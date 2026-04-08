Considerado "musculoso demais": foto de atleta na piscina gera diversas reações.

Sociedade
Fabienne Ba.
@ilonamaher / Instagram

Uma foto de Ilona Maher na piscina gerou inúmeros comentários online, com alguns internautas considerando a atleta "musculosa demais". A jogadora de rúgbi americana respondeu a esses comentários depreciativos (body shaming), reacendendo as discussões sobre a representação do corpo feminino no esporte.

Uma publicação que reacende o debate sobre padrões físicos.

Ilona Maher, conhecida por suas atuações na seleção feminina de rugby sevens dos EUA, compartilha regularmente conteúdo relacionado à sua vida como atleta nas redes sociais. Em uma publicação recente na qual aparece à beira de uma piscina, diversos comentários se concentraram em sua aparência física. Alguns internautas se referiram a ela como "uma aparência considerada muito distante dos padrões tradicionais associados à feminilidade". A publicação dessa imagem rapidamente gerou reações, ilustrando como, infelizmente, a aparência física de atletas femininas continua sendo alvo de escrutínio público.

Diversos estudos mostram que as atletas femininas são mais propensas a terem sua aparência comentada do que seu desempenho atlético. Esse fenômeno é particularmente prevalente em esportes onde a força física desempenha um papel significativo. No rugby sevens, modalidade olímpica desde 2016, qualidades físicas como velocidade, resistência e força são essenciais. O desenvolvimento muscular é, portanto, parte integrante do treinamento das jogadoras.

Uma desportista comprometida com uma representação mais inclusiva.

Habituada a abordar questões relacionadas à imagem corporal, Ilona Maher já se manifestou diversas vezes sobre a pressão sentida por algumas mulheres, principalmente no esporte de elite. A jogadora de rúgbi enfatiza regularmente que o desempenho atlético envolve treinamento intensivo, o que pode levar ao desenvolvimento muscular, uma característica comum entre atletas de alto nível. Suas declarações públicas visam promover uma visão mais ampla da diversidade corporal, lembrando-nos de que a força física é um elemento central em muitos esportes.

Um debate recorrente sobre padrões de beleza.

As reações provocadas por esta publicação ilustram, em última análise, a evolução gradual dos padrões de beleza na sociedade contemporânea. A crescente cobertura midiática do esporte feminino contribui para uma representação mais diversa do corpo. Para muitos observadores, a visibilidade de atletas femininas com perfis variados leva a um maior reconhecimento das exigências físicas associadas ao desempenho.

Algumas figuras do esporte estão até mesmo usando essas plataformas para promover uma imagem mais inclusiva do corpo feminino, celebrando a diversidade de tipos físicos e trajetórias de carreira. Ilona Maher é uma das atletas que incentiva uma representação do esporte centrada no desempenho, na saúde e na autoconfiança.

A trajetória de Ilona Maher demonstra, portanto, a importância de um discurso público matizado sobre a aparência feminina, particularmente no contexto esportivo. Ela nos lembra que os corpos das mulheres não se conformam a um único ideal: podem ser musculosos e atléticos, mantendo-se plenamente "femininos". Ao valorizarmos essa diversidade, desmantelamos os estereótipos que opõem força e feminilidade, e reconhecemos que o desempenho atlético se expressa por meio de uma pluralidade de tipos físicos, todos legítimos e dignos de representação.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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