Essas mulheres constroem seus próprios computadores para escapar dos algoritmos.

Numa época em que nossos celulares, computadores e smartwatches se tornaram meros dispositivos de coleta de dados, uma geração de jovens mulheres decidiu se distanciar. No TikTok e no Instagram, elas constroem seus próprios computadores, escondendo-os em conchas, paletas de maquiagem ou bolsas cravejadas de pérolas. O movimento, apelidado de "cyberdeck girls", explodiu nos últimos meses e já acumulou dezenas de milhões de visualizações. Por trás da estética rosa e perolada, uma genuína declaração política se desenrola — feminista, anti-vigilância e profundamente alegre.

Cyberdecks: um retorno às raízes da ficção cyberpunk

O termo "cyberdeck" está longe de ser inocente. Foi cunhado em 1984 pelo escritor de ficção científica William Gibson em seu romance cult "Neuromancer", onde hackers navegavam por uma matriz digital usando computadores pessoais em miniatura feitos em casa. Quarenta anos depois, jovens criadores retomaram o conceito, mas desta vez, a estética cyberpunk sombria e industrial foi deixada de lado em favor de uma paleta pastel, conchas rosa e detalhes que remetem a sereias.

Na prática, um cyberdeck consiste em componentes simples: um nanocomputador Raspberry Pi (uma placa eletrônica do tamanho de uma caixa de fósforos), uma pequena tela, um teclado mecânico, uma bateria e um gabinete escolhido pela própria criadora. Tudo isso por um custo geralmente inferior a 200 euros. Essas máquinas são intencionalmente "impraticáveis e ineficientes" em comparação com um laptop padrão — uma escolha deliberada em uma cultura tecnológica obcecada pela otimização a qualquer custo.

Quando a concha se transforma em um computador

O que torna essa tendência tão fascinante é a criatividade ilimitada dos dispositivos. Uma certa CC, que se autodenomina uma "vilã do código aberto" e administra o blog Bimbo Tech , popularizou o movimento com seu "P-Sea SeaShell", um cyberdeck alojado em uma concha rosa, que funciona alternadamente como um Tamagotchi, um leitor de e-books, um editor de notas Markdown e um monitor de servidor. Conectado à sua configuração local de IA e à sua rede VPN, o dispositivo permite que sua criadora faça tudo sem depender de grandes plataformas.

A criadora Annike Tan, também conhecida como Ube Boobey no TikTok , projetou um cyberdeck "de sereia" com detalhes dourados e pérolas escondidas sob o teclado. Seu vídeo, ironicamente intitulado "Cunty cyberdeck", acumulou dezenas de milhões de visualizações. Uma jovem engenheira de software de Nova York, Brianna, programou um minijogo de barista dentro de uma caixa rosa da Dunkin' Donuts. Outras pessoas estão fazendo o mesmo com caixas da Hello Kitty, patinhos de borracha ou embalagens plásticas antigas de maquiagem. A ideia é simples: transformar o que a cultura dominante considera "feminino" e, portanto, frívolo, em uma ferramenta de poder.

Uma resposta política ao Vale do Silício

Além da estética, essas criações carregam um verdadeiro manifesto contra a cultura imposta pelas gigantes americanas da tecnologia. Por décadas, a indústria tecnológica vendeu a ideia de que a máquina "certa" era um retângulo de alumínio minimalista, funcional, anônimo e masculino. Uma estética calibrada para a produtividade, nunca para a beleza ou a conexão pessoal.

As garotas do Cyberdeck se posicionam diretamente contra essa filosofia. Suas máquinas são únicas, frágeis, pessoais e marcadas. Esses objetos são projetados para "se assemelharem ao seu criador", em vez de sobreviverem a um inverno nuclear. E por trás dessa alegre reapropriação reside também um ataque direto à cultura de otimização e desempenho que estruturou o Vale do Silício nos últimos trinta anos.

O sexismo persistente na área da tecnologia, segundo o relato de suas vítimas.

O movimento provavelmente não teria explodido tanto sem a persistência do sexismo nas comunidades tecnológicas tradicionais. A criadora CC, por exemplo, relata abertamente os comentários condescendentes que recebeu de homens em fóruns especializados: "Um cara no Reddit me disse: 'Você montou seu primeiro computador há um mês, se acalme.' Só que eu monto PCs há anos", confidencia ela. O homem em questão acabou se desculpando e comprou a placa de circuito para o próximo projeto dela.

Essa anedota está longe de ser trivial. Ela ilustra uma realidade já documentada: as comunidades de eletrônica, hardware e hacking têm sido historicamente espaços hostis para mulheres, onde cada habilidade precisava ser comprovada duas vezes mais do que por um homem. É exatamente isso que as garotas do cyberdeck estão mudando ao construir sua própria comunidade, compartilhar seus próprios tutoriais e ignorar sites tradicionais como o Reddit. A hashtag #techbygirls se tornou um símbolo dessa nova solidariedade.

Anti-IA, anti-vigilância: um manifesto pela soberania digital

Se essa tendência está acontecendo agora, não é coincidência. Ela coincide com a explosão da inteligência artificial generativa, cujas consequências em termos de vigilância, consumo de energia e extração de dados criativos começam a causar séria preocupação.

“Eu não quero óculos de IA Meta. Quero invadir livros dentro de uma pequena concha decorada. Ninguém pode me observar lá dentro”, resume a criadora Sarahbelle Kim . Essa declaração, ao mesmo tempo engraçada e direta, sintetiza todo o projeto político do movimento: recuperar as ferramentas, armazenar os próprios dados em casa e recusar-se a alimentar os algoritmos das principais plataformas.

Em termos concretos, isso se traduz em práticas muito específicas: auto-hospedagem (hospedar seus próprios servidores), IA local (executar modelos em sua própria máquina em vez de na nuvem), sistemas operacionais personalizados, compartilhamento de tutoriais de código aberto e VPNs em malha. Uma verdadeira revolução silenciosa, impulsionada por ferros de solda e tinta perolada.

Uma comunidade que compartilha e aprende.

Outro ponto forte do movimento reside em sua abordagem educativa. No TikTok, Instagram e blogs como o Bimbo Tech, esses criadores compartilham seus tutoriais, erros, compras e dicas. Nenhum conhecimento fica guardado só para eles. Os guias de montagem incluem links para cada componente, listas de compras detalhadas e explicações adaptadas para quem não está familiarizado com cartões de memória ou placas-mãe.

Segundo Annike Tan, aproximadamente três quartos do público que acompanha esse movimento são mulheres. Essa é uma estatística significativa em um setor onde, estatisticamente, as mulheres representam apenas 20 a 25% dos profissionais. E a nova comunidade parece plenamente consciente do que está construindo: uma escola paralela, feminista, aberta e acessível que forma técnicas mulheres, algo que o sistema educacional e profissional há muito tempo desencoraja.

Uma revolução jubilosa, que está apenas começando.

Cada época tem suas ferramentas de resistência. Cada geração de mulheres tem sua recusa em esperar por permissão. As garotas do Cyberdeck não surgiram do nada: elas fazem parte de uma longa tradição de mulheres que entenderam, antes de outras, que para ter voz, primeiro era preciso construir a máquina para carregá-la. Ontem, eram as gráficas clandestinas e as rádios piratas. Hoje, são as placas Raspberry Pi. A forma muda. O gesto permanece o mesmo: retomar o controle, rejeitar o sistema, passá-lo adiante para as gerações futuras.

Numa concha, numa paleta de maquiagem, num patinho de borracha, é na verdade um mundo inteiro que está sendo reinventado. Um mundo onde o conhecimento tecnológico não é mais monopolizado por poucos. Um mundo onde a beleza, a fragilidade e o "faça você mesmo" não são mais vistos com suspeita. Um mundo, acima de tudo, onde nossas máquinas realmente se tornam nossas novamente.

Resta saber se essa revolução silenciosa conseguirá se espalhar para além das telas que a originaram. Se os algoritmos acabarão por cooptar, como fazem com tanta facilidade, a estética do movimento apenas para esvaziá-lo de sua essência. Se os fabricantes lançarão, amanhã, uma "coleção de conchas", certificada por eles, isenta de qualquer vestígio de dissidência.

Mas, por ora, uma coisa é certa: essas jovens não pedem mais permissão. Elas constroem, compartilham e transmitem conhecimento. E numa era em que a atenção se tornou um recurso extraído sem o nosso conhecimento, em que o saber técnico permanece em grande parte domínio dos homens, em que cada aplicativo quer nos vender algo ou nos categorizar, esse gesto é um ato feminista. Trata-se de continuar a inventar o mundo em vez de esperar que alguém o faça por nós.