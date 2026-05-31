O debate sobre pelos no corpo feminino foi reacendido por uma cena deletada com Margot Robbie.

Os pelos corporais femininos (infelizmente) continuam sendo um tema polêmico. Uma declaração recente da diretora, atriz e escritora britânica Emerald Fennell reacendeu um debate recorrente sobre padrões de beleza e a representação do corpo feminino no cinema. O motivo: uma cena que acabou sendo cortada de sua adaptação de "O Morro dos Ventos Uivantes", na qual a personagem interpretada pela atriz australiana Margot Robbie aparecia com as axilas sem depilar.

Uma cena deletada que gerou discussão.

Nesta nova adaptação do famoso romance de Emily Brontë, Margot Robbie interpreta Cathy Earnshaw ao lado do ator australiano Jacob Elordi. Em entrevista ao The Guardian , a diretora Emerald Fennell expressou pesar pela remoção de uma cena que considerava importante. Essa cena fazia referência a um fato histórico simples: no século XIX, as mulheres não tinham os métodos de depilação que conhecemos hoje. Para a diretora, mostrar os pelos naturais do corpo de sua protagonista contribuía para a consistência e credibilidade da personagem.

A autenticidade do corpo está no cerne da questão.

Essa passagem foi muito importante para Emerald Fennell porque ia muito além da estética. Segundo ela, tratava-se principalmente de retratar de forma realista uma mulher de sua época, sem projetar nela os padrões de beleza contemporâneos.

Esta declaração traz à tona um debate que ressurge regularmente nos mundos do cinema e da moda: que lugar deve ser dado aos corpos naturais na tela? Entre exigências visuais, normas culturais e a busca por autenticidade, a questão continua a gerar controvérsia. Mesmo hoje, os pelos corporais femininos permanecem um tema polêmico, embora muitas mulheres defendam uma abordagem mais livre e pessoal em relação à sua aparência.

Um sucesso popular apesar das críticas mistas.

Para além da controvérsia, "O Morro dos Ventos Uivantes" marca um marco significativo na carreira de Emerald Fennell. Com uma bilheteria mundial de quase 242 milhões de dólares, contra um orçamento estimado em 80 milhões de dólares, o filme se consolidou como seu projeto mais ambicioso até o momento. Disponível em streaming desde 3 de maio de 2026, o longa-metragem rapidamente alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos. Embora a crítica tenha se dividido em relação a essa releitura do clássico literário, o público a acolheu de forma esmagadora.

Ao expressar seu arrependimento pela execução do filme, Emerald Fennell nos lembra que as representações dos corpos femininos continuam a provocar reações fortes. Por trás de uma única cena deletada, reside uma reflexão mais ampla sobre normas estéticas, autoaceitação e diversidade corporal. É mais uma prova de que, mesmo em 2026, a questão da naturalidade na tela permanece um "assunto delicado".