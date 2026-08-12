"Eu pensei que estava me ajudando": seu depoimento sobre álcool e sensibilidade emocional gera reações.

Costuma-se dizer que o álcool diminui as inibições e liberta até as pessoas mais tímidas. Bebemos um pouco para nos conectar com os outros, diminuir a distância com mais facilidade e construir relacionamentos sem precisar procurar as palavras certas. Constantemente apresentado como uma poção "social", o álcool dá a ilusão de nos tornar mais extrovertidos em festas, quando na realidade nos transforma por dentro. Pode nos aproximar dos outros, mas principalmente nos distancia de nós mesmos. Essa é a observação feita por Tatjana, do perfil @tatjanova_.

Álcool e sensibilidade não combinam bem.

À noite, em festas de despedida, happy hours ou jantares de aniversário, o álcool enche os copos e rivaliza com a sagrada água da fonte. Essa bebida, medida em graus, às vezes alega diminuir a tensão e abafar a timidez persistente. Sob sua influência, pessoas naturalmente tímidas abordam estranhos sem hesitar e iniciam monólogos intermináveis, enquanto normalmente permaneceriam em silêncio.

Usado como forma de se conectar com os outros, ou até mesmo como um remédio para introvertidos, o álcool dissolve todas as inibições. Muitas vezes, aceitamos um ou dois copos na esperança de sermos menos rígidos e sairmos da nossa zona de conforto. E então, no final da noite, saímos com uma lista de contatos enorme, da qual não nos lembraremos no dia seguinte. O álcool parece agir como uma "cola" entre as pessoas.

Foi o que Tatjana, da conta @tatjanova_, pensou antes de perceber o engano, o golpe. Em uma publicação perspicaz que repercutiu amplamente, ela lista os efeitos nocivos do álcool em personalidades sensíveis, especialmente mulheres. Embora o álcool possa dar a impressão de ser mais espontâneo e extrovertido para os outros, na realidade, é apenas um placebo. Pior ainda, é um veneno para o crescimento pessoal. "Quando você é sensível, o álcool não te ajuda; ele te distancia lentamente de si mesmo", explica a criadora de conteúdo, que oferece coaching para ajudar as pessoas a lidar com sua sensibilidade.

Os efeitos colaterais do álcool em indivíduos sensíveis

Todos conhecemos os efeitos físicos do álcool: a náusea ao acordar, a sensação de cabeça pesada, a enxaqueca latejante, a sensação de estar em câmera lenta. Lamentamos ter esquecido o significado da palavra "moderação". Geralmente, ninguém sai ileso de uma noite de bebedeira.

Embora os efeitos biológicos do álcool sejam bem documentados e, às vezes, aliviados com aspirina, seu impacto na mente permanece relativamente desconhecido. Praticantes da chamada medicina "espiritual", aqueles que se aventuram no divino, chegam a falar dele como um "solvente sutil". Tatjana, por sua vez, se baseia em sua própria experiência para listar tudo o que o álcool afoga em nós.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatjana ✧ emoção • corpo • feminilidade (@tatjanova_)

"Isso amplifica aquilo que você está tentando acalmar."

Na euforia do momento, nos deixamos levar, paramos de nos questionar e nossa voz interior parece silenciar. Nossa única preocupação é controlar a playlist que toca na caixa de som. Somos pura alegria e euforia. No entanto, quando o efeito do álcool passa, as emoções ressurgem amplificadas. "Ansiedade, vazio, tristeza, excesso de análise: tudo volta com força total", observa o criador de conteúdo.

"Ele faz você confundir intensidade com autenticidade."

Depois de alguns drinques, nos sentimos mais vivos, menos medrosos e, sobretudo, menos suscetíveis ao julgamento alheio. Nos pegamos dizendo para nossa colega que ela tem mau hálito ou flertando com a paixão da infância. Literalmente, não temos mais barreiras sociais . Alguns acreditam que o álcool revela a verdadeira face de quem o consome. No entanto, não se trata de um reflexo sincero da nossa personalidade, mas sim da expressão dos nossos lados mais sombrios.

"Isso esgota profundamente sua energia."

Pessoas altamente sensíveis vivenciam tudo com intensidade máxima e absorvem emoções que o corpo humano não consegue armazenar sozinho. E, no fim das contas, o álcool é a gota d'água. É o limite. "O álcool sobrecarrega ainda mais o organismo e muitas vezes deixa uma sensação de peso no corpo", acrescenta o criador de conteúdo, que fala por experiência própria.

"Isso impede que você aprenda a se autorregular de verdade."

Ao consumir álcool em momentos estratégicos, para nos movimentarmos com mais facilidade em meio a multidões ou conversarmos sem obstáculos, fugimos da realidade e anestesiamos nosso desconforto em vez de aceitá-lo com serenidade. Em vez de nos familiarizarmos com essa emoção, essa solidão ou esse mal-estar, facilitamos sua absorção pelo álcool.

"Isso te afasta da sua intuição."

Embora o álcool diminua as inibições, ele também prejudica outros aspectos da nossa personalidade e do nosso ser. Além de contribuir para um verdadeiro colapso mental, ele nos mergulha em um estado de letargia. É como se estivéssemos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Nossa mente fica em branco e nossa capacidade de discernimento diminui a cada dose. "Seus limites ficam confusos, assim como suas necessidades", explica o criador de conteúdo.

Em outras palavras, embora o álcool possa gerar uma certa confiança momentânea, ele também altera a personalidade e drena nossa energia como um veneno insidioso. Um estudo de 2017 confirma o relato de Tatjana e reconhece sua natureza altamente permissiva, bem como os danos colaterais à saúde mental.