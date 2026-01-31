Essas famílias vivem segundo regras rígidas, muitas vezes comparadas a um modo de vida de outro século.

As famílias mórmons, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vivem uma vida regida por princípios religiosos rigorosos que, por vezes, evocam valores do século XIX. Frequentemente, compartilham esses momentos nas redes sociais por meio de "influenciadores mórmons".

Regras de vida codificadas e conservadoras

Os mórmons evitam café, chá, tabaco e drogas, de acordo com um código de saúde chamado Palavra de Sabedoria. Eles praticam o dízimo, doando 10% de sua renda à Igreja, e observam um jejum mensal de 24 horas, abstendo-se de comida e bebida, com o dinheiro economizado sendo doado para caridade (ofertas de jejum). Os jovens também são incentivados a esperar até completarem pelo menos 16 anos antes de namorar e a priorizar relacionamentos sérios que levem ao casamento, frequentemente celebrado em um templo.

A família é fundamental para a comunidade, sendo o casamento e os filhos altamente valorizados. Os membros também são incentivados a adotar uma aparência modesta: sem tatuagens, apenas um par de brincos para as mulheres e roupas discretas. Após certas cerimônias no templo, eles vestem roupas íntimas religiosas chamadas vestes, símbolos de compromisso espiritual.

Uma família eterna no centro das crenças

O casamento no templo sela as uniões "para o tempo e a eternidade", permitindo — para os mais devotos — uma reunião familiar póstuma no reino celestial. Os filhos são ritualmente "selados" aos seus pais; a genealogia e os batismos vicários pelos falecidos reforçam esse vínculo intergeracional.

A família ocupa um lugar de destaque, com a procriação sendo vista como uma "missão divina" e a educação dos filhos como um importante dever espiritual. A unidade familiar é, portanto, concebida como a unidade fundamental do plano divino: é simultaneamente um lugar de amor, aprendizado moral e transmissão da fé. Os papéis familiares são altamente valorizados, com o ideal de um lar estável estruturado em torno do compromisso religioso, da oração em família e da participação ativa na vida da Igreja. Assim, a família não é meramente uma instituição social, mas uma realidade sagrada, destinada a perdurar além da morte.

Forte presença nas redes sociais

Apesar da modéstia que professam, muitos mórmons investem fortemente no Instagram, TikTok e YouTube para exibir uma vida apresentada como harmoniosa e virtuosa: roupas modestas escolhidas a dedo, refeições familiares balanceadas, orações diárias e rotinas de bem-estar. Esse conteúdo constrói uma estética gentil, organizada e reconfortante que atrai um público amplo além de sua comunidade religiosa.

As "esposas tradicionais" mórmons, frequentemente trazidas à tona ou amplificadas por reality shows e plataformas de mídia social, personificam um forte retorno aos papéis familiares tradicionais: vestidos longos, penteados retrô, interiores meticulosamente decorados, educação domiciliar e ênfase na maternidade. Em 2025, essas figuras acumularam milhões de visualizações, tornando-se verdadeiras influenciadoras do "conservadorismo suave", onde espiritualidade, estética vintage e performance doméstica se misturam em uma narrativa que é ao mesmo tempo nostálgica e perfeitamente adaptada aos códigos digitais contemporâneos.

Em resumo, essas famílias mórmons perpetuam um estilo de vida estruturado pela fé, mesclando a austeridade vitoriana com a modernidade digital. Sua presença online, oscilando entre a autenticidade e a idealização, fascina tanto quanto levanta questões sobre nossa era hiperconectada.