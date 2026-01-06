Na Coreia do Sul, a calvície poderá em breve ser tratada, o que está causando controvérsia.

E se a queda de cabelo se tornasse uma questão de saúde pública? Na Coreia do Sul, uma proposta presidencial trouxe a calvície de volta aos holofotes. Entre pressão social, bem-estar mental e debates orçamentários, o assunto é tão polêmico quanto instigante.

Uma sociedade onde as aparências têm um peso significativo.

Na Coreia do Sul, a aparência não é um detalhe trivial: está profundamente enraizada nas dinâmicas sociais e profissionais. De acordo com diversos estudos , quase 98% dos jovens adultos acreditam que a beleza proporciona vantagens sociais reais. Nesse contexto, a queda de cabelo prematura pode rapidamente se tornar uma fonte de desconforto, ou mesmo de isolamento.

Aproximadamente 10 milhões de pessoas no país são afetadas pela calvície, em uma população total de 51 milhões. Essa realidade impacta particularmente os jovens adultos, para quem a entrada no mercado de trabalho já é altamente competitiva. Quando se espera que você tenha alto desempenho, seja confiante e tenha boa apresentação, cada detalhe da sua aparência pode parecer crucial. No entanto, lembremos: todos os corpos são válidos, com ou sem cabelo, e o valor de uma pessoa não é medido pela densidade capilar.

Tratamentos caros e um mercado em expansão

Diante dessa pressão, o mercado de cuidados capilares cresceu consideravelmente. Em 2024 , representou quase 188 bilhões de won (moeda sul-coreana). Xampus especializados, tratamentos medicamentosos, suplementos alimentares e transplantes capilares compõem um setor em rápida expansão, mas em grande parte inacessível para quem tem um orçamento modesto.

Muitos homens, em particular, convivem com a calvície em silêncio. Franjas estratégicas, penteados cuidadosamente escolhidos, procedimentos cirúrgicos discretos: a queda de cabelo é frequentemente administrada nos bastidores. Enquanto as mulheres enfrentam intensa pressão em relação à maquiagem e à aparência, os homens aprendem a disfarçar a calvície, às vezes à custa de muita ansiedade.

"Uma questão de sobrevivência": a declaração que gerou debate

É nesse contexto que o presidente Lee Jae-myung pediu ao seu governo que estudasse a possibilidade de expandir o seguro de saúde público para incluir tratamentos para a queda de cabelo. Ele afirma que a calvície não é mais apenas uma questão estética, mas uma verdadeira "questão de sobrevivência" para os jovens sul-coreanos.

Já mencionada durante sua campanha presidencial de 2022, essa proposta ressurgiu com um argumento central: o sentimento de alienação vivenciado por jovens contribuintes. Muitos contribuem para o sistema de saúde sem ter acesso a apoio para um problema que afeta diretamente sua autoconfiança, sua saúde mental e, às vezes, suas chances em entrevistas de emprego.

Uma medida considerada "populista" por seus oponentes.

A proposta está longe de ser unanimemente aceita. Figuras conservadoras e profissionais da saúde se opõem fortemente a ela. Yoon Hee-sook , em particular, acredita que as prioridades devem ser voltadas para doenças graves como o câncer, em vez da calvície. O argumento financeiro é central: o sistema de saúde sul-coreano já prevê um déficit de 4,1 trilhões de won até 2026.

Jornais conservadores, como o Chosun Ilbo, também denunciaram a decisão como unilateral, tomada sem consulta adequada aos contribuintes. Argumentaram que estender a cobertura a esse tipo de tratamento abriria caminho para a medicalização excessiva de problemas considerados não fatais.

Entre o bem-estar mental e as realidades orçamentárias

O Ministro da Saúde, Jeong Eun Kyeong, adota uma postura mais ponderada. Ele reconhece o impacto real da queda de cabelo na autoconfiança e na saúde mental de jovens adultos, ao mesmo tempo que enfatiza a necessidade de uma análise financeira rigorosa antes de qualquer decisão ser tomada. Porque por trás da calvície reside uma questão mais ampla: qual o lugar dado ao bem-estar psicológico nas políticas públicas?

Algumas figuras políticas apoiam abertamente a medida. O deputado Park Joo-min, que admite publicamente ter feito um transplante capilar, vê isso como uma forma de reduzir o estigma e incentivar uma sociedade mais empática.

Um debate que vai além do cabelo.

Em última análise, este debate vai muito além da questão do cabelo. Questiona como uma sociedade define saúde, normalidade e aceitação do próprio corpo. Cuidar de si mesmo nunca deveria ser motivo de vergonha, e perder cabelo não deveria ser encarado como um fracasso pessoal.

Independentemente de a calvície ser ou não coberta pelo plano de saúde, uma coisa é certa: na Coreia do Sul, o assunto deixou de ser tabu. E abrir o diálogo já é um passo em direção a mais gentileza, aceitação do próprio corpo e respeito por todos os tipos de corpo.