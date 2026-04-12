Uma mulher teria sido forçada pelo ex-parceiro a tatuar o nome dele 250 vezes.

Sociedade
Fabienne Ba.
Site web Stichting Spijt van Tattoo

Uma mulher holandesa afirma ter sido forçada pelo ex-parceiro a tatuar o nome dele em seu corpo diversas vezes. Seu depoimento agora faz parte de uma campanha para conscientizar sobre o abuso psicológico em relacionamentos conjugais.

Mais de 200 tatuagens foram feitas durante um relacionamento descrito como tóxico.

Uma mulher holandesa, identificada apenas como Joke, afirma ter sido forçada a fazer tatuagens pelo ex-parceiro durante o que ela descreve como um relacionamento abusivo. Segundo relatos da imprensa holandesa , a vítima teria sido obrigada a tatuar o nome ou as iniciais do ex-parceiro mais de 200 vezes em diversas partes do corpo.

Segundo a fundação holandesa Spijt van Tattoo, essas tatuagens teriam sido feitas com equipamentos comprados online, em um contexto de manipulação emocional e pressão psicológica. A organização afirma que a vítima viveu por vários anos em um ambiente de medo e humilhação.

Uma campanha de conscientização sobre violência psicológica.

A história de Joke faz parte de uma campanha de conscientização liderada pela Fundação Spijt van Tattoo, que apoia pessoas que desejam remover tatuagens associadas a experiências difíceis. A campanha, intitulada "Uit je hart, uit je huid" ("Do seu coração, da sua pele"), visa arrecadar fundos para financiar procedimentos de remoção de tatuagem.

Segundo a fundação, algumas mulheres fazem tatuagens sob coação ou em contexto de manipulação emocional, o que pode deixar cicatrizes psicológicas duradouras. Diversos especialistas apontam que certas formas de violência doméstica podem incluir mecanismos de controle sobre o corpo e a imagem.

Um processo de apagamento que dura vários anos

Segundo a Fundação Spijt van Tattoo, a vítima recebeu apoio durante aproximadamente três anos para a remoção gradual das tatuagens. O processo envolveu diversos profissionais, incluindo um especialista em remoção de tatuagem a laser e especialistas das áreas médica e artística. A fundação informa que a maioria das tatuagens foi removida com sucesso, embora alguns vestígios possam permanecer. Os procedimentos de remoção de tatuagem geralmente exigem várias sessões espaçadas ao longo do tempo para permitir a cicatrização da pele.

Um problema relacionado à violência doméstica.

Organizações de apoio às vítimas enfatizam que a coerção física ou psicológica pode assumir muitas formas em relacionamentos abusivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência doméstica pode incluir atos que visam controlar o corpo ou a aparência de uma pessoa. Campanhas de conscientização têm como objetivo específico encorajar as vítimas a buscar ajuda e informar melhor o público sobre essas situações.

Em última análise, a campanha liderada pela Fundação Spijt van Tattoo visa aumentar a conscientização sobre um problema ainda pouco conhecido. Ao destacar relatos pessoais, a organização espera incentivar o reconhecimento do abuso psicológico e promover o acesso ao apoio adequado. As associações enfatizam a importância de estruturas de apoio para pessoas que enfrentam esse tipo de situação.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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