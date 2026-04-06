O "biquinho da Geração Z" está substituindo a "cara de pato": o que é essa tendência?

Sociedade
Fabienne Ba.
@treaclychild _ Instagram

As normas das redes sociais estão evoluindo rapidamente, inclusive a forma como as pessoas posam diante da câmera. Depois de anos dominados pela famosa "cara de pato", uma nova expressão facial está surgindo gradualmente: o "biquinho da Geração Z". Popularizada nas redes sociais, essa pose se destaca por uma abordagem mais natural, em sintonia com as tendências atuais que valorizam a autenticidade.

Uma evolução nos códigos de poses fotográficas.

A expressão "biquinho", caracterizada por lábios fortemente franzidos, há muito tempo é associada a selfies postadas nas redes sociais desde a década de 2010.

A geração Z hoje em dia parece preferir uma expressão mais discreta, chamada de "biquinho da geração Z". Essa pose consiste em entreabrir levemente os lábios, mantendo uma expressão facial mais relaxada.

Essa mudança ilustra uma evolução nas referências estéticas online, onde expressões consideradas mais espontâneas estão ganhando popularidade.

Criadores de conteúdo compartilham regularmente tutoriais explicando como adotar essa pose, contribuindo para sua rápida disseminação.

Uma tendência ligada à busca pela naturalidade.

O sucesso do "biquinho da Geração Z" faz parte de uma tendência mais ampla que valoriza uma aparência percebida como menos polida.

Diversos especialistas em comunicação visual observam que os jovens usuários da internet preferem imagens que dão a impressão de terem sido tiradas no momento, sem muita produção.

Essa evolução é acompanhada por um interesse em estilos fotográficos mais minimalistas, onde a luz natural e as expressões discretas são enfatizadas.

A popularidade dessa pose reflete, portanto, a busca por um equilíbrio entre valorizar a imagem e transmitir uma impressão de autenticidade.

O papel central das redes sociais na disseminação da tendência.

Assim como muitas tendências visuais, o "biquinho da Geração Z" se espalhou graças às plataformas de mídia social. Os formatos de vídeo curtos permitem demonstrações rápidas de poses e dicas.

As tendências de aparência frequentemente evoluem em ciclos, com cada geração desenvolvendo seus próprios padrões. E é preciso reconhecer que a maior visibilidade de certas expressões faciais contribui para a padronização de novos códigos visuais.

Uma nova ilustração da evolução dos códigos digitais.

As tendências relacionadas às selfies demonstram como as práticas digitais influenciam a percepção da imagem.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por PureWow (@purewow)

A transição da "cara de pato" para o "biquinho da Geração Z" ilustra a rapidez com que os códigos estéticos podem evoluir. Essas tendências contribuem para redefinir a forma como os usuários da internet escolhem se representar online.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
O "beijo roubado" na idade do consentimento: um romantismo a ser revisitado.
Article suivant
Esses amigos recriam a mesma foto a cada 5 anos há mais de 40 anos, e é um sucesso!

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esses amigos recriam a mesma foto a cada 5 anos há mais de 40 anos, e é um sucesso!

Ao longo dos anos, certas tradições adquirem um significado especial. Por mais de quatro décadas, um grupo de...

O "beijo roubado" na idade do consentimento: um romantismo a ser revisitado.

O "beijo roubado", praticado em recreios escolares como uma brincadeira de "verdade ou desafio" e apresentado nas telas...

Uma conversa emocionante entre um astronauta e suas filhas antes da decolagem comove o mundo inteiro.

Na véspera de sua partida para uma missão histórica à Lua, Reid Wiseman, astronauta americano e pai viúvo,...

Aos 60 anos, ela foi atacada em um trem e tornou-se uma figura importante na conscientização sobre a segurança das mulheres no transporte público.

Em um artigo publicado pela Good Housekeeping , a jornalista Marina Gask relata um ataque que sofreu enquanto...

Com apenas 9 anos, ela impressiona com uma performance física inesperada.

Com apenas 9 anos, a jovem atleta americana Lucy Milgrim está fazendo sucesso no mundo dos esportes. Sua...

Imagem de candidato "rejuvenescida por IA" gera controvérsia em eleição local

Uma eleição local na Holanda recentemente atraiu atenção após a divulgação de uma foto considerada "enganosa" de uma...