Uma mulher aposentada, vítima de um "falso consultor bancário", perde uma quantia astronômica em apenas alguns minutos.

Sociedade
Anaëlle G.
Na Suíça, uma mulher de 82 anos foi vítima de um golpe surpreendentemente eficaz. Pensando estar falando com seu consultor bancário, a aposentada instalou um software em seu computador, supostamente para se proteger. Na realidade, ela estava abrindo as portas para um golpista que lhe roubou quase € 268.000 em poucos instantes.

Um golpe telefônico bem orquestrado

Os golpes bancários estão em constante evolução, e esta história é um exemplo perturbador. Em Schwyz, no centro da Suíça, a vítima recebeu uma ligação de um homem que se identificou como consultor do seu banco. Em tom tranquilizador, ele explicou que uma transferência suspeita havia sido detectada em sua conta e que ele precisava "proteger" seus dados imediatamente.

Em seguida, o indivíduo pediu que ela instalasse um suposto programa antivírus, alegando que isso resolveria o problema remotamente. Na realidade, esse programa deu ao golpista acesso completo ao computador da vítima. Assim que ela acessou seu banco online, o fraudador assumiu o controle e esvaziou sua conta diante de seus olhos.

268.000 euros perdidos

Segundo o jornal local Bote der Urschweiz , o golpista transferiu quase 250.000 francos suíços, ou aproximadamente 268.000 euros. Este valor é excepcional para este tipo de golpe, tornando-o um dos maiores roubos remotos já registrados no país.

As autoridades suíças alertam o público de que essas operações são frequentemente realizadas por redes internacionais organizadas, capazes de manipular suas vítimas com grande realismo. O software instalado se assemelhava a uma ferramenta legítima de manutenção, tornando o golpe praticamente indetectável.

Uma vítima em choque, mas não arruinada.

Embora a aposentada tenha perdido uma quantia colossal, restou-lhe um certo alívio: ela possuía uma segunda conta bancária em outra instituição, o que lhe permitiu preservar parte de suas economias. Uma pequena consolação, mas uma dolorosa lembrança dos riscos associados à confiança em operadores de telemarketing.

Como evitar esse tipo de golpe

As autoridades recomendam algumas medidas simples para se proteger:

  • Nunca instale software a pedido de um estranho, mesmo que ele afirme trabalhar para o seu banco.
  • Não compartilhe informações de identificação ou códigos confidenciais por telefone ou online.
  • Desligue imediatamente e ligue você mesmo para o seu banco usando um número oficial.
  • Denuncie qualquer tentativa suspeita à polícia ou ao seu banco.

A moral da história é que, na era digital, a vigilância continua sendo a melhor defesa. A história desse aposentado, vítima de um golpe sofisticado, serve como um lembrete de que a segurança bancária começa com a desconfiança. Por trás de uma voz tranquilizadora ao telefone, pode se esconder um golpista capaz de acabar com as economias de uma vida inteira em minutos.

