"Crise digital" na Índia: muitos jovens estão abandonando as redes sociais.

Sociedade
Léa Michel
Photo d'illustration : teksomolika/Freepik

Consideradas por muito tempo "janelas para o mundo" e símbolos de liberdade, as redes sociais estão perdendo seu apelo para uma parcela da juventude indiana. Cada vez mais, os jovens adultos da Geração Z optam por se distanciar delas, não para se isolarem do mundo, mas para retomar o controle sobre ele.

Uma geração conectada… mas que está ficando para trás.

Para muitos jovens indianos, os dias em que compartilhar cada momento de suas vidas era motivo de prazer acabaram. Uma jornalista do Indian Express relata ter deletado suas contas por três anos: "Eu me sentia livre, em paz, no controle da minha vida". Ao retornar à internet por curiosidade, ela logo percebeu que não sentia mais necessidade de se expor.

Esse sentimento é compartilhado por muitos: viver sem se expor é agora percebido como um ato de bem-estar, até mesmo de resistência. Segundo Vivek Rawat, de 26 anos, profissional de relações públicas, desconectar-se das telas teve efeitos claramente positivos: "Reduzir minha exposição digital desnecessária e a pressão social me ajudou a me concentrar em mim mesmo."

O efeito perverso da encenação constante

As redes sociais outrora permitiam que jovens indianos expressassem suas opiniões, emoções e sonhos. Muitos acreditam que essa liberdade se transformou em uma restrição. Constantemente julgados por um público virtual e anônimo, muitos estão sofrendo de exaustão emocional. A hiperconectividade e a busca incessante por aprovação levaram a uma sensação de esgotamento psicológico que até mesmo profissionais da saúde mental estão observando.

Recupere o controle sobre sua imagem.

A Geração Z cresceu em um mundo onde seu valor é frequentemente medido pela opinião dos outros. Essa exposição constante — seja por parte dos pais, amigos ou seguidores — moldou uma forma de viver sob pressão, em uma sociedade que exige desempenho e perfeição. Hoje, a maré está mudando. Esses jovens querem redescobrir uma autenticidade íntima, livre de filtros e validação digital. Ser eles mesmos, mesmo longe das câmeras, está se tornando um ato de equilíbrio e bem-estar mental.

Ao se afastarem das redes sociais, os jovens indianos não estão abandonando a internet por completo; estão reivindicando sua presença online. Em vez de expor seu cotidiano, priorizam interações privadas, aprendizado e usos mais discretos e seletivos. Essa "crise digital" pode marcar o fim de uma era — a da superexposição — e o início de outra, baseada na liberdade de escolher o que permanece invisível.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
