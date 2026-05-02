"Bolsa analógica": essa tendência anti-tela substitui o celular e impede a rolagem.

E se sua bolsa se tornasse sua melhor aliada contra a rolagem infinita das telas? Essa é a premissa surpreendente da bolsa analógica, uma tendência que nasceu online… para nos ajudar a escapar das telas. Por trás desse conceito simples, reside um desejo genuíno de retomar o controle da nossa atenção e reaprender a nos ocupar de outras maneiras.

Uma bolsa que definitivamente não quer ser "inteligente".

A bolsa analógica — literalmente "bolsa analógica" — não é um acessório tecnológico. É uma bolsa para o dia a dia, geralmente simples, que contém apenas uma regra: nada de dispositivos conectados. Em vez de um smartphone, você coloca nela qualquer coisa que o incentive a desacelerar: livros de papel, cadernos, lápis, palavras cruzadas, baralhos, kits de bordado, tricô, revistas, até mesmo câmeras fotográficas analógicas ou pequenos tocadores de MP3. A ideia não é estar "mais" ocupado, mas sim estar ocupado de uma maneira diferente.

Nas redes sociais, particularmente sob a hashtag #analogbag, muitas pessoas compartilham o conteúdo de suas bolsas como uma espécie de manifesto pessoal contra a rolagem automática dos feeds de notícias.

Uma tendência que começou no TikTok e viralizou.

O movimento foi iniciado por Siece Campbell, uma criadora de conteúdo que mora em Los Angeles. Em seus vídeos, ela apresenta sua "bolsa analógica" como uma alternativa concreta ao "doomscrolling", o hábito de rolar a tela infinitamente por conteúdo que às vezes causa ansiedade ou é vazio.

Sua ideia rapidamente repercutiu. Popularizada no TikTok, compartilhada no Instagram e mencionada em diversos veículos de mídia internacionais, a tendência ganhou proporções inesperadas. Em poucos meses, tornou-se um símbolo de um desejo coletivo: desacelerar sem desaparecer do mundo digital. O aspecto mais paradoxal? Foi justamente nas plataformas mais conectadas que essa ideia de desconexão se espalhou.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucie Wyffels • Creative Clubbing (@wyffels.creative.clubbing)

Uma resposta suave à fadiga digital.

Para além da moda passageira, a bolsa analógica reflete um problema muito real: a saturação digital. Numerosos estudos mostram um crescente cansaço em relação às telas, particularmente entre as gerações mais jovens.

Alguns dados indicam que uma parcela significativa de usuários da internet sofre um impacto negativo do uso de telas, seja na concentração, no sono ou no bem-estar geral. E um número considerável de jovens chega a expressar o desejo de ter crescido com menos internet. Nesse contexto, a bolsa analógica surge como uma solução simples, quase intuitiva: substituir o reflexo do celular por um objeto tangível, acessível e que traga calma.

Recupere sua atenção, um objeto de cada vez.

Para a Dra. Marie-Anne Sergerie , psicóloga especializada em ciberdependência, esse tipo de abordagem atende a uma necessidade fundamental: entender melhor o que nos traz alegria no dia a dia. Arrumar a mala, então, se torna um pequeno exercício de autodescoberta. Você está com vontade de desenhar? Ler? Criar algo com as mãos? Longe das notificações, essas atividades exigem uma atenção mais focada, constante e, muitas vezes, mais calmante. Esse retorno à abordagem "prática" não é um retrocesso tecnológico. Pelo contrário, é uma forma de reequilibrar sua relação com o tempo e a estimulação constante.

Uma verdadeira ruptura ou uma nova estética?

Como costuma acontecer com tendências virais, surge uma questão: trata-se de uma mudança genuína de hábitos ou apenas mais uma tendência estética? A bolsa analógica também se tornou altamente visual. Algumas bolsas cuidadosamente selecionadas se assemelham a fotos "perfeitas" para redes sociais. Esse aspecto pode levantar questionamentos sobre a autenticidade do movimento, mas não impede que alguns usuários encontrem benefícios reais: menos rolagem, momentos mais conscientes e maior autoconhecimento.

Em última análise, a bolsa analógica não se trata de eliminar os dispositivos digitais. Ela simplesmente oferece uma alternativa acessível: ter algo além do seu celular à mão. Em um mundo onde tudo incentiva a rolagem infinita, essa tendência destaca uma ideia muito simples: sua atenção é valiosa e você pode optar por direcioná-la para outra coisa, mesmo que seja apenas por um instante.