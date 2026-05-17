"Não vou te humilhar na frente dos homens": ela revela as 5 coisas que se recusa a fazer como mulher.

No Instagram, a criadora de conteúdo Chloé (@thegingerchloe) gerou uma onda de reações com um vídeo tão simples quanto eficaz: 5 comportamentos que ela se recusa a adotar em relação a outras mulheres. Por trás dessa lista, há uma mensagem clara: pare com a competição constante e foque em apoiar umas às outras. É uma mensagem que ressoa com toda uma geração cansada de julgamentos e comparações.

Irmandade, em termos práticos.

A irmandade não é apenas um "conceito militante reservado para debates feministas". Nas redes sociais, está se tornando um verdadeiro "estilo de vida". E, em vez de grandes declarações teóricas, alguns criadores de conteúdo agora preferem falar sobre ações concretas do dia a dia. Foi exatamente isso que Chloé fez em seu Reel viral.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Chloé Bidault 🧚🏼‍♀️✨ (@thegingerchloe)

1. Pare com as críticas à aparência física.

Seu primeiro compromisso: nunca atacar a aparência de outra mulher. Para ela, é impossível julgar um corpo sem conhecer sua história, sua saúde ou suas feridas invisíveis. É uma forma de lembrar a todos que nenhum tipo de corpo merece ser comentado ou humilhado, especialmente em uma sociedade ainda obcecada por padrões físicos.

2. Recusar-se a atribuir toda a culpa a uma mulher.

Segunda regra: não atribua toda a culpa da infidelidade à mulher. Quando um homem trai sua parceira, Chloé se recusa a fazer da "outra mulher" o bode expiatório perfeito. Esse é um reflexo social comum que muitas vezes exonera o homem que, de fato, traiu seu compromisso.

3. A maternidade não é uma questão pública.

Ela também aborda um tema particularmente sensível: a maternidade. Ter filhos, não querer tê-los, enfrentar dificuldades para engravidar… todas essas são realidades íntimas que jamais deveriam se tornar interrogatórios públicos. Chloé explica que prefere evitar perguntas invasivas, consciente da dor que algumas mulheres podem suportar em silêncio.

4. Chega de menosprezar uma mulher para agradá-la.

Outro ponto fundamental do vídeo é a recusa categórica de Chloé em menosprezar outra mulher para obter a aprovação masculina. Ela critica especificamente esses comportamentos em que algumas mulheres buscam se destacar humilhando outras para parecerem "diferentes" ou mais atraentes para os homens. Essa atitude tem sido amplamente condenada nas redes sociais nos últimos anos.

5. Celebre o sucesso em vez de ter inveja dele.

Por fim, ela afirma que deseja celebrar a ambição e o sucesso de outras mulheres, em vez de invejá-las. Sucesso profissional, independência financeira, projetos pessoais: para Chloé (@thegingerchloe), ver uma mulher ter sucesso deve ser uma fonte de inspiração coletiva, não uma ameaça.

Um vídeo que fala a muitas mulheres.

Os comentários que se seguiram à sua publicação multiplicaram-se. Muitos internautas relatam já terem vivenciado esses tipos de comentários ou admitem ter participado, por vezes sem querer, desses mecanismos de julgamento. Esse sucesso demonstra, sobretudo, o quanto essas mensagens ressoam nos dias de hoje.

Com essa lista, Chloé (@thegingerchloe) transforma a sororidade em algo concreto e acessível. Não há necessidade de "grandes slogans": às vezes, apoiar outras mulheres começa simplesmente com a recusa de críticas fáceis, humilhações ou comparações tóxicas.