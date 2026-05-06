Ex-comissária de bordo, ela abriu uma padaria no Japão e sua história é fascinante.

Existem mudanças de carreira que são "facilmente explicadas", e depois há a de Rei Onoda. Ex-comissária de bordo da Emirates, esta japonesa na casa dos trinta trocou voos internacionais e o horizonte de Dubai por uma casa de 180 anos em uma vila nas montanhas do Japão, onde assa pão todas as manhãs.

Quatro anos no ar, em Dubai

Rei Onoda trabalhou por cerca de quatro anos como comissária de bordo da Emirates, com base em Dubai. Uma vida de viagens, hotéis e fusos horários — intensa, estimulante, mas longe de qualquer noção de lentidão. Ao retornar ao Japão após o casamento, estabeleceu-se em Tóquio e ingressou em uma agência de relações públicas especializada em turismo. Foi lá que outra visão começou a tomar forma.

O Japão rural como uma revelação

Como parte de seu trabalho de relações públicas, Rei acompanhou jornalistas estrangeiros por todo o Japão — não apenas às grandes cidades, mas também a áreas rurais menos conhecidas. "Percebi quantos lugares bonitos existiam no meu próprio país que eu nem sabia que existiam. Comecei a considerar uma vida mais rural", diz ela . Então, a pandemia de Covid-19 acelerou tudo.

A Covid como fator desencadeante

Confinados a um apartamento perto da estação de Shibuya, pagando um aluguel alto em um condomínio fechado, Rei e seu marido tomaram uma decisão radical. Depois de dois anos de busca, compraram uma casa de 180 anos na vila de Kamijo, a cerca de 225 quilômetros a noroeste de Tóquio, por 8,5 milhões de ienes — aproximadamente € 50.000. A propriedade inclui 2,4 hectares de terras agrícolas. Seu marido deixou o emprego na área da moda para se tornar um agricultor licenciado, a única categoria que lhe permite cultivar essa terra regulamentada.

Uma padaria que nasceu da necessidade.

A reforma da casa para transformá-la em uma residência simples esbarrou em regulamentações de preservação muito rigorosas, cujo cumprimento seria muito caro. O casal então optou por um projeto de café-padaria, financiando todo o empreendimento – reforma, equipamentos e construção – por um total de aproximadamente 50 milhões de ienes, incluindo 29 milhões de ienes em subsídios públicos para desenvolvimento regional e preservação cultural.

Três anos de reforma, formação em confeitaria, um bebê

Paralelamente ao projeto de construção de três anos, Rei se formou como padeira em Tóquio sob a tutela de um artesão com formação alemã. Ela também engravidou de seu filho durante esse período. A Padaria Kamijyoan foi inaugurada há um ano e meio. Rei administra a padaria — que produz pão rústico, pão de forma, pão de centeio, bolos e biscoitos — enquanto seu marido cuida do café. O estabelecimento atrai tanto moradores locais quanto turistas. O casal também produz uma cerveja artesanal de pêssego.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por 上条庵-Kamijyoan-| 古民家ベーカリーカフェ (@kamijyoan)

A comunidade como alicerce

"Conciliar a padaria com a maternidade tem sido um desafio. Mas aprendi a confiar nos outros", diz Rei. O apoio dos sogros e da creche local a tem ajudado a continuar. E por trás de cada fornada de pão, ela vê uma mensagem para transmitir ao filho: "Esta padaria existe graças ao apoio da comunidade local. Espero que meu filho, ao crescer, veja isso e entenda a importância de construir algo juntos e não desistir daquilo em que acreditamos."

De um Airbus A380 da Emirates a um forno a lenha em uma casa de 180 anos, Rei Onoda certamente não escolheu o caminho mais fácil. Sua história, no entanto, prova que uma mudança de vida radical, quando fundamentada em uma visão clara e uma comunidade forte, pode construir algo duradouro.