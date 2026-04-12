Uma mulher teria sido forçada pelo ex-parceiro a tatuar o nome dele 250 vezes.

Uma mulher holandesa afirma ter sido forçada pelo ex-parceiro a tatuar o nome dele em seu corpo diversas vezes. Seu depoimento agora faz parte de uma campanha para conscientizar sobre o abuso psicológico em relacionamentos conjugais.

Mais de 200 tatuagens foram feitas durante um relacionamento descrito como tóxico.

Uma mulher holandesa, identificada apenas como Joke, afirma ter sido forçada a fazer tatuagens pelo ex-parceiro durante o que ela descreve como um relacionamento abusivo. Segundo relatos da imprensa holandesa , a vítima teria sido obrigada a tatuar o nome ou as iniciais do ex-parceiro mais de 200 vezes em diversas partes do corpo.

Segundo a fundação holandesa Spijt van Tattoo, essas tatuagens teriam sido feitas com equipamentos comprados online, em um contexto de manipulação emocional e pressão psicológica. A organização afirma que a vítima viveu por vários anos em um ambiente de medo e humilhação.

Uma campanha de conscientização sobre violência psicológica.

A história de Joke faz parte de uma campanha de conscientização liderada pela Fundação Spijt van Tattoo, que apoia pessoas que desejam remover tatuagens associadas a experiências difíceis. A campanha, intitulada "Uit je hart, uit je huid" ("Do seu coração, da sua pele"), visa arrecadar fundos para financiar procedimentos de remoção de tatuagem.

Segundo a fundação, algumas mulheres fazem tatuagens sob coação ou em contexto de manipulação emocional, o que pode deixar cicatrizes psicológicas duradouras. Diversos especialistas apontam que certas formas de violência doméstica podem incluir mecanismos de controle sobre o corpo e a imagem.

Um processo de apagamento que dura vários anos

Segundo a Fundação Spijt van Tattoo, a vítima recebeu apoio durante aproximadamente três anos para a remoção gradual das tatuagens. O processo envolveu diversos profissionais, incluindo um especialista em remoção de tatuagem a laser e especialistas das áreas médica e artística. A fundação informa que a maioria das tatuagens foi removida com sucesso, embora alguns vestígios possam permanecer. Os procedimentos de remoção de tatuagem geralmente exigem várias sessões espaçadas ao longo do tempo para permitir a cicatrização da pele.

Um problema relacionado à violência doméstica.

Organizações de apoio às vítimas enfatizam que a coerção física ou psicológica pode assumir muitas formas em relacionamentos abusivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência doméstica pode incluir atos que visam controlar o corpo ou a aparência de uma pessoa. Campanhas de conscientização têm como objetivo específico encorajar as vítimas a buscar ajuda e informar melhor o público sobre essas situações.

Em última análise, a campanha liderada pela Fundação Spijt van Tattoo visa aumentar a conscientização sobre um problema ainda pouco conhecido. Ao destacar relatos pessoais, a organização espera incentivar o reconhecimento do abuso psicológico e promover o acesso ao apoio adequado. As associações enfatizam a importância de estruturas de apoio para pessoas que enfrentam esse tipo de situação.