O que é o "teste da bolsa" durante uma entrevista de emprego?

E se a sua bolsa se tornasse objeto de avaliação profissional? Uma prática chamada "teste da bolsa" está circulando cada vez mais em alguns processos de recrutamento. Apresentada como "um método para analisar a organização ou a personalidade", ela gera muitas críticas, principalmente em relação à privacidade e à igualdade.

Um método de recrutamento bastante surpreendente, para dizer o mínimo.

O "teste da bolsa" consiste em um recrutador pedir a uma candidata que mostre ou esvazie o conteúdo de sua bolsa durante uma entrevista. A ideia declarada é observar como os itens estão organizados para deduzir certos traços de personalidade.

Carteira, chaves, maquiagem, caderno, lanches ou recibos tornam-se então supostas pistas para revelar a organização pessoal do candidato. De acordo com a lógica desse teste, uma bolsa estruturada com compartimentos específicos demonstraria uma mente metódica e rigorosa, enquanto uma bolsa mais sobrecarregada ou menos organizada poderia ser interpretada — erroneamente — como um sinal de desorganização. Além disso, essa prática, popularizada principalmente nas redes sociais, tem como alvo quase exclusivamente mulheres.

O que os recrutadores acham que estão analisando

Os recrutadores que defendem essa abordagem afirmam que é uma forma de ir além do currículo e observar a "vida real" do candidato. Eles acreditam que diversos aspectos são reveladores:

Organização pessoal: a presença de bolsas, armazenamento estruturado ou um kit de itens úteis seria interpretada como prova de antecipação e gestão eficaz da vida diária.

Personalidade: certos objetos podem ser percebidos como pistas sobre hábitos ou interesses.

Prioridades e preparação: um caderno, um livro ou um carregador podem sugerir curiosidade, preparação ou praticidade.

No entanto, essas interpretações baseiam-se em grande parte em suposições. Uma bolsa cheia pode simplesmente refletir um estilo de vida agitado, uma personalidade organizada ou a necessidade de carregar vários itens úteis em um dia corrido. A organização pessoal não se resume à aparência de um acessório.

Uma prática altamente controversa

O "teste da bolsa" é extremamente controverso. Muitas pessoas o denunciam como uma ferramenta profundamente tendenciosa.

Em primeiro lugar, isso levanta uma questão de igualdade. Os homens raramente enfrentam exigências equivalentes em relação aos seus pertences pessoais. Portanto, visar simplesmente um acessório associado às mulheres reforça um desequilíbrio na avaliação dos candidatos.

Além disso, esse tipo de solicitação pode expor itens íntimos: medicamentos, produtos de higiene pessoal, documentos pessoais. Pedir a alguém que revele esses itens em um contexto profissional pode ser percebido como uma invasão de privacidade.

Na França, a legislação regula rigorosamente os métodos de recrutamento. O Código do Trabalho proíbe perguntas ou práticas que violem a privacidade ou que não estejam diretamente relacionadas às competências exigidas para o cargo. Nesse contexto, inspecionar o conteúdo de uma bolsa pessoal não é considerado um método legítimo de avaliação. Apesar disso, essa prática ainda pode ocorrer em ambientes informais ou em certas culturas corporativas menos atentas a essas questões.

Em última análise, o "teste da bolsa" é tão fascinante quanto intrigante, pois evidencia certos preconceitos ainda presentes nos processos de recrutamento. Julgar uma candidata com base no conteúdo de sua bolsa equivale a projetar estereótipos em vez de avaliar habilidades reais. O sucesso profissional, contudo, não se mede pela forma como alguém organiza seus pertences.