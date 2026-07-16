"Você não vai conseguir levantar isso sozinho": este motociclista responde a um estereótipo ainda persistente.

Ter carteira de habilitação para motocicleta não é privilégio masculino, e muitas mulheres estão pilotando máquinas potentes ou acelerando seus motores quando o sinal abre. Elas não ficam mais sentadas no banco de trás, com os cabelos ao vento como nas comédias românticas, nem estão limitadas a uma Vespa de cor pastel. A criadora de conteúdo @samslod está rasgando o asfalto em uma motocicleta grande e provando que os estereótipos misóginos estão muito à frente do seu tempo.

Mulheres em motocicletas, contidas em sua paixão

Quando as mulheres assumem o volante e se acomodam no banco do motorista, os homens disparam frases antiquadas que definitivamente precisam de uma atualização. "Mulher ao volante, morte na próxima curva." "Mulheres dirigem como tartarugas." "Elas não sabem manobrar." Em resumo: misoginia no piloto automático. Eles nunca deixam de criticar quem está simplesmente obedecendo às regras de trânsito. Enquanto as mulheres que dirigem veículos de quatro rodas são vítimas colaterais de uma mentalidade patriarcal ultrapassada, as motociclistas a vivenciam todos os dias.

Assim que elas se sentam atrás do guidão e colocam seus capacetes, os homens logo começam a reclamar e tentam contagiá-las com a síndrome do impostor. Não, as mulheres não estão destinadas apenas a admirar a paisagem e se agarrar à cintura de seus parceiros. Nem estão condenadas ao selim das bicicletas elétricas, disponíveis livremente nas cidades.

Elas também anseiam por fazer curvas fechadas na garupa de uma motocicleta, sentir a adrenalina a cada aceleração, viajar de moto com todo o equipamento necessário e liberar toda a potência de suas máquinas. A criadora de conteúdo @samslod personifica essa nova geração de mulheres que não têm medo da velocidade e que conhecem a anatomia de uma motocicleta melhor do que a si mesmas. Essas mulheres, que viram a cabeça para admirar modelos de motocicletas com mais frequência do que vitrines de roupas e que parecem falar uma linguagem codificada composta por Yamaha MT-07s ou Suzuki SV650s, respondem com imagens àqueles que tentam superá-las.

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É necessário pôr fim a ideias preconcebidas.

Sam Slodowitz, seu nome verdadeiro, é uma dublê de coração. A ousadia está em seus genes. Para ela, manter uma linha reta por vários quilômetros e percorrer estradas sinuosas de montanha sobre duas rodas é brincadeira de criança. É apenas um aquecimento. Então, para apimentar seus treinos motorizados, ela realiza acrobacias em alta velocidade, e sua motocicleta se torna um instrumento artístico completo, uma extensão de seu corpo.

Artista circense de acrobacias radicais, ela se equilibra em uma única roda e domina uma motocicleta que pesa pelo menos 200 kg. No jargão do motociclismo, essa disciplina é chamada de "pilotagem acrobática", mas para o olhar destreinado, parece ser uma notável demonstração de proeza física. Apesar de suas inúmeras demonstrações de talento e inegável ousadia, ela é constantemente alvo de críticas por parte de seus detratores.

Um deles até comentou: “Ok, você é mulher. Aposto que não consegue levantar a moto sozinha.” Para essa mulher, que encara qualquer desafio, a operação não foi tão difícil. Essa motociclista, para quem a jaqueta de couro é praticamente uma segunda pele, também possui uma notável capacidade de improvisação. A moto parece leve como uma pluma enquanto ela a levanta com tanta facilidade. Sem precisar chamar reforços ou “ força bruta ”; ela supera todos os obstáculos, sejam reais ou imaginários.

Motociclistas mulheres, cada vez mais numerosas nas estradas

Essa motociclista experiente, que se apaixonou pelas duas rodas há muito tempo, prova que as mulheres podem pilotar esse veículo com o charme de Lara Croft e a frieza de Furiosa, de Mad Max. Aliás, seu dia a dia parece um filme de ação. Enquanto os homens olham constantemente para o passado, quase lamentando os dias em que eram úteis às mulheres, ela mantém os olhos firmemente voltados para o futuro.

Além disso, este é apenas um exemplo de liberdade entre muitos. Cada vez mais mulheres querem desafiar esse mito da "criatura frágil". Aquelas que se aventuram por esse caminho, repleto de obstáculos e machismo, buscam emoções fortes, a adrenalina da velocidade e o sabor da independência.

E isso se reflete nos números. De acordo com dados do CER (Centro de Educação para Segurança Rodoviária), mais de 30% dos candidatos à carteira de habilitação para motocicletas são mulheres. Elas exibem essa cobiçada habilitação, estampada com um grande "A", como um símbolo feminista.

Neste ambiente onde o trabalho em equipe é um valor fundamental, as mulheres nem sempre são bem-vindas. Talvez seja hora de seus colegas se destacarem e escolherem um caminho diferente da masculinidade tóxica.