Por que, depois dos 45 anos, o corpo feminino continua sendo um tema tão debatido?

Rugas, cabelos grisalhos, estilo de roupa, cirurgia plástica… a partir dos 45 anos, o corpo da mulher parece se tornar um tema constante de discussão. No entanto, o envelhecimento é um processo natural que afeta a todos. Então, por que as mulheres continuam sendo tão criticadas, julgadas e comentadas?

Infelizmente, esses padrões não são novos.

A forma como as mulheres são vistas à medida que envelhecem está longe de ser uma novidade. Já em 1972, a ensaísta americana Susan Sontag teorizou sobre o "duplo padrão do envelhecimento": a ideia de que a sociedade julga as mulheres com muito mais severidade do que os homens à medida que envelhecem. Os homens são frequentemente valorizados com o passar dos anos, sendo associados à "experiência", ao "carisma" ou à "maturidade". As mulheres, por outro lado, ainda são julgadas com muita frequência, principalmente pela aparência. O resultado? Os sinais de envelhecimento são percebidos como uma falha a ser corrigida, quando deveriam ser simplesmente considerados uma fase normal da vida.

A armadilha das injunções contraditórias

O mais frustrante é que parece impossível "fazer tudo certo". Você deixa suas rugas aparecerem? É acusada de "se descuidar". Opta por tratamentos estéticos ou cirurgia? É acusada de "tentar parecer mais jovem". A mesma lógica se aplica às roupas: você deve se vestir "de acordo com a sua idade" sem ser julgada "clássica demais"... ou "moderna demais". Essas críticas constantes aprisionam as mulheres em expectativas contraditórias, onde cada escolha se torna motivo para comentários.

Invisível… mas sempre observado.

Muitas mulheres dizem que, depois dos 45 ou 50 anos, sentem-se menos representadas na mídia ou menos valorizadas em certos espaços. No entanto, sua aparência física continua sendo analisada minuciosamente. Esse paradoxo demonstra o quanto a aparência feminina permanece no centro das atenções. Como se o corpo da mulher continuasse sendo assunto de interesse público, independentemente da idade. Mas o corpo de uma mulher não está aberto a debate. Não mais do que o de qualquer outra pessoa.

As mentalidades estão mudando.

Felizmente, as coisas estão mudando gradualmente. Cada vez mais mulheres reivindicam seu direito de envelhecer à sua maneira, sem ter que se conformar às expectativas alheias. O diálogo sobre a menopausa está se tornando mais aberto, o movimento de aceitação do próprio corpo aborda cada vez mais questões relacionadas à idade e as representações estão se tornando mais diversas. Envelhecer não significa se tornar "invisível" ou "ultrapassada". Aos 45, 50, 60 anos ou mais, toda mulher continua livre para ser ela mesma, para usar o que quiser, para exibir com orgulho seus cabelos grisalhos, para tingi-los, para fazer cirurgia plástica... ou não.

Em última análise, se os corpos das mulheres com mais de 45 anos ainda geram tantos comentários, é por causa de normas sexistas e preconceituosas em relação à idade que continuam a ditar como elas devem ser ou parecer. É hora de reiterar uma verdade fundamental: ninguém deveria ter que justificar sua aparência, sua idade ou suas escolhas. Toda mulher merece viver livremente com seu corpo, sem ser reduzida à sua aparência física ou sujeita ao julgamento alheio. Porque, no fim das contas, a única opinião que importa é a dela.