Esta ex-astronauta francesa causou sensação na primeira fila de um desfile de moda.

Em desfiles de moda, as primeiras filas costumam ser ocupadas por celebridades do cinema, da música ou das redes sociais. Às vezes, um convidado inesperado chama a atenção. Em Paris, no recente desfile da coleção Outono/Inverno 2026/2027 da Chanel, a presença da astronauta francesa Claudie Haigneré na primeira fila despertou a curiosidade tanto dos convidados quanto dos espectadores online.

Uma convidada inesperada na Semana de Moda de Paris

O desfile da coleção Outono/Inverno 2026/2027 da Chanel, realizado no Grand Palais, reuniu diversas figuras do mundo da moda. Entre os convidados, a presença de Claudie Haigneré foi imediatamente notada. A ex-astronauta, reconhecível pelo cabelo curto e estilo discreto, estava sentada na primeira fila. Ela vestia um conjunto preto composto por calças de pernas largas e um blazer bordado. Essa aparição surpreendeu alguns observadores, que não estão acostumados a ver figuras da comunidade científica nesse tipo de evento.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por declanchan (@declanchan)

Um convite ligado a uma história pessoal

A presença de Claudie Haigneré no desfile não foi coincidência. Estava ligada à carreira do estilista Matthieu Blazy. Antes de dirigir uma grande casa de moda, o designer belga inspirou-se no astronauta francês para sua coleção de formatura, apresentada em 2006 na escola de moda La Cambre, em Bruxelas. Na época, ele já imaginava silhuetas inspiradas na exploração espacial, com formas técnicas e referências a trajes espaciais.

Claudie Haigneré, uma pioneira na exploração espacial

Claudie Haigneré é uma figura importante na exploração espacial europeia. Em 1996, tornou-se a primeira mulher francesa a ir ao espaço durante a missão Cassiopée a bordo da espaçonave Soyuz TM-24. Em 2001, participou de uma segunda missão, tornando-se a primeira mulher europeia a visitar a Estação Espacial Internacional. No total, passou mais de 25 dias no espaço durante suas missões.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por The Fine Art Of Flying (@thefineartofflying)

Em suma, a presença de Claudie Haigneré na primeira fila de um desfile de moda parisiense surpreendeu muitos observadores. Esse convite também destaca as conexões, por vezes inesperadas, entre moda, ciência e inspiração artística. Pioneira da exploração espacial e figura de destaque na pesquisa francesa, a ex-astronauta continua a deixar sua marca, mesmo em áreas muito diferentes do espaço.