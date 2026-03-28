Essas atletas estão quebrando um tabu persistente ao discutirem abertamente a menstruação durante as competições.

A menstruação, um tema por muito tempo silenciado, está agora sendo discutida mais abertamente no esporte de elite. Muitas atletas estão optando por compartilhar suas experiências para melhor explicar o impacto do ciclo menstrual no desempenho e no bem-estar. Esses relatos estão contribuindo para uma mudança de mentalidade e incentivando uma abordagem mais holística à saúde das atletas.

Heather Watson, uma declaração significativa no tênis.

Em 2015, a tenista britânica Heather Watson falou publicamente sobre o impacto da menstruação em seu desempenho no Aberto da Austrália. Seu depoimento ajudou a trazer à tona uma realidade raramente abordada no tênis profissional. A atleta explicou que sentia fadiga, tontura e falta de energia, sintomas às vezes associados à menstruação. Sua declaração gerou inúmeros comentários e abriu o debate sobre a preparação física adequada para atletas femininas.

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Fu Yuanhui, um testemunho amplamente compartilhado nos Jogos Olímpicos.

A nadadora chinesa Fu Yuanhui também chamou a atenção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 ao falar espontaneamente sobre sua menstruação após uma prova. Sua intervenção foi amplamente noticiada pela mídia internacional, principalmente porque esse tema ainda é um grande tabu em algumas culturas esportivas. Muitos observadores enfatizaram a importância de ela se manifestar para normalizar a discussão sobre saúde menstrual.

Paula Radcliffe nos lembra que performance e menstruação não são incompatíveis.

A maratonista britânica Paula Radcliffe também mencionou ter competido durante o período menstrual diversas vezes ao longo de sua carreira. Sua experiência destaca que os efeitos do ciclo menstrual variam de pessoa para pessoa e que algumas atletas conseguem manter um alto nível de desempenho. Especialistas enfatizam a importância de evitar ideias preconcebidas e priorizar uma abordagem individualizada.

Alex Morgan e a consideração do ciclo na preparação física.

No futebol, a atacante americana Alex Morgan falou sobre a necessidade de integrar melhor a saúde hormonal ao suporte oferecido às jogadoras. Levar em consideração o ciclo menstrual durante o treinamento tem despertado cada vez mais interesse na pesquisa em medicina esportiva. Algumas equipes estão experimentando ferramentas de monitoramento que permitem adaptar a recuperação ou a intensidade do exercício de acordo com as necessidades individuais.

Uma evolução gradual no mundo do esporte

O número crescente desses relatos está ajudando a mudar a percepção sobre a menstruação no esporte. Diversas federações e organizações agora incentivam uma abordagem mais holística para a saúde das atletas, incluindo os aspectos hormonais e reprodutivos.

Pesquisas científicas destacam que os efeitos do ciclo menstrual podem variar de pessoa para pessoa, tornando necessária uma abordagem personalizada. O acesso a informações confiáveis permite que as atletas compreendam melhor seus corpos e adaptem seus treinos.

Ao compartilharem suas experiências, essas atletas estão ajudando a quebrar um tabu que ainda persiste no esporte profissional. Suas vozes incentivam um maior reconhecimento da saúde menstrual e contribuem para a evolução das práticas de treinamento e apoio.