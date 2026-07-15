Futebol feminino: ele denuncia aqueles que criticam o físico das jogadoras em vez de seu talento.

Enquanto milhões de espectadores em todos os continentes acompanham religiosamente a Copa do Mundo da FIFA 2026™, as partidas decisivas do futebol feminino não recebem nem de perto a mesma atenção. Além da cobertura midiática limitada das competições femininas, alguns homens acreditam que as jogadoras não são "bonitas o suficiente" para serem assistidas. Em um vídeo, uma criadora de conteúdo se manifesta contra aqueles que ainda julgam a aparência das mulheres antes de seu desempenho.

Reduzir uma jogadora à sua aparência: um hábito persistente.

Durante esta temporada da Copa do Mundo, os homens julgam as ações dos jogadores ou os gols perdidos, mas quase nunca reparam nas olheiras de um jogador ou nas espinhas de outro. Enquanto criticam as mulheres por assistirem aos jogos apenas para avaliar visualmente a circunferência do bumbum de Ronaldo ou elogiar o físico de Mbappé, na realidade, estão praticando a mesma dissecação anatômica. Em vez de elogiar, submetem mulheres que ganham dez vezes menos que seus colegas homens a um teste de beleza.

Embora possam fazer alguns comentários sobre dribles e chutes imprecisos durante as partidas masculinas, ignoram completamente o jogo em si durante as partidas femininas. Longe de se encantarem com essas atletas como fazem com as esposas dos jogadores nas arquibancadas, se autoproclamam juízes de aparência. Atribuem notas ao visual das jogadoras como se estivessem fazendo um casting para a próxima Semana de Moda. Segundo alguns deles, as jogadoras não oferecem um ar de sonho suficiente para serem vistas na tela. Isso, alegam, explica a baixa audiência.

A foto de Aitana Bonmati , em meio a um esforço extenuante, ressurge incessantemente neste debate sobre imagem. É claro que ela já ganhou a Bola de Ouro três vezes. Embora na televisão as jogadoras de futebol pareçam minúsculas em comparação com a imensidão do campo, os homens se sentem no direito de criticar seus rostos como se esse fosse o principal critério de seleção. No Instagram, o criador de conteúdo @hkfoot_ critica aqueles que menosprezam as conquistas das jogadoras de futebol para se concentrarem em sua aparência após um esforço extenuante. "Precisamos parar de reduzir o nível de uma jogadora ao seu estilo", exclama ele.

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"Maquiagem em excesso", "não é feminina o suficiente"... os comentários estão surgindo aos montes.

Quando jogadoras de futebol aparecem sem maquiagem, são acusadas de "se descuidarem", e os artigos da imprensa focam mais no suposto cansaço do que na habilidade em frente ao gol. Por outro lado, quando se dignam a se arrumar ou combinar o colete numerado com sombra para os olhos, são imediatamente rotuladas de "superficiais". A moral da história: quer dispensem tratamentos de beleza ou adotem um estilo sedutor, as jogadoras são submetidas a uma pressão constante e nunca parecem corresponder às expectativas.

Alisha Lehmann, atacante do Leicester City Women's Football Club, tem enfrentado críticas consideráveis por seu estilo, considerado "exagerado" e até mesmo "inapropriado". A jovem, que possui mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, tem sua parcela de detratores. Considerada uma mera figurante simplesmente por usar cílios postiços e jogar com as unhas feitas, ela gera ódio onde normalmente as esposas e namoradas dos jogadores conquistam corações. "Influenciadora ou jogadora de futebol?", questionam os mais céticos, sugerindo um deslize na carreira, uma fraude.

Felizmente, com o vídeo de @hkfoot_, os internautas estão resgatando a reputação dessas jogadoras, que sofrem pressão estética além de outras exigências atléticas. "Pessoalmente, prefiro assistir futebol feminino 10.000 vezes mais do que futebol masculino; pelo menos elas jogam de verdade e não caem no chão à toa", comentou uma pessoa. "Porque são os homens que só se interessam por mulheres para 'consumi-las', porque as consideram objetos", tentou explicar outra pessoa, através de uma análise quase sociológica.

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Jogadoras de futebol, raramente reconhecidas pelo seu talento.

Este vídeo ilustra de forma contundente um fenômeno social que vai muito além do âmbito esportivo. Ele destaca a infeliz tendência de constantemente ofuscar os talentos femininos, focando-se, em vez disso, em suas rotinas de beleza, tentando adivinhar as marcas de hidratante que usam, especulando sobre seus relacionamentos amorosos ou revelando suas rotinas de exercícios. Estudos chegam a documentar a desigualdade física percebida entre as mulheres, sugerindo que elas não possuem o físico necessário para competir em pé de igualdade com os homens.

Contudo, enquanto todos reparam na meticulosa modelagem corporal de Alisha Lehmann e se divertem a classificar as "jogadoras mais bonitas de todos os tempos" como se fossem uma coleção de troféus, ninguém parece saber que a maior artilheira do mundo é uma mulher chamada Christine Sinclair. Ou que Carli Lloyd marcou três gols na final da Copa do Mundo Feminina de 2015 em apenas 16 minutos.

O futebol feminino atraiu 44,7 milhões de telespectadores no ano passado, um recorde. Isso deveria calar os homens que veem as jogadoras de futebol como uma fantasia a ser realizada, em vez de figuras a serem aplaudidas.