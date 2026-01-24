Sabrina Gonzalez Pasterski, a jovem física que pode revolucionar a ciência.

Embora as jovens mulheres, nascidas com talento para matemática e com vocação para a ciência, ainda sofram com a síndrome do impostor, agora elas têm um modelo a seguir. Apresentada como a contraparte intelectual de Albert Einstein, Sabrina Gonzalez Pasterski prova que a relação entre mulheres e ciência é possível. A física de 34 anos, que construiu um avião com as próprias mãos aos 12 anos, está a caminho de se tornar um tema recorrente nos livros didáticos e fazer história.

Sabrina Gonzalez Pasterski, um gênio precoce

Todos ainda se lembram das conquistas de Albert Einstein, o pai da relatividade, que transformou nossa compreensão da gravidade, do espaço e do tempo. O bastão foi passado, e é uma mulher quem está seguindo os passos do homem que se estima ter um QI de 160. Nos livros didáticos, o retrato cômico do físico com a língua para fora e ostentando cabelos despenteados logo aparecerá ao lado do de uma jovem de cabelos escuros e olhar penetrante.

Seu nome? Sabrina Gonzalez Pasterski. Com apenas 34 anos, ela já fez grandes descobertas em uma área onde as mulheres são sub-representadas . Seu intelecto é seu maior trunfo, e seu currículo rivaliza com o das maiores mentes que a história já conheceu. Desde muito jovem, ela tinha ambições dignas da NASA.

Com apenas 12 anos, idade em que a maioria das crianças comuns está construindo castelos de LEGO, ela embarcou na construção de um avião. E não um modelo de papelão. Ao contrário de seus colegas, que provavelmente já começavam a se maravilhar no pátio da escola, ela tinha outras prioridades. Apaixonada por aeroespacial, construiu um avião "para o pai" e o testou dois anos depois sobre o Lago Michigan. Isso já prenunciava muitas outras façanhas de engenhosidade que estavam por vir. Era apenas um aquecimento para a cubano-americana, destinada a revolucionar a ciência.

Uma mulher erudita que está reescrevendo a história da ciência.

Essa intensa atividade intelectual abriu muitas portas para ela, principalmente as do prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde ingressou com apenas 17 anos. Como consequência lógica, seu futuro se desenrolou em Harvard, onde cursou o doutorado e concluiu sua dissertação. E quando o falecido Stephen Hawking, o eminente astrofísico, citou um de seus trabalhos sobre o "efeito de memória de spin", foi o reconhecimento máximo.

Enquanto as mulheres lutam para encontrar seu lugar neste campo dominado por homens e ainda enfrentam teorias duvidosas sobre suas habilidades, Sabrina Gonzalez Pasterski está, sozinha, mudando o jogo. Enquanto algumas precisam lutar o dobro para serem reconhecidas por seus pares, esta estrela em ascensão na ciência recebeu uma oferta de US$ 1,1 milhão para se juntar à Universidade Brown. Humilde e firme em suas convicções, ela recusou a oferta para se juntar ao Instituto Perimeter de Física Teórica, onde trabalha atualmente.

Um modelo inspirador para as gerações mais jovens.

Sabrina não se limita a fantasias; ela tem os olhos fixos nas estrelas, literalmente. Seu trabalho atual envolve codificar o universo em formato holográfico para melhor compreendê-lo e desvendar certos mistérios. Se você prefere palavras a números, esses termos podem soar como grego para você.

Resumindo: essa mulher na casa dos trinta anos decidiu ter sucesso onde Einstein havia falhado e encontrar respostas para perguntas que os cientistas mais renomados da época nem sequer estavam fazendo. Ela não inventou necessariamente uma máquina revolucionária ou descobriu uma nova lei como E=mc², mas deu sua própria contribuição, ou melhor, uma contribuição significativa, para a área.

Sabrina também realizou o impensável: restaurar a reputação das mulheres na ciência e dar-lhes voz. E isso foi quase tão complexo quanto uma operação envolvendo x e y. Especialmente quando se considera que, entre os 956 laureados com o Prêmio Nobel, apenas 60 são mulheres, ou 6% .

Embora as mulheres sejam raras nas áreas científicas, Sabrina apoia suas candidaturas e se destaca em seu nome. Esperamos que suas descobertas não sejam ofuscadas como as de Hedy Lamarr, pioneira do Wi-Fi.