Rejeitada no LinkedIn, ela compra ingressos para um encontro e finalmente consegue um contrato.

Diante de repetidas rejeições online, a estilista Marisa Lauren decidiu mudar sua abordagem. Sua iniciativa, compartilhada no TikTok, rapidamente chamou a atenção.

Candidaturas que não foram respondidas

Assim como muitos profissionais criativos, Marisa Lauren, conhecida no TikTok como @marisamenist, inicialmente tentou o caminho tradicional. Ela explica que contatou jogadores da NBA pelo LinkedIn, na esperança de oferecer seus serviços como estilista. Apesar de suas repetidas tentativas, suas mensagens não foram respondidas.

Em uma indústria onde a imagem é fundamental, conseguir o primeiro contrato pode ser complexo, especialmente sem uma rede de contatos sólida no esporte profissional. Em vez de desistir, Marisa Lauren optou por repensar sua estratégia.

Uma iniciativa inesperada no Madison Square Garden

Foi ao comprar ingressos na quadra (que oferecem uma visão incomparável da quadra) para um jogo do New York Knicks que a jovem decidiu fazer a conexão. Os assentos mais próximos da quadra proporcionam visibilidade máxima e, às vezes, permitem interação direta com os jogadores. O jogo estava sendo realizado no Madison Square Garden, em Nova York, a icônica arena da NBA e casa dos Knicks. Ao se posicionar na quadra, Marisa Lauren esperava poder apresentar seu trabalho pessoalmente, já que suas mensagens digitais não haviam sido suficientes.

Em um vídeo postado no TikTok, ela mostra a tela do celular para jogadores da NBA sentados na quadra. Uma mensagem aparece em letras grandes: "Posso te dar um toque de estilo?". Uma abordagem simples, direta e eficaz. O vídeo gerou diversas reações, desde admiração pela sua audácia até questionamentos sobre o custo de tal coisa.

Quando as redes sociais se tornam uma câmara de eco

O vídeo, compartilhado no TikTok e no Instagram, viralizou rapidamente, ilustrando uma tendência crescente: profissionais mostrando suas trajetórias e tentativas de ingressar em áreas competitivas. Em sua conta, a estilista relata como finalmente conseguiu um contrato após essa iniciativa. Marisa Lauren não divulgou todos os detalhes do acordo, mas afirma que sua presença na partida permitiu que ela fizesse uma conexão crucial.

A história dela destaca como as mídias sociais podem servir como portfólio, rede de contatos e ferramenta de visibilidade. Ao compartilhar sua experiência, ela transforma uma aposta arriscada em uma narrativa inspiradora para outros criativos que enfrentam rejeição.

Estilo, o novo desafio para os jogadores da NBA

Há vários anos, a moda vem desempenhando um papel cada vez mais importante na NBA. As chegadas dos jogadores à arena, frequentemente fotografadas e compartilhadas nas redes sociais, tornaram-se verdadeiros desfiles de moda improvisados. Atletas como os do New York Knicks cultivam cuidadosamente sua imagem pública, cientes de que seu estilo contribui para sua marca pessoal. A colaboração com um stylist permite que eles refinem essa identidade visual, que é ainda mais analisada na era do Instagram e do TikTok.

Nesse contexto, a abordagem de Marisa Lauren se insere em uma dinâmica onde esporte e moda se cruzam cada vez mais. Jogadores, que se tornaram figuras culturais para além dos campos, estão multiplicando suas colaborações com estilistas e consultores de imagem.

Ouse romper com a estrutura tradicional.

A história desta estilista ilustra uma realidade contemporânea: o recrutamento já não depende exclusivamente de canais formais. Embora o LinkedIn continue a ser uma ferramenta essencial para muitos profissionais, não garante o acesso a talentos altamente cobiçados. Ao investir em espaços privilegiados, Marisa Lauren optou por uma abordagem direta. Esta escolha estratégica também levanta questões sobre novas formas de empreendedorismo pessoal. Criar a própria oportunidade, documentar o processo e capitalizar a viralização: todos estes elementos estão a redefinir as regras tradicionais da busca por contratos.

Em resumo, apesar de ter sido rejeitada no LinkedIn, Marisa Lauren não desistiu do seu objetivo. Ao comprar ingressos para um jogo do New York Knicks na quadra, ela transformou uma rejeição digital em uma oportunidade concreta. Sua história serve como um lembrete de que, nas indústrias criativas e esportivas, ousadia e perseverança podem, às vezes, abrir portas que as mensagens online, por si só, não conseguem.

Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
