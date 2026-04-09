Uma influenciadora digital é acusada de usar inteligência artificial para sobrepor seu rosto ao corpo de uma modelo.

Sociedade
Fabienne Ba.
@tatiana.elizabethh / TikTok

Uma polêmica surgiu nas redes sociais depois que uma influenciadora americana foi acusada de usar inteligência artificial para alterar uma imagem e reivindicá-la como sua. O caso, amplamente discutido online, levanta questões sobre o uso de IA na criação de conteúdo visual.

Uma imagem no centro da controvérsia

A influenciadora americana Lauren Blake Boultier foi acusada pela modelo Tatiana Elizabeth de usar uma imagem alterada com inteligência artificial. De acordo com publicações compartilhadas online, a foto mostra um corpo semelhante ao da modelo, com elementos visuais idênticos, incluindo a roupa, a pose e o fundo.

Tatiana Elizabeth afirmou que a imagem original foi tirada em um evento esportivo anos antes. Ela também apontou que a publicação dava a entender que a influenciadora havia assistido a um torneio de tênis em Miami, enquanto a foto original teria sido tirada no US Open. A comparação entre as duas imagens, amplamente compartilhada nas redes sociais, rapidamente gerou fortes reações.

@tatiana.elizabethh está ficando estranho, estou me mudando para Marte #fyp #greenscreen ♬ som original - Whitney Leavitt

Inteligência artificial no centro das discussões

Diante das críticas, Lauren Blake Boultier finalmente admitiu que a imagem foi criada por meio de inteligência artificial. Em uma mensagem publicada em sua conta do Instagram, a influenciadora se desculpou, afirmando que não tinha a intenção de usar a imagem de outra criadora de conteúdo. Ela alega ter entrado em contato com Tatiana Elizabeth após a controvérsia e indica que deseja reforçar o controle sobre o conteúdo publicado por meio de sua equipe.

Uma controvérsia que reacende questões éticas.

O caso gerou inúmeras reações nas redes sociais, com alguns usuários expressando preocupação com o uso da inteligência artificial na produção de imagens. O rápido desenvolvimento de ferramentas para modificar ou gerar imagens levanta questões sobre propriedade intelectual, autenticidade do conteúdo e proteção do trabalho dos criadores. Diversos especialistas apontam que imagens geradas ou modificadas por IA podem, por vezes, reutilizar elementos existentes, o que pode levar a conflitos sobre o uso dos dados originais.

O uso crescente de tecnologias de inteligência artificial na comunicação digital está mudando as práticas de produção de imagens. Os criadores de conteúdo são cada vez mais obrigados a especificar a origem dos elementos visuais que utilizam para evitar confusões ou disputas. Este caso destaca os desafios impostos pela rápida evolução das ferramentas digitais, particularmente no que diz respeito à transparência e ao respeito pelo trabalho criativo.

Em resumo, a situação destaca a importância do uso controlado de ferramentas de IA, particularmente em um contexto onde a linha divisória entre conteúdo real e gerado por vezes se torna difícil de distinguir.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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