadoria integral.

Quatro anos de batalhas judiciais para vencer o caso.

Foram necessários quatro anos de processos judiciais para que o caso chegasse a um desfecho mais favorável. No início de dezembro de 2025, o Tribunal de Contas do Piemonte finalmente reconheceu o caráter excessivo da sanção e reiterou que "as penalidades devem permanecer proporcionais à infração", mesmo em casos de descumprimento das normas sobre a conciliação de benefícios trabalhistas e previdenciários.

Um mês de pensão para reembolsar, em vez de um ano.

O tribunal decidiu então reduzir o valor devido: o aposentado não teria mais que pagar o equivalente a um ano inteiro de pensão, mas apenas um mês, ou aproximadamente € 2.000. Embora a dívida continue alta em comparação com os € 78 que ele ganhou por seu dia de filmagem, o homem evita, no entanto, uma redução drástica e permanente de sua renda, e seu caso ilustra os riscos frequentemente negligenciados dos planos de aposentadoria antecipada quando os limites para o retorno ao trabalho são desconhecidos.

Este caso destaca a rigidez, por vezes excessiva, das normas que regem a conciliação entre trabalho e aposentadoria na Itália, especialmente para aqueles que se beneficiam de programas de aposentadoria antecipada. Acima de tudo, serve como um lembrete de que uma ação aparentemente inócua, realizada sem intenção fraudulenta, pode ter sérias consequências financeiras quando as normas são mal compreendidas. Embora a decisão final do tribunal restaure um certo grau de proporcionalidade, a experiência deste aposentado ressalta a importância de melhor informar os futuros pensionistas e de aplicar as sanções com maior prudência.