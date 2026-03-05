Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo mundial de coragem, foi condecorada pelo primeiro-ministro espanhol.

Gisèle Pelicot, figura emblemática na luta contra a violência de gênero, recebeu a Ordem do Mérito Civil da Espanha em 3 de março de 2026, das mãos do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Essa distinção reconhece sua luta universal para "transferir a vergonha dos agressores".

Uma homenagem solene em Madrid

Durante uma cerimônia emocionante, Pedro Sánchez elogiou a "determinação" de Gisèle Pelicot em transformar o "silêncio em consciência coletiva". Ele expressou seu "profundo respeito" por essa mulher que ousou levantar a voz contra a "violência masculina insuportável", estendendo seu ativismo para além das fronteiras francesas.

O líder espanhol condecorou a septuagenária por seu papel pioneiro em "uma mudança cultural essencial para a sociedade como um todo", por meio de sua defesa dos direitos e liberdades das mulheres. Este reconhecimento oficial consagra Gisèle Pelicot como porta-voz de uma causa global.

De Mazan às capitais europeias

Após o julgamento histórico de seu ex-marido em Mazan, onde 50 homens foram condenados por estupros coletivos motivados pelo uso de drogas, Gisèle Pelicot tem feito inúmeras aparições públicas internacionais. Seu livro, "Et la joie de vivre" (E a Alegria de Viver), que já vendeu centenas de milhares de exemplares, narra seu sofrimento e sua resiliência.

Recebido pela Rainha Camilla em Londres.

Recentemente homenageada pela Rainha Camilla no Reino Unido, que se disse "chocada" com sua história, Gisèle Pelicot está agora realizando uma série de encontros por toda a Europa. De Madri a Londres, ela leva uma mensagem universal: a vergonha deve recair sobre os agressores, e as vítimas devem denunciar.

Ao conceder a medalha a Gisèle Pelicot, Pedro Sánchez homenageia uma mulher que transformou o julgamento de Mazan em um ponto de virada social global. Símbolo de coragem inabalável, ela nos lembra que transformar o sofrimento em uma luta coletiva pode mudar mentalidades. Uma distinção mais do que merecida para alguém que agora rejeita o rótulo de vítima.