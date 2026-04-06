O "biquinho da Geração Z" está substituindo a "cara de pato": o que é essa tendência?

As normas das redes sociais estão evoluindo rapidamente, inclusive a forma como as pessoas posam diante da câmera. Depois de anos dominados pela famosa "cara de pato", uma nova expressão facial está surgindo gradualmente: o "biquinho da Geração Z". Popularizada nas redes sociais, essa pose se destaca por uma abordagem mais natural, em sintonia com as tendências atuais que valorizam a autenticidade.

Uma evolução nos códigos de poses fotográficas.

A expressão "biquinho", caracterizada por lábios fortemente franzidos, há muito tempo é associada a selfies postadas nas redes sociais desde a década de 2010.

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A geração Z hoje em dia parece preferir uma expressão mais discreta, chamada de "biquinho da geração Z". Essa pose consiste em entreabrir levemente os lábios, mantendo uma expressão facial mais relaxada.

Essa mudança ilustra uma evolução nas referências estéticas online, onde expressões consideradas mais espontâneas estão ganhando popularidade.

Criadores de conteúdo compartilham regularmente tutoriais explicando como adotar essa pose, contribuindo para sua rápida disseminação.

Uma tendência ligada à busca pela naturalidade.

O sucesso do "biquinho da Geração Z" faz parte de uma tendência mais ampla que valoriza uma aparência percebida como menos polida.

Diversos especialistas em comunicação visual observam que os jovens usuários da internet preferem imagens que dão a impressão de terem sido tiradas no momento, sem muita produção.

Essa evolução é acompanhada por um interesse em estilos fotográficos mais minimalistas, onde a luz natural e as expressões discretas são enfatizadas.

A popularidade dessa pose reflete, portanto, a busca por um equilíbrio entre valorizar a imagem e transmitir uma impressão de autenticidade.

O papel central das redes sociais na disseminação da tendência.

Assim como muitas tendências visuais, o "biquinho da Geração Z" se espalhou graças às plataformas de mídia social. Os formatos de vídeo curtos permitem demonstrações rápidas de poses e dicas.

As tendências de aparência frequentemente evoluem em ciclos, com cada geração desenvolvendo seus próprios padrões. E é preciso reconhecer que a maior visibilidade de certas expressões faciais contribui para a padronização de novos códigos visuais.

Uma nova ilustração da evolução dos códigos digitais.

As tendências relacionadas às selfies demonstram como as práticas digitais influenciam a percepção da imagem.

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A transição da "cara de pato" para o "biquinho da Geração Z" ilustra a rapidez com que os códigos estéticos podem evoluir. Essas tendências contribuem para redefinir a forma como os usuários da internet escolhem se representar online.