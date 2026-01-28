Com humor, esta atleta relata o cotidiano das mulheres no esporte.

Com humor autodepreciativo e muita energia, a lutadora francesa Myriam Benadda (@mimi_bnd_) subverte estereótipos para contar a história do que as mulheres no esporte realmente vivenciam. Seu humor arranca sorrisos, suas mensagens nos fazem refletir e sua trajetória inspira uma nova geração de atletas femininas confiantes e poderosas.

Uma desportista que quebra paradigmas com um sorriso.

Por trás do perfil @mimi_bnd_ está Myriam Benadda, lutadora de MMA, empreendedora e criadora de conteúdo dedicada. Ex-profissional da área financeira, ela optou por redirecionar sua vida para suas paixões: esportes de combate e empreendedorismo. Hoje, ela detém diversos títulos nacionais e se consolidou como uma figura inspiradora em um mundo ainda dominado por homens. Em suas redes sociais, ela se descreve como uma "mulher de negócios que ama lutar" e, acima de tudo, como uma mulher plenamente confiante em sua força e liberdade.

"Por que você está fazendo isso? Você é uma mulher?" Spoiler: exatamente.

Uma de suas postagens mais populares gira em torno de uma pergunta que muitas atletas conhecem muito bem: "Por que você pratica esportes de combate sendo mulher?". Sua resposta simples e brilhante: "Porque sou mulher". Em uma frase, Myriam Benadda (@mimi_bnd_) resume tudo. Ela nos lembra que gênero não é uma limitação, mas sim uma qualidade, e que todos os corpos merecem ser celebrados por aquilo que fazem de melhor: correr, socar, dançar, levantar peso, respirar, viver.

Com humor, Myriam transforma comentários por vezes pesados em frases de efeito leves, acessíveis e impactantes. Seu conteúdo permite que muitas mulheres se sintam vistas, compreendidas e apoiadas em suas escolhas esportivas, sejam elas quais forem.

Entre treinamento, empreendedorismo e vida real

A vida diária de Myriam é uma mistura de treinos intensos, reuniões profissionais, gestão da sua marca e momentos profundamente humanos. Ela demonstra que disciplina e ambição podem coexistir perfeitamente com momentos ocasionais de procrastinação, insegurança, risos e trabalho árduo. Ela prova que não existe apenas um modelo de atleta, mas sim uma infinidade de caminhos, todos válidos.

Sua marca de roupas, criada especificamente para mulheres que praticam esportes de combate, nasceu de uma necessidade real: oferecer roupas técnicas adaptadas aos tipos de corpo femininos, que sejam confortáveis, duráveis e valorizem a silhueta. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) defende que toda mulher se sinta confortável em sua própria pele, tanto no tatame quanto no dia a dia.

Força e feminilidade: uma combinação vencedora.

Por meio de seus vídeos, ela destaca situações com as quais muitas atletas se identificam: ter que se justificar, ouvir que um determinado esporte "não é para elas" e se deparar com o espanto quando se destacam em modalidades físicas. Ela transforma esses momentos em cenas cômicas, mas nunca banaliza seu impacto. Sua mensagem é clara: você tem o direito de ser forte, rápida, poderosa, sensível, gentil, determinada — tudo ao mesmo tempo.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) defende uma visão inclusiva do esporte, onde todos os corpos são válidos, capazes e dignos de respeito. Ela nos lembra que desempenho não é incompatível com elegância e que a confiança não depende de tamanho, peso ou gênero.

Uma comunidade em primeiro lugar.

Além do desempenho individual, Myriam valoriza a irmandade, o apoio mútuo e a comunidade. Ela frequentemente fala sobre suas parceiras de treino, suas amizades no esporte e a energia coletiva que as impulsiona a se destacarem. Para ela, o esporte não se resume a resultados, mas também a conexões, compartilhamento e respeito.

Com humor, clareza e gentileza, Myriam Benadda (@mimi_bnd_) retrata o cotidiano das mulheres no esporte como ele realmente é: às vezes absurdo, frequentemente intenso, sempre inspirador. Ela nos lembra que toda mulher tem o direito de escolher seu campo de atuação, celebrar seu corpo e trilhar seu próprio caminho com confiança, ousadia e alegria.