Esses custos invisíveis que as mulheres suportam diariamente

As mulheres são frequentemente acusadas de serem gastadoras. No entanto, se elas se encontram endividadas no final do mês, não é por causa de compras impulsivas feitas enquanto passeavam pelas vitrines, mas sim por causa de seu gênero e dos padrões que o acompanham. Sujeitas ao "imposto rosa", que inflaciona os preços dos produtos direcionados a elas, elas precisam constantemente abrir a carteira. Ser mulher é um verdadeiro fardo financeiro.

O imposto rosa, uma discriminação silenciosa.

Segundo estereótipos ultrapassados, as mulheres não deveriam ser responsáveis pelas finanças. Elas desperdiçam dinheiro com coisas fúteis e gastam de forma imprudente. Se você acredita nesses clichês sexistas , elas estouram o limite do cartão de crédito em todas as vitrines que veem e não conseguem seguir um orçamento. Afinal, é fato conhecido que as mulheres não são boas em matemática. No entanto, na realidade, essas mulheres estão longe de fazer mau uso de suas contas bancárias.

Se por vezes se veem à beira de serem expostas, não é porque trocaram o seu dinheiro por um par de sapatos de grife ou uma bolsa nova. É principalmente porque enfrentam uma discriminação econômica flagrante. São vítimas do "imposto rosa ", que as obriga a pagar mais por um corte de cabelo ou um xampu com embalagem que segrega o gênero, prometendo cabelos longos e sedosos.

Assim, como resultado desse imposto, que por si só ilustra a desigualdade, as mulheres pagam mais do que os homens por serviços ou produtos equivalentes. Uma lâmina de barbear, simplesmente por ter um design mais sofisticado e uma cor semelhante à da Barbie, custa alguns centavos a mais do que uma com a imagem de um homem ao fundo. Os serviços de lavanderia a seco também têm preços mais baixos para mulheres, assim como os cortes de cabelo, que variam em até duas vezes o valor dependendo do gênero. Elas têm que arcar com o custo dessas imposições sociais, recebendo 21,8% menos do que seus colegas homens em seus contracheques.

O custo das regras é proibitivo.

Embora a maioria dos métodos contraceptivos seja coberta pelo seguro de saúde, os produtos de higiene menstrual representam um gasto significativo para as mulheres. Muitas vezes são considerados um luxo, especialmente para aquelas que buscam opções de alta qualidade e que não prejudiquem o corpo. Elas acabam pagando um preço alto por uma realidade biológica que não escolheram. Estima-se que a menstruação custe € 675 por ano, totalizando € 23.500 ao longo da vida. Com esse dinheiro, elas poderiam comprar um carro novo, quitar a hipoteca ou até mesmo realizar o sonho de abrir o próprio negócio.

Diversas organizações estão se mobilizando para distribuir absorventes higiênicos gratuitamente, assim como outras fazem com refeições, evidenciando um suposto "privilégio". E isso sem levar em conta todos os "extras" associados à menstruação — os custos adicionais para lidar com os sintomas que acompanham o período. Bolsas de água quente, mantas térmicas, adesivos... nenhum desses acessórios é coberto pelo plano de saúde.

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despesas relacionadas à segurança

Sair à noite pesa no orçamento, e não apenas porque as mulheres pedem inúmeros coquetéis ou petiscos, mas porque, em sua grande maioria, optam por táxis em vez de transporte público, mesmo pagando por um passe mensal. E não, não é um "capricho de princesa", como alguns homens insistem. Elas preferem chegar em casa sãs e salvas, pagando por um motorista particular, em vez de arriscar suas vidas no transporte público gratuito. Considerando que uma corrida de táxi nas grandes cidades custa em média cerca de trinta euros, isso certamente impacta negativamente suas finanças.

As mulheres, sujeitas a um ambiente urbano hostil, também estão se instalando em bairros seguros, onde o aluguel é bem acima da média. Muitas investem em aulas de autodefesa, não por prazer, mas como precaução, para se protegerem do perigo. Pelo mesmo motivo, gastam mais em spray de pimenta do que em perfumes caros e investem não em batom, mas em apitos de alerta e chaveiros com pontas afiadas.

A pena da maternidade

No mundo profissional, os homens são os "reis". Com maior reconhecimento e oportunidades de ascensão, esses cavalheiros desfrutam de carreiras impecáveis, enquanto as mulheres estão à beira da eliminação. Quando engravidam, é como "voltar à estaca zero". Segundo o Instituto Nacional de Estudos Demográficos da França (INED), a chegada do primeiro filho pode fazer com que as mulheres percam 30% de sua renda a longo prazo.

Ao somarmos o imposto rosa, os custos relacionados à menstruação, a segurança e as penalidades da maternidade, a conclusão é clara: ser mulher é caro. E não estamos falando de compras frívolas ou despesas desnecessárias, mas sim de custos impostos pela sociedade e por normas de gênero invisíveis, porém persistentes.

O verdadeiro luxo para as mulheres não seria a capacidade de viver sem esses fardos impostos? Uma sociedade mais equitativa deveria começar por reconhecer esses custos invisíveis e reduzir essa pressão diária. Porque por trás de cada centavo gasto, há menos liberdade financeira, menos autonomia e um lembrete constante das desigualdades persistentes.