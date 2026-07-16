Aos 101 anos, esta mulher continua a nadar e partilha a sua visão de uma "vida longa e ativa".

Aos 101 anos, Betty Morris inspira com sua energia e entusiasmo pela vida. Moradora de Michigan, ela continua nadando diariamente, participa de aulas de Zumba e permanece totalmente independente. Seu segredo? Uma rotina composta por movimento, conexão humana e pequenos prazeres. Ela compartilha suas quatro regras de ouro.

1. Movimente-se todos os dias, sem se esforçar para alcançar um bom desempenho.

Por quase quarenta anos, Betty Morris tem usado seu maiô para ir à piscina da YMCA em Jackson, Michigan. Um hábito que começou graças ao conselho de uma amiga e que, com o tempo, se tornou um verdadeiro estilo de vida. "Eu não conseguiria viver sem isso. Toda vez que alguém me pergunta por que vivi tanto, respondo: 'É graças aos esportes'. A água não discrimina. Em uma piscina, você pode fazer qualquer coisa", disse ela à NBC.

Para ela, nadar é muito mais do que apenas atividade física. Ela considera a YMCA como uma segunda casa e atribui grande parte do seu bem-estar a essa prática regular. Seu lema é claro: na água, todos podem progredir no seu próprio ritmo, sem julgamentos. Todos os sábados, a centenária também participa de aulas de Zumba e gosta de passear com a filha.

2. Cultive a gratidão diariamente.

Além da atividade física, Betty Morris enfatiza uma mentalidade que sempre a acompanhou: viver com gratidão. Segundo ela, começar cada dia com um coração grato ajuda a enxergar o lado positivo e a aproveitar plenamente o momento presente. Sua filha confirma que essa atitude é parte integrante de sua personalidade. Sempre sorridente e entusiasmada, Betty adora compartilhar momentos com os outros e irradia uma energia contagiante.

3. Relações sociais: uma verdadeira força motriz.

Para esta centenária, manter-se conectada com os outros é tão importante quanto cuidar do próprio corpo. Na piscina e na igreja, ela dedica tempo para conversar com as pessoas que encontra e até se lembra de seus nomes. Essa curiosidade genuína pelos outros enriquece seu dia a dia e mantém uma forte rede de relacionamentos. É a prova de que as trocas, as conversas e as atividades compartilhadas também contribuem para uma vida rica e plena.

4. Permita-se esse prazer sem se sentir culpado.

Betty Morris não segue um estilo de vida baseado em privações. Embora frutas e vegetais façam parte de sua dieta, ela não abre mão dos prazeres que aprecia. Entre seus favoritos estão torradas generosamente cobertas com geleia de morango caseira, o pão que ela assa toda semana e o fudge de manteiga de amendoim, que ela saboreia com prazer. É uma forma de nos lembrar que um equilíbrio sustentável também pode incluir os alimentos que nos trazem alegria.

Para comemorar seu 101º aniversário, Betty Morris, naturalmente, apagou as velas do bolo na YMCA, cercada por seus entes queridos. Essa imagem resume perfeitamente sua filosofia: manter-se em movimento, cultivar os relacionamentos que importam e apreciar as pequenas alegrias da vida. Sua história de vida nos lembra que uma vida longa e ativa não depende necessariamente de regras rígidas.