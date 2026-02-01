Vestindo um minivestido no palco: a pianista que está revolucionando o mundo da música clássica.

Além de tocar nossas almas com cada dedo no piano e nos transcender com suas partituras, a pianista Yuja Wang desafia a sobriedade esperada de sua profissão. Durante suas apresentações no cenário internacional, ela aparece com figurinos que desafiam o código de vestimenta "pudico" da música clássica. Com vestidos com fendas ou cobertos de lantejoulas, ela abandona prontamente a combinação de saia lápis e blusa imaculada.

Looks curtos que se destacam do mundo clássico.

A maioria dos pianistas que ocupam seus lugares ao instrumento de escolha veste ternos impecáveis ou roupas discretas, refletindo uma certa modéstia. Eles evitam qualquer excentricidade visual para se integrarem a esse ambiente austero. As mulheres parecem destinadas a usar o vestidinho preto, com seu corte recatado e detalhes simples, enquanto os homens precisam se contentar com uma gola alta escura ou uma camisa que exala pureza.

Yuja Wang, no entanto, não tem a aparência austera frequentemente atribuída a musicistas clássicas. Nada de blusas com laço no pescoço impecavelmente puxadas para cima ou saias retas que, sob o pretexto de decência, cobrem as coxas e se estendem além do joelho. Essa virtuosa de 30 anos, que ingressou no Conservatório Central de Música de Pequim aos sete anos de idade, faz muito barulho, e não apenas com as mãos. Ela desafia a monotonia generalizada da ópera com figurinos que são a personificação da coqueteria. Digamos apenas: ninguém manda nela!

Com seus cabelos selvagens, mechas tingidas de ameixa ou roxo e sapatos dignos de Lady Gaga, Yuja Wang tem um visual marcante. Sua silhueta é definida por roupas que desafiam a gravidade e tecidos que revelam mais do que sugerem. Sua música é repleta de cores e texturas, em perfeita sintonia com seu estilo fresco e vibrante. Seja com um minivestido laranja brilhante no Hollywood Bowl, um vestido fúcsia cintilante com a barra na altura da coxa para o show no Kimmel Center, nos Estados Unidos, ou um microvestido com as costas abertas no Sun Valley Pavilion, Yuja Wang nunca deixa de impressionar.

Vestidos que são uma ode à liberdade de se vestir.

Frequentemente chamada de Mugler da ópera, ela vive sua arte com rara intensidade e sempre esteve imersa em um mundo criativo. Um mundo onde a liberdade de expressão não é uma opção, mas um estado de espírito, uma força motriz. Filha de uma bailarina e um percussionista, descobriu um talento para o piano. É uma paixão que a acompanha desde os seis anos de idade.

Ela começou a tocar Chopin numa idade em que as crianças ainda têm dificuldade em articular palavras. A menina de maria-chiquinhas e vestido bufante gradualmente se transformou numa artista travessa, deslumbrante e quase intimidadora. Essa prodígio, cujo talento ressoa muito além de suas próprias fronteiras, domina a linguagem da teoria musical com perfeição, mas também a da moda. Ela está convencida de que seu figurino define o tom e dá ressonância às suas melodias.

Cada figurino reflete a energia do momento e harmoniza-se com seus gestos, transbordando emoção. "Se a música é bela e sensual, por que não se vestir de acordo?", responde ela, quase filosoficamente, ao The Guardian quando questionada sobre suas escolhas de vestuário. Enquanto cada vez mais pianistas mudam sua relação com o próprio corpo por rebeldia ou cansaço, Yuja Wang oferece uma performance que é tanto para ser ouvida quanto vista. Ela prova que é possível honrar o gênio artístico de Brahms e Beethoven com um vestido justo, strass e sapatos enormes. Que a música clássica pode coexistir com a modernidade.

Sua música acalma a alma, mas não seu estilo de se vestir.

Com seu estilo singular e excentricidade inegável, Yuja Wang não apenas conquistou elogios no mundo da música, como também tocou o coração dos puristas da ópera. Muitos reacionários levantaram suas vozes e reagiram veementemente às suas demonstrações estilísticas .

Em 2011, durante sua apresentação no Hollywood Bowl, o crítico musical Mark Swed foi implacável em relação ao vestido coral da cantora, quase o considerando um pecado sartorial. "Se fosse menos curto, o Bowl poderia ter sido obrigado a proibir a entrada de menores desacompanhados de 18 anos", escreveu ele no Los Angeles Times. Dois anos depois, Jay Nordlinger, crítico do New Criterion, ecoou esse sentimento, chegando a comparar o vestido vermelho da artista a uma "roupa de striptease".

Embora tais vestimentas sejam quase a norma no mundo pop, no âmbito da música clássica soam quase indelicadas, até mesmo vergonhosas. Espera-se que os pianistas sigam um código de vestimenta insosso, monótono e sonolento, quando suas mãos demonstram exatamente o contrário. A vencedora do Prêmio Gilmore para Jovens Artistas de 2006, que transforma tudo o que toca em ouro, demonstra precisão e disciplina de outras maneiras além de suas roupas. E isso basta.

Yuja Wang não tem intenção de abandonar os paetês e as peças extravagantes. Pelo contrário, é isso que define sua identidade e, longe de sufocar seu talento, suas roupas o amplificam.