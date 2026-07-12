"Podemos normalizar os pelos corporais em mulheres?": Internautas compartilham suas opiniões

Feminismo
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Samson Katt / Pexels

As mulheres têm pelos no corpo. Os homens também. No entanto, essa realidade biológica continua a alimentar debates e comentários, especialmente nas redes sociais. Uma simples pergunta publicada online recentemente reacendeu uma discussão que vai muito além dos pelos corporais: a liberdade de fazer o que se quer com o próprio corpo, sem pressão ou julgamento.

Pelos no corpo feminino são irrelevantes?

Tudo começou com uma pergunta simples: "Podemos normalizar o fato de as mulheres terem pelos no corpo?" Em poucas horas, as reações se multiplicaram. Milhares de internautas compartilharam suas perspectivas, experiências e sentimentos sobre a pressão ainda presente em torno dos pelos femininos . No fim das contas, muitos acreditam que nem deveria haver debate. Pelos no corpo fazem parte do corpo humano, independentemente do gênero. As mulheres nascem com pelos nas pernas, axilas ou outras partes do corpo, e isso é perfeitamente normal.

Uma escolha pessoal, não uma obrigação.

Entre os depoimentos, uma mensagem se repete insistentemente: toda mulher deve poder fazer o que lhe convém, sem ter que se justificar. Algumas mulheres gostam de se depilar com lâmina ou cera porque se sentem melhor assim. Outras preferem manter os pelos naturais do corpo. E não existe um jeito "certo" ou "errado" de fazer isso. O essencial é que essa escolha seja motivada por um desejo pessoal, e não pelo medo da opinião alheia ou por padrões de beleza que ainda impõem, muitas vezes, a pele "perfeitamente lisa" como o "ideal feminino".

Essas diretrizes ainda estão muito presentes.

Embora as atitudes estejam mudando, muitas pessoas dizem ter crescido com a ideia de que uma mulher "deveria" ser depilada. Algumas explicam que começaram muito cedo, às vezes ainda na adolescência, para evitar provocações ou comentários. Outras internautas admitem ainda se sentirem apreensivas antes de ir à praia ou usar roupas que mostrem as pernas ou as axilas. Soma-se a isso os comentários nas redes sociais, onde uma simples foto mostrando uma mulher com pelos no corpo ainda pode desencadear uma enxurrada de críticas. Muitos denunciam esse hábito de julgar o corpo alheio (especialmente o feminino), quando se trata de uma característica natural.

Pelos no corpo não têm nada a ver com higiene.

Outra ideia amplamente contestada nas discussões é a associação entre pelos no corpo e falta de higiene. Usuários online apontam que ter pelos no corpo não significa ser menos higiênico. A higiene depende dos hábitos de higiene pessoal, não da presença ou ausência de pelos. Essa confusão persistente, no entanto, contribui para alimentar certos preconceitos.

Uma representação do corpo que evolui

Cada vez mais criadoras de conteúdo, modelos e figuras públicas optam por exibir seus pelos corporais sem tentar escondê-los. Essas imagens permitem que algumas mulheres se vejam representadas em formas mais diversas de se relacionar com o próprio corpo. Sem impor um novo ideal, essa visibilidade simplesmente nos lembra que existem diferentes maneiras de habitar o próprio corpo e que todas merecem o mesmo respeito.

@sirenessence Respondendo a @MG Vamos lá, vamos amar nossos pelos corporais ❤️❤️ #peloscorporais #feminismo #paravocê #fyp ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

E se simplesmente parássemos de julgar?

Em última análise, esta discussão não se resume apenas a pelos corporais. Ela questiona nossa relação com nossos corpos, os padrões de beleza e a liberdade individual. Depilar-se com lâmina, com cera, depilar-se apenas em determinados momentos ou não fazer nada: todas essas opções são legítimas. O que não deve mais ser considerado normal, no entanto, são as imposições que ditam a aparência que o corpo da mulher deve ter, nem os julgamentos que ainda acompanham aqueles que se desviam dessas normas.

Porque, no fim das contas, pelos no corpo não deveriam ser motivo de controvérsia. Fazem parte do corpo humano. A verdadeira questão reside em outro lugar: permitir que cada um faça suas próprias escolhas livremente, por si mesmo, sem pressão social e sem ter que suportar comentários de estranhos, tanto na vida real quanto nas redes sociais.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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