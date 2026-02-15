Rivalidade silenciosa com a sogra: o que os psicólogos observam com mais frequência.

Há várias semanas, o caso Beckham tem sido notícia. Este conflito familiar altamente divulgado, que coloca sogra contra nora, ganhou dimensão internacional. Além de ser uma mina de ouro para os tabloides, que aproveitam todas as oportunidades, esta história ressoa em muitos lares. Por vezes, desenvolve-se uma rivalidade silenciosa com a sogra, que parece não estar disposta a partilhar o filho.

Quando a sogra começa a competição

Desde que a briga familiar dos Beckham veio à tona, Victoria passou a ser vista quase como a madrasta implacável de um conto de fadas da Disney. A empresária, outrora aclamada por seus designs de alta costura, está perdendo terreno aos poucos aos olhos do público. Acusada de sabotar deliberadamente o casamento de seu filho Brooklyn e de dificultar a vida de sua esposa, Nicolas Peltz, ela é retratada pela imprensa como uma mãe possessiva e relutante. Segundo o relato sensacional de Brooklyn, Victoria quer manter o filho só para si. Para conseguir isso, ela teria feito de tudo para desencorajar Nicolas Peltz, chegando a recorrer a táticas maquiavélicas. E agora, ela é vista como uma víbora sem coração, uma madrasta autoritária e tóxica .

Essa história bem freudiana, que quase se tornou uma sensação na mídia, também se repete em outras famílias. A guerra de imagens entre sogra e nora parece quase inevitável. Como cônjuge, a pessoa se torna vítima colateral de uma dependência emocional extrema, chegando a desenvolver uma espécie de complexo de Édipo invertido. Cada olhar carrega um julgamento, e cada conversa se transforma em confronto .

Tentamos disfarçar, mas sempre nos sentimos como um estorvo. Apesar de todos os nossos esforços para sermos irrepreensíveis, nossa sogra não gosta muito de nós. Seremos sempre os "estranhos", os intrusos, os que roubam o filho da família. E não, não estamos imaginando coisas. Essa história de Cinderela é confirmada pelas estatísticas. Segundo um estudo , 60% das mulheres relatam sentir tensão ou desconforto com suas sogras, em comparação com 15% dos homens com as suas.

Nunca bom o suficiente para o filho.

Poderíamos ter uma fortuna incalculável, uma montanha de diplomas, ou até mesmo nos chamar Beyoncé, e nossa sogra continuaria sendo tão venenosa quanto antes. Aos olhos dela, não temos o que é preciso para ser a namorada ideal, e claramente não estamos à altura do padrão do filho dela, que, aliás, vive num pedestal inatingível. Essa rivalidade entre sogra e nora, sintomática em muitas famílias, vai muito além de um simples ataque de ciúme.

Christine Rafe, especialista em relacionamentos, resume isso de forma precisa em *Corpo e Alma *: "Quando um pai ou mãe idolatra o filho, nenhum dos parceiros consegue competir. É uma situação inextricável: a mãe e o parceiro se sentem em competição, e o filho se vê forçado a questionar uma dinâmica parental estabelecida há muito tempo." Segundo uma pesquisa, um em cada dois homens admite se sentir dividido entre a parceira e a mãe, sem saber como reagir. Frequentemente, a parceira permanece passiva, espectadora dessa batalha psicológica entre as duas mulheres em sua vida. Ela não demonstra preferência ou parcialidade por medo de perder uma ou outra.

A sogra poderia supervisionar os encontros ou atuar como casamenteira, mas rejeitaria todos os candidatos. É verdade que os pais não têm os mesmos critérios de seleção que os filhos. No amor também existem "alunos modelo", e claramente, nós não somos um deles. Quando o filho escolhe uma mulher vibrante, engraçada e criativa, eles preferem uma nora estável, bem-sucedida financeiramente e com valores religiosos e culturais semelhantes.

A aparência física também é um fator.

Em "Branca de Neve", a madrasta questiona constantemente seu belo espelho para determinar quem é a mais bela de todas. A princesa de cabelos castanhos e pele de porcelana aparece incessantemente nesse espelho mágico. Ela a vê imediatamente como uma ameaça a ser eliminada. Será que os contos de fadas da nossa infância revelam a verdade? Será que a madrasta inveja nossa suposta beleza? De acordo com alguns estudos, parceiros percebidos como muito atraentes podem gerar instabilidade no relacionamento e uma tendência à frivolidade.

Uma parceira com físico mediano e traços harmoniosos pode, portanto, ser alvo de discriminação baseada na aparência. E isso geralmente acontece sem intenção. Nesse caso, a sogra não está preocupada com o próprio ego, mas inconscientemente antecipa o dano emocional que isso pode causar ao filho. Uma vez mãe protetora, sempre mãe protetora.

"Em uma sociedade que valoriza a juventude, a beleza e a autonomia feminina, a nora pode gerar um sentimento de desvalorização na sogra", explica a psicóloga Frédérique Korzine em um artigo dedicado ao tema.

Síndrome do ninho vazio, uma circunstância atenuante

Se uma sogra é fria e antipática com a nora, isso também pode ser um reflexo protetor. É o instinto materno falando, não algum demônio interior. Ela sente que passou de protagonista a figurante, e essa transição às vezes é difícil de aceitar. Como resultado, nossa sogra nos faz pagar por uma situação da qual não somos responsáveis.

Ela adota uma estratégia defensiva, como se alguém tivesse roubado seu bem mais precioso. Para ela, esse homem com quem está construindo um futuro ainda é seu "bebê", sua "propriedade". Toda a sua identidade materna está sendo questionada. "Longe de ser uma reação de puro ciúme, a atitude da sogra pode ser comparada à ansiedade de separação", continua o especialista.

Sempre a culpada, a encrenqueira, o elemento disruptivo, somos constantemente obrigadas a provar nosso valor para a nossa sogra. E isso é particularmente exaustivo. No entanto, é possível inaugurar um período de paz e recomeçar. O relacionamento entre sogra e nora às vezes é caótico, mas não há motivo para levar para o lado pessoal. Muitas vezes, não somos a verdadeira causa da infelicidade dela.